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中國外交部周二（3月17日）晚突然宣佈，對五間美國媒體採取反制措施，報復美國最近把中國媒體機構列為「外國使團」的決定，其中要求三大美國媒體《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》的駐華記者交還記者證，今後不得在中國工作。

有別於過往中國針對境外記者的驅逐令，此次驅逐令明確指出，三家媒體駐華記者之後不能在港澳地區工作，引發香港新聞界團體和民主派對新聞自由和「一國兩制」被侵蝕的隱憂。

中國外交部發言人耿爽表示，禁止有關媒體在港工作是中央政府對港外交事務的職權範圍。

耿爽表示：「中方採取的措施是中央政府針對美方行為採取的反制措施，屬於中央政府依據『一國兩制』和《基本法》享有的外交事權。這是一個很專業、很權威的答覆。」

香港政府發言人表示，入境事務處會因應個案的情況，按香港法律及入境政策處理，強調香港一向對專業人士來港就業實施開放政策，並且享有新聞自由，政策符合《基本法》和「一國兩制」。但政府沒有回應是否執行、如何執行外交部的指令。香港新聞界團體呼籲政府進一步澄清該批記者能否在香港採訪。

「『一國兩制』已死」？

香港民主派多個政黨議員周三表明不滿中方把措施包含香港，認為做法有違「一國兩制」，違反《基本法》中保障香港在兩制下應享有的新聞自由，以及出入境管制的控制權，擔心此舉影響香港作為國際金融中心的地位。

香港民主派立法會議員毛孟靜批評，中方完全不避嫌要求港府驅記者，等同宣佈「一國兩制」已死。資訊科技界立法會議員莫乃光認為，中方的做法是「干預香港事務」，呼籲港府不應執行有關措施。

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香港記者協會則表示震驚及極度遺憾，強調目前外國媒體記者在港從事採訪工作，只需獲得入境處發出的工作簽證，毋須額外接受審查或申請記者證。並稱中國外交部絶不能干預香港內部事務，包括禁止外媒記者在港工作，有關決定將嚴重衝擊「港人治港、高度自治」的承諾，動搖「一國兩制」的根本。

香港外國記者會亦表示關注，認為香港有自己制度和法例保障新聞自由，而根據《基本法》，香港對外國人的工作簽證是由香港入境處處理，如果制度有所改變，代表「一國兩制」嚴重被侵蝕。

中國外交部駐港特派員公署特別回應了香港外國記者會的聲明，表示強烈不滿和堅決反對，形容是「說三道四」，強調「香港是中國的香港」，中方反制措施依據「一國兩制」和《基本法》享有的外交事權，「合法合理合情」，並呼籲外國記者認真讀《基本法》，「凖確理解和尊重『一國兩制』」。

香港建制派立法會議員麥美娟認為，外交事務是由中央負責，如果大家關心新聞自由，就應該先反對美國打壓中國的新聞自由。

香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權對BBC中文表示，外媒採訪權不應該被「泛外交化」，因為新聞自由是香港兩制的一部分，香港以往跟隨國際規則做事的可預期性會受到打擊，令外界認為「一國兩制」「名存實亡」，香港不再有原有的自由空間。

香港不再是外媒記者的「避風港」？

香港自英殖時期起，享有西方國家提倡的新聞自由，許多外國媒體也會在香港設立分部，特別是想報導中國新聞的媒體。一些駐港外籍記者曾經形容，香港是外媒記者的「避風港」。

從英殖時期以至主權移交之後的20年，均沒有記者因報導敏感議題或政治理由而被驅逐，但隨著香港民主訴求呼聲高漲、爆發連場社會運動，以及中港兩地關係變化，外媒在香港的情況近年有所變化。2018年，英國《金融時報》記者馬凱疑因邀請「港獨」組織領袖演講，而被拒入境，成為香港非常罕見的記者被逐事件，引發爭議。

圖片版權 Getty Images Image caption 馬凱被禁入境香港時，民主派人士示威聲援。

根據無國界記者所做的新聞自由指數，香港新聞自由從2013年在180個國家與地區排行58，下降至2019年的73。

呂秉權說，香港多年來是觀察和分析中國的重要窗口，很多消息、情報、以至大陸的個人和單位，會匯集來到香港，過往一些外媒記者被驅逐後，會選擇到香港繼續工作，這種情況或許令中國官方尷尬，所以今次採取更凌厲的措施，打擊這批駐華記者報導中國新聞的能力。

這場中美媒體戰源自美國《華爾街日報》早前刊發以《中國是真正的「亞洲病夫」》為標題的文章，中國驅逐了三名《華爾街日報》記者；同時，美國認定五家中國官方媒體機構為「外國使團」，限制中國官媒駐美機構實施僱員數量。

圖片版權 AFP Image caption 《華爾街日報》其中兩名早前被驅逐離開北京的記者。

中國於是提出反制措施，要求「美國之音」、《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《時代周刊》申報境內工作人員、財務、經營等資料，並要求三家大報駐華記者交還記者證，另外要求三份報紙的駐華記者十天內交還記者證，不得在中港澳地區採訪。

中國外國記者會估計，至少13名記者受到影響。《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《紐約時報》和《時代周刊》都分別有高層發聲明批評或譴責中國的舉措。美國國務卿蓬佩奧表示遺憾。

中國外交部發言人耿爽強調，中方措施是針對美國「無理打壓」中國媒體駐美機構被迫進行的必要反制，「起因和責任不在中方，如果哪家美國媒體有意見，他們可以去向美國政府提出」。

香港浸會大學學者呂秉權說，中美雙方近期針對各自媒體機構的舉措，對新聞自由的影響不能夠相提並論，因為中國官方媒體是黨的喉舌，有宣傳和情報的功能，「可以說是中國政府的延伸」，如果它們不表明脫離中國的關係，利用新聞機構去包裝官方機構去進行國家行為，這種做法是有問題，而美方做法在新聞自由的角度來看並非最好，但外界可以理解。