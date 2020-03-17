肺炎疫情：英國宣佈巨額財政紓困措施力挺經濟
在新冠肺炎疫情肆虐全球的形勢下，英國推出了和平時期史無前例的防疫和救市金融和財政計劃。
在周二（3月17日）的每日疫情記者會上，英國宣佈了史無前例的財政一攬子救助方案，支持英國經濟渡過本次的疫情難關。
具體的措施包括，經濟有困難人士將有為期三個月的緩交房貸期；政府將向各行業商戶提供價值3300億英鎊的貸款紓解新冠病毒疫情帶來的虧損。
這一相當於英國國民經濟總值15%的貸款，將從下周開始發放，幫助商界支付租金、工資和供貨。
英國最新的死亡人數增加到71人，政府首席科學顧問瓦蘭斯爵士表示，如果死亡人數能控制在兩萬以下，將會是一個好結果。
在首相府舉行的每日記者會上，財政大臣蘇納克表示，這是和平時期從來沒有過的經濟困難。首相鮑里斯·約翰遜說，政府必須像戰時一樣，盡一切可能支撐經濟。
與此同時，英國首相約翰遜敦促大家避免不必要的社會接觸，盡可能在家工作，遠離酒吧和餐館。
英國雖然沒有實施類似於意大利和西班牙的封城封國行動，但政府將在幾天內要求高危人群在家裏停留12周。
一些公司表示，種種防疫限制可能迫使他們停業。
截至3月17日，根據現有數據，英國已經有超過1500人病毒測試確診陽性，但估計目前感染人數已經上升到大約3.5萬至5萬人之間。
在英國改變抗疫戰略之際，歐洲其它國家計劃正式禁止所有穿越申根地區的非必要旅行。此前，很多歐洲國家已經關閉了邊境。
英國抗疫措施
英國首相府將有關疫情新聞會改為每日發佈。16日，約翰遜首相在首次的每日情況更新發佈會上承認，新冠病毒正對英國經濟造成嚴重打擊。
他宣佈了英國一系列抗疫主要新措施，包括如下舉措：
- 每個人都應該避免與朋友和家人聚會，以及大型聚會和擁擠的地方，如酒吧，俱樂部和劇院；
- 應避免不必要的旅行，如果有可能就在家工作；
- 應該停止所有不必要的對養老院的探親訪友活動；
- 人們應該只在真正需要的時候使用全民健康醫療服務（NHS）設施；這將有利於減輕醫務健康人員工作負擔，其它時刻應盡可能從NHS網站上獲得醫療健康建議；
- 在大約一周內，有嚴重疾病或健康問題的人，必須基本上隔離社會接觸約12周左右；
- 如果任何家庭有一個人有持續的咳嗽或發燒狀況，一起生活的所有家庭成員都必須留在家裏14天；
- 如果可能的話，這些人應該避免離開住所，甚至避免購買食物或必需品。但他們可以出門鍛煉身體，但要與其它人保持安全距離；
- 目前政府暫時不要求大中小學校關閉。
根據政府的抗議方針，特別需要注意自我保護的包括：70歲以上的老人，醫生通常建議接種流感疫苗的其他成年人（如慢性病患者）和孕婦。
為什麼英國加大力度？
BBC健康和科學事務記者詹姆斯·嘉勒赫（James Gallagher）分析
英國的抗疫戰略計劃已經改變，因為科學模型表明，英國原來正走向一場流行病大災難。
僅僅減緩病毒的傳播，但不試圖阻止的策略，將讓英國醫院重症監護病房無法應對。
但是，阻止病毒傳播的策略前提之一是停止部分社會活動活動，而且這還沒有「退路」。
因為感染的人數會更少，人口中的免疫力會更低。解封之後，病例可能又會開始上升。
這也是中國目前面臨的難題之一。有研究顯示，在一月底，武漢95%的人口仍易感病毒。
疫苗或許還要再等18個月。
防疫戰可能是長久戰。
全面衝擊全球經濟
疫情對全球經濟產生大規模的衝擊，隨著歐美各國開始封城封國，封鎖邊境，航空業、旅遊業、能源業、全球製造鏈等等全面受到衝擊。
全球股市大跌，油價大跌，更引發了各種對實體和虛擬經濟的恐慌。
2020年初舉行的聯合國貿發會議認為，疫情之下，除了消費者和投資者信心喪失，資產價格下跌、總體需求減少、債務壓力增加，以及收益分配不均加劇，可能將導致更加猛烈的經濟下行。
會議甚至不能排除發生大規模破產，以及資產價值驟然暴跌等經濟金融危機的明斯基時刻。
貿發會議呼籲各國採取有針對性的政策應對和機構改革，以避免新冠疫情演變為全球性的經濟崩潰。
英國政府在3月上旬剛剛公布預算，英國新任財政大臣蘇納克的預算中包括120億英鎊專門針對冠狀病毒的措施。
法國總統馬克龍稱，歐洲絶不會讓金融和經濟危機蔓延，將盡快做出強有力的回應。無論付出多大代價，歐洲政府必須採取措施、支持經濟生產、重振經濟。
目前歐美各國分別出台了對中小企業、航空業、旅遊業及金融業等的支持計劃。