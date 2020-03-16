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鑒於新型冠狀病毒疫情，美國政府在周一（16日）發出全國指引，建議人們在未來15天內，減少聚會與外出，出現社區傳播的州份關閉酒吧、餐廳、健身房、電影院等公共場所。

隨後，總統特朗普在推特上稱新冠病毒（Covid-19）為「中國病毒」，引發爭議。他寫道：「美國會強力支持航空公司等其他受中國病毒影響的行業。我們會比以往更強大！」大量社交媒體用戶留言批評他的說法涉及種族歧視。

當日較早前，美國國務卿蓬佩奧與中國主管外交的中央政治局委員楊潔篪通話。兩人的通話內容與中國外交部發言人趙立堅早前的爭議性發言有關。趙立堅在推特上稱，新冠病毒可能是由美軍帶到武漢的。美國國務院隨即召見中國駐美大使崔天凱，提出嚴正交涉。

上周五（13日）被問到相關爭議時，特朗普說：「他們（中國）知道病毒來自哪裏，我們都知道是哪裏來的。」

兩國就楊潔篪與蓬佩奧通話的官方聲明各說各話。中國官媒的報道稱，楊潔篪對美國詆譭中國和中方防控努力的行為，「激起中國人民強烈憤慨，中方對此堅決反對，予以強烈譴責」。美方的聲明則指，蓬佩奧對中國企圖將新冠病毒怪罪到美國頭上，表達強烈反對。「這不是傳播不實信息和荒誕謠言的時候，而是各國團結對抗共同威脅的時候。」

白宮最新防疫指示

白宮的防疫指示建議，人們盡可能在家遠程工作與學習，將聚會控制在十人以內，減少不必要的外出、避免在公共場合飲食。出現新冠病毒社區傳播的州份應關閉酒吧、餐廳、健身房、電影院等人群可能聚集的地方。老年人和有重大疾病的人士應留在家中。自身感覺不適、或家中有新冠確診患者的人士應居家隔離，並聯繫醫生。

新冠病毒至今在美國感染4200人、致死74人。

總統特朗普在白宮新聞簡報中宣佈上述指引。他稱，國家正應對一個具高度傳染性的「隱形敵人」。

「如果每個人現在都作出這些重大改變和犧牲，我們作為一個國家，會團結一致、擊敗病毒，最終一起大肆慶祝。」特朗普說，幾周後有望扭轉美國疫情，但他承認，在最壞的情況下，"疫情可能會持續到七、八月，甚至更久。」

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美國人剛剛度過了一個焦慮的周末。特朗普上周五（13日）宣佈全國進入緊急狀態後，超市食品被搶購一空，各州陸續宣佈關閉學校、餐廳等公共場所，街道比起平常明顯更為冷清，但仍有人群在酒吧、餐廳等場所聚集。

特朗普發言的同時，美股在周一再創史上單日最大跌幅。繼上周兩次熔斷後，道瓊斯指數急瀉3000點。

歐美多個國家宣佈升級防疫手段，法國宣佈從周二開始，全國國民居家隔離15日。荷蘭和德國關閉全國商店與餐廳，加拿大向大部分外國人關閉國境，只有加國公民的直屬家人及美國人除外。

被問到會否考慮實施全國隔離時，特朗普稱暫未列入考量。「這是可以使用的舉措，但我們認為還達到那種（適用）情況。」他表示，會優先考慮在某些疫情高發地區實施局部隔離。

特朗普稱，還未決定是否關閉美國與加拿大的邊境，但稱政府正在研判。

被問到他為其政府的疫情應對打幾分時，特朗普打了滿分10分。「我認為我們工作做得很棒。」他說，很早就向中國下達旅行禁令是一個正確的決定。在先後向中國、伊朗、申根國家等下達旅行禁令後，美國政府在上周末將禁令擴展到英國和愛爾蘭。

從白宮新聞簡報會，看美國疫情應對

BBC中文駐美記者 馮兆音

今日白宮新聞簡報室的場面與以往截然不同。通常擠得水洩不通的簡報室，今日顯得尤為冷清。過道上空空蕩蕩，坐在記者席的記者之間隔著空座位，都坐在彼此兩米開外，遵守疫情期間「社交疏離」（social distancing）的規矩。還有出席簡報會的記者戴上了手套。

從白宮新聞簡報會的安排，可以一窺美國政府防疫措施的逐步升級。

三天前，白宮宣佈全國進入緊急狀態的簡報會中，數十名記者肩併肩坐在一起，周圍還圍了幾圈的攝影記者，完全談不上「疏離」。而且，只有我與另外兩名記者戴了口罩。

總統特朗普近期接觸過確診病毒的巴西高官，但在簡報會上還是習慣性地與多個參會人員握手。直到記者會之後，他才接受病毒檢測，結果為陰性。

次日，白宮開始為入場記者測量體溫，還有一位記者因體溫過高而被拒之門外、立即帶離白宮區域。

如今，白宮開始執行新的記者入場規則，減少出席記者人數。一些座位背後被貼上了告示：在疫情期間，座位必須留空。

將「社交疏離」進行到底，連白宮簡報室也不能例外。

美國國家過敏及傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）強調，儘管有的美國人可能認為指引帶來不便或太過嚴苛，他希望人們嚴肅認真對待。「這些舉措是經過深思熟慮的……只有每個美國人都在意，這些舉措才能成功。」

他強調，在應對正在蔓延的傳染病疫情時，真實情況往往比可見的要嚴重。

圖片版權 Getty Images Image caption 在紐約地鐵上戴上口罩和手套防疫的乘客

美國在1月21日確診首例新冠病毒病例，在3月10日病例破千例，在六日之內病例攀升到4000例。許多感染新冠病毒的人只出現輕症或毫無病症，卻會把傳染他人，導致其傳播具有高度隱秘性。

目前，美國新冠病毒的致死率約為1.7%，高於韓國、德國，但比中國、意大利、英國和西班牙的致死率要低。

白宮冠狀病毒應對協調官伯克斯（Deborah Birx）呼籲年輕的千禧一代暫時減少社交往來。千禧一代泛指1984年到1995年生的人，美國人口佔比最多的代際。

她說，千禧一代最常在外聚會，也是最可能感染病毒而不展露任何病症的代際。「他們是可以阻止病毒傳播的核心人群。」