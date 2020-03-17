圖片版權 Getty Images Image caption 英國首相約翰遜政府實施了和平時期史無前例的防疫和救市金融和財政計劃。

在新冠肺炎疫情肆虐全球的形勢下，英國推出了和平時期史無前例的防疫和救市金融和財政計劃。

在周二（3月17日）的每日疫情記者會上，英國宣佈了史無前例的財政一攬子救助方案，支持英國經濟渡過本次的疫情難關。

具體的措施包括，經濟有困難人士將有為期三個月的緩交房貸期；政府將向各行業商戶提供價值3300億英鎊的貸款紓解新冠病毒疫情帶來的虧損。

這一相當於英國國民經濟總值15%的貸款，將從下周開始發放，幫助商界支付租金、工資和供貨。

英國最新的死亡人數增加到71人，政府首席科學顧問瓦蘭斯爵士表示，如果死亡人數能控制在兩萬以下，將會是一個好結果。

在首相府舉行的每日記者會上，財政大臣蘇納克表示，這是和平時期從來沒有過的經濟困難。首相鮑里斯·約翰遜說，政府必須像戰時一樣，盡一切可能支撐經濟。

與此同時，英國首相約翰遜敦促大家避免不必要的社會接觸，盡可能在家工作，遠離酒吧和餐館。

英國雖然沒有實施類似於意大利和西班牙的封城封國行動，但政府將在幾天內要求高危人群在家裏停留12周。

一些公司表示，種種防疫限制可能迫使他們停業。

截至3月17日，根據現有數據，英國已經有超過1500人病毒測試確診陽性，但估計目前感染人數已經上升到大約3.5萬至5萬人之間。

在英國改變抗疫戰略之際，歐洲其它國家計劃正式禁止所有穿越申根地區的非必要旅行。此前，很多歐洲國家已經關閉了邊境。

Image caption 英國外交大臣拉布建議英國人在疫情期間避免任何不必要的國際旅行。

英國抗疫措施

英國首相府將有關疫情新聞會改為每日發佈。16日，約翰遜首相在首次的每日情況更新發佈會上承認，新冠病毒正對英國經濟造成嚴重打擊。

他宣佈了英國一系列抗疫主要新措施，包括如下舉措：

每個人都應該避免與朋友和家人聚會，以及大型聚會和擁擠的地方，如酒吧，俱樂部和劇院；

應避免不必要的旅行，如果有可能就在家工作；

應該停止所有不必要的對養老院的探親訪友活動；

人們應該只在真正需要的時候使用全民健康醫療服務（NHS）設施；這將有利於減輕醫務健康人員工作負擔，其它時刻應盡可能從NHS網站上獲得醫療健康建議；

在大約一周內，有嚴重疾病或健康問題的人，必須基本上隔離社會接觸約12周左右；

如果任何家庭有一個人有持續的咳嗽或發燒狀況，一起生活的所有家庭成員都必須留在家裏14天；

如果可能的話，這些人應該避免離開住所，甚至避免購買食物或必需品。但他們可以出門鍛煉身體，但要與其它人保持安全距離；

目前政府暫時不要求大中小學校關閉。

根據政府的抗議方針，特別需要注意自我保護的包括：70歲以上的老人，醫生通常建議接種流感疫苗的其他成年人（如慢性病患者）和孕婦。

為什麼英國加大力度？

BBC健康和科學事務記者詹姆斯·嘉勒赫（James Gallagher）分析

英國的抗疫戰略計劃已經改變，因為科學模型表明，英國原來正走向一場流行病大災難。

僅僅減緩病毒的傳播，但不試圖阻止的策略，將讓英國醫院重症監護病房無法應對。

但是，阻止病毒傳播的策略前提之一是停止部分社會活動活動，而且這還沒有「退路」。

因為感染的人數會更少，人口中的免疫力會更低。解封之後，病例可能又會開始上升。

這也是中國目前面臨的難題之一。有研究顯示，在一月底，武漢95%的人口仍易感病毒。

疫苗或許還要再等18個月。

防疫戰可能是長久戰。

全面衝擊全球經濟

疫情對全球經濟產生大規模的衝擊，隨著歐美各國開始封城封國，封鎖邊境，航空業、旅遊業、能源業、全球製造鏈等等全面受到衝擊。

全球股市大跌，油價大跌，更引發了各種對實體和虛擬經濟的恐慌。

2020年初舉行的聯合國貿發會議認為，疫情之下，除了消費者和投資者信心喪失，資產價格下跌、總體需求減少、債務壓力增加，以及收益分配不均加劇，可能將導致更加猛烈的經濟下行。

會議甚至不能排除發生大規模破產，以及資產價值驟然暴跌等經濟金融危機的明斯基時刻。

貿發會議呼籲各國採取有針對性的政策應對和機構改革，以避免新冠疫情演變為全球性的經濟崩潰。

Image caption 英國新任財政大臣蘇納克宣佈針對疫情的救市計劃。

英國政府在3月上旬剛剛公布預算，英國新任財政大臣蘇納克的預算中包括120億英鎊專門針對冠狀病毒的措施。

法國總統馬克龍稱，歐洲絶不會讓金融和經濟危機蔓延，將盡快做出強有力的回應。無論付出多大代價，歐洲政府必須採取措施、支持經濟生產、重振經濟。

目前歐美各國分別出台了對中小企業、航空業、旅遊業及金融業等的支持計劃。