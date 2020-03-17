圖片版權 AFP Image caption 羅馬街頭巡邏的士兵

從封城到封國，極端防疫措施宣佈一個多星期內，最初席捲意大利的官民互懟、民眾恐慌已經讓位給舉國團結、眾志成城。

一個例證是媒體報道主旋律的轉向。初期的對攻、指責已經不再佔據頭條版面，取而代之的是一種共識--意大利面臨「最黑暗的時刻」、「世界都在看著我們」。

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官民互懟

3月7日，意大利政府凖備宣佈在北部地區封城的法令草案不知何故被洩露給媒體。法令見報後，立刻在米蘭等多處地區引發大規模恐慌。

「北方人」成群結隊湧向火車站試圖逃往南方的視頻、照片在互聯網上迅速竄紅，政府限制國人流動的計劃似乎成了竹籃子打水，招致非議和指責。

媒體批評政府危機當頭「無組織無紀律」。《新聞報》說，密件外洩事件堪稱意大利當局「巨大的公關災難」。

相反，《每日事實報》則力挺政府，痛斥那些發表外洩文件的媒體「缺乏責任感」。意大利總理也說，（媒體發表）是「不可接受、危險」的決定。

也許是為了避免類似失誤再次發生，此後，有關疫情的聲明都由總理孔特本人親自發佈，而不是分派給不同的部委領導。

這一策略似乎奏效。《共和國報》一篇社論稱，長期以來，孔特被國人看作「木偶」，現在「在社交媒體上收獲前所未有的愛心和支持。」

「他肩負著國家的重任，就像有些球星在自己的球隊即將輸掉比賽時一樣。總理從來沒有像現在這樣不可替代。」

最近的民意調查顯示，孔特的支持率上升到42%。

與此同時，右翼媒體堅定不移地繼續批評政府。《意大利日報》甚至取笑民主黨領導人Nicola Zingaretti二月初對病毒輕描淡寫、幾個星期後自己檢測陽性。

同一家報紙用大量篇幅報道極右翼領袖Matteo Salvivi對政府只關閉非必需品商家決定的反應，"不夠……戰爭期間必需採取抗戰措施，而不是三心二意。到周末，我們會死掉1000人。"

右翼「意大利兄弟黨」領袖Giorgia Meloni被引述說，只要政府「更嚴肅認真地抗疫、而不是僅僅關注媒體形象」、她的政黨願與政府合作。

圖片版權 Getty Images Image caption 羅馬醫生

亂世英雄

但是上個星期，風向大轉。為了提升全國一心、團結抗疫的正能量，反對黨不再批評政府。《24小時太陽報》說，「政客們放下了自己的小算盤，至少目前是。如果連這一點都做不到，意大利人們絶對不會原諒他們。」

導致輿情轉向的另外一個因素是：全國醫護人員的奉獻精神抓住了國人的注意力。

知名新聞時事節目Piazzapulita的一檔節目在意大利以及國際間引起廣泛關注。視頻顯示，醫院中重症監護病房人滿為患，醫生祈求患者留在家裏。如此揪心的畫面打動了一眾國人。

電視上，在聽完克雷莫納醫生講述他所在醫院的狀況後，一位新聞主播潸然淚下。

醫護人員的奉獻和犧牲得到全國各地、社會各界的一致讚譽，他們被看作國難時的英雄。網紅為增加重症監護病房發起眾籌，其中一項四天之內就籌集到近400萬歐元。

媒體稱，醫護人員「贏得了廣大公眾的敬佩和尊重。」

Image caption 封城初期的搶購瘋

人民公敵

中篇左大報《新聞報》一篇署名文章說，「到時候了，該愛國了。」與此同時，發行量最大的日報《晚郵報》在Insta發起宣傳，徵集那些生活在被封城鎮中的兒童給醫護人員的信、畫。

有媒體報道這樣說，「從阿爾卑斯山到蘭佩杜薩，我們面對的是共同的敵人；從貝加莫道克雷莫納，你的痛苦我們感同身受。互聯網上從來沒有看到過這麼多的意大利國旗…..也許世界杯期間除外。」

也有媒體這樣寫，「全世界都在看著我們經受考驗……他們的目光中充滿敬佩和關注…..沒有多少人認為我們能夠做得到。我相信，我們一定能讓他們吃驚。」

北部封城不久，南方醫院即派出醫療小組前往增援，這進一步提升了意大利人對國家遭遇危機、必需聯合行動的認同。

社交媒體上，宅在家裏的意大利人在陽台上高唱國歌的視頻迅速竄紅，點讚來自世界各地。

僅僅不到兩個星期之前，社交媒體上瘋傳的還是意大利人為搶到從米蘭到那不勒斯火車上最後一個臥鋪大打出手的視頻。

多麼鮮明的對比。