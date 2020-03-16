肺炎疫情防控戰下的歐盟前景不確定性

圖片版權 Reuters Image caption 德國政府宣佈，將從3月16日封鎖與奧地利、瑞士、法國、盧森堡和丹麥五國的邊境，不再允許旅行者進出。

新冠病毒肺炎疫情肆虐歐洲，德國、波蘭、捷克和丹麥等歐洲國家均關閉陸地邊界或實行嚴格限制。意大利、西班牙抗疫的後果及需求目前尚不清楚。

隨著歐洲各國新冠肺炎疫情肆虐，歐盟防控疫情壓力山大，多國出台進一步加強對境內社會活動和出入境管控，限制一些國家人員或拒絶外國人入境。

德國政府宣佈，將從3月16日封鎖與奧地利、瑞士、法國、盧森堡和丹麥五國的邊境，不再允許旅行者進出。

奧地利政府宣佈暫停與英國、荷蘭等國航班，從16日起在全國範圍實施出行限制，要求所有居民進行自我隔離，沒有特殊理由不要離開住處。

希臘暫時取消往來意大利的海上客運交通及往來西班牙的所有航班，禁止所有外國郵輪在希臘境內港口停泊。

塞浦路斯政府15日宣佈禁止外國人進入塞浦路斯本土，除非入境人員持有所在國衛生部門在過去4天內頒發的健康證明。獲准入境人員還將在接待中心接受為期14天的隔離檢疫。

在肺炎疫情衝擊之下，到了3月中旬，似乎只有脫歐的英國在繼續歐盟的人員自由流動政策，而歐盟的申根協定卻無法在疫情下繼續維持，這對歐盟來說是意想不到。

貨物流通

歐洲內部的人員和貨物自由流通，是歐盟的一項核心原則。但疫情正在挑戰這個原則。

不僅人員流通受到阻礙，貨物流通也出現問題。

與防疫相關的一些貨物在歐盟突然緊缺起來，甚至導致歐洲國家間爆發外交衝突。

口罩等在意大利、西班牙、法國、德國和英國紛紛成了緊缺貨。歐盟的貨物流通和調節機制在疫情下失靈。

並不生產口罩、手套等防疫物資的瑞士的有關貨物頻遭德國截留，引發外交糾紛。

德國專家說，歐盟防疫物資的短缺原因是全球相當大部分醫療防護物資都在中國生產，而作為疫情最先爆發的國家，中國非但耗盡了本國的產能，還在疫情早期幾乎買空了全球市場。

圖片版權 Reuters Image caption 歐盟委員會不得不宣佈，將限制口罩等醫療物資出口到歐盟以外。

歐盟委員會不得不宣佈，將限制口罩等醫療物資出口到歐盟以外。歐盟委員會主席馮德萊恩還呼籲，各成員國應當保障貨物在歐盟內部市場自由流動，防止造成供應鏈中斷、威脅民眾健康。

財政紀律

隨著意大利、西班牙封城封國，歐盟人員流動自由沒了。口罩等防疫物資緊缺，貨物自由流通失靈。

但對歐盟更嚴重的威脅是錢的問題。

在歐元區19個成員國中，意大利一直沒有從2010年之後席捲整個歐元區的主權債務和銀行危機中完全復蘇過來，意大利的製造業在危機中大幅萎縮，許多銀行仍負債累累。

在歐元區裏，意大利的公共債務一直居高不下，是讓人擔心可能爆發危機的一個重點國家。

在這個背景下，新冠疫情的打擊接踵而來。意大利疫情是歐洲最嚴重的，而意大利被迫採取的封國措施會如何打擊其經濟、抗疫到底需要多少錢，目前都不敢想象。

圖片版權 Getty Images Image caption 歐盟委員會主席馮德萊恩承諾將為抗疫提供更多支援。

在這種情況下，意大利還有沒有能力（而不是會不會）嚴格遵守歐盟的財政紀律呢？

同樣的問題也迫使疫情不斷增長的西班牙等國思考。

雖然歐洲央行和歐元區各國實施了穩定市場和流動性的措施，但在這方面能走多遠？

具有諷刺意味的是：對所有這些問題擔心最小的是英國。它已經脫歐，無須理會歐盟財政紀律會對其產生任何約束。它甚至拒絶加入歐盟防疫信息交流中心。

塞翁失馬，疫情之下的脫歐之舉對英國來說焉知非福？