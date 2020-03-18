圖片版權 Getty Images

新冠病毒的傳播在美國呈穩定上升趨勢，峰值還未到來。未來幾周會發生什麼？

美國過敏症和傳染病研究所主任安東尼·福奇（Anthony Fauci）最近說：「肯定會先變糟再變好。」

接下來會發生什麼

梅奧診所醫療中心(Mayo Clinic)疫苗研究小組負責人波蘭（Gregory Poland）博士說，分析一種新疾病就像看一張被像素化的圖片。圖片僅被渲染30％時，就無法分辨照片內容。加載70％後，圖片將變得逐漸清晰。

波蘭談到新冠病毒時說：「我們對其認知現在在30％到50％之間。從基因角度看，我們對冠狀病毒有很多了解，而在臨牀、流行病學和季節性方面，我們對這種冠狀病毒的了解還不足。」

波蘭說，根據早期模型的推算，最壞的情況是美國將有40％至70％的人被感染，即1.32到2.31億人口會被感染。

要考慮的一個因素是新冠病毒的變異方式：大約每隔一周變異一次的頻率。波蘭說，與其他類似病毒一樣，其毒性可能降低。他指出，美國目前的死亡率約為0.03％，似乎比中國的死亡率低。

波蘭說，下個最好的場景是醫生最終找出可用於治療新冠病毒的現有藥物。否則只能寄希望於在明年內，科學家可以成功研發疫苗或其他治療方法。

他說："最壞的情況是這些都沒有及時發生。如果我們什麼都不做，假設病死率為0.01%或0.03％，那就會造成成千上萬的死亡和成千上萬人住院治療。"

即使新冠病毒降至季節性流感的水平，即使40-70％的人被感染，它仍然會導致大量的死亡和住院，而60歲以上的人群則有更大風險。

「接下來的幾周確實非常關鍵。我們要開始觀察社區傳播是否有緩和的跡象。我們這一領域的所有人都屏住呼吸看會發生什麼。」

波蘭說，也許新冠病毒會像2003年的非典病毒一樣在炎熱的夏天消失。如果沒有，它可能會一直傳播，直到大多數易感人群都被感染。

他強調說：「這確實只是猜測。在中國發生的事情並不一定能普遍適用於美國文化，因此個人要盡力而為，並嘗試逐點添加（新冠病毒圖像）像素數據。」

美國的醫療系統凖備好了嗎？

喬治華盛頓大學的急診醫生和公共衛生教授溫雷納（Leana Wen）博士警告說，當前狀態下出現嚴重爆發，會使美國醫療體系「完全不堪重負」。

溫雷納此前曾擔任美國東海岸城市巴爾的摩市公共衛生專員，他說美國嚴重短缺的資源包括呼吸機，醫護人員的防護設備，甚至醫院空間等。

她解釋說，在美國衛生署預測的中度爆發情況下，將需要約20萬張重症監護牀。

「目前牀位不足10萬個，大多數已被佔用。如果短時間內需要20萬個牀位，那麼我們將處於意大利和中國武漢的狀況……醫護人員必須做出優先救助誰的艱難決定。」

溫雷納說，沒有任何干預的話，感染者的人數將急劇上升，其中約5％需要重症監護。

如何拉緩感染峰值曲線

延長病毒的傳播時間非常重要，這能拉緩感染曲線來降低美國公民在某一時間對醫療資源的集中需求，以醫療系統的過重負擔。

溫雷納說，要將嚴重感染者的峰值保持在可控範圍內，這取決於公眾和政府現時採取的行動。

她說，美國「絶對」需要國家層面作出反應。「這是一種無處不在的疾病，不分聯邦和地方。」

溫博士說，理想情況下，官員們應確保每個公民可以接受核酸測試，以便了解新冠病毒在社區的傳播程度。

圖片版權 Getty Images Image caption 紐約的約翰肯尼迪機場非常安靜。

一位美國病理學家告訴BBC，美國全國各地的醫院實驗室已在5周前就已凖備好研發測試用品，但由於現有美國食品藥品監督管理局的相關規定而無法實行。現在這些規定被取消，實驗室終於可以在一個半月後進行測試開發。

美國各州如何應對

美國應對新冠疫情的許多問題都與各州權利有關。每個州都有自己的特定公共政策。儘管美國50個州宣佈公共衛生緊急狀態由不同部門完成，但目前50個州都已經這樣做，並且動用資源來應對此次危機。

美國公共衛生協會（American Public Health Association）執行董事本傑明（Georges Benjamin）博士將這種情況描述為地方、州和聯邦各級的合作伙伴關係，但這種合作可能因資金問題或不同政見導致政府參與程度的不同。

本傑明告訴BBC：「我們沒做好應有的凖備。自2011年以來，我們每年都有公共衛生突發事件。但這是我們預測中最嚴重的一次。」

本傑明說，其中涉及的問題有，撥給公共衛生系統的資金不足，實時生產的醫療保健提供系統和凖備不足的防備系統。

圖片版權 Getty Images Image caption 鄉村醫院擔心會陷入混亂。

美國健康信託基金會（Trust for America's Health）2020年發佈的一份報告將美國25個州和美國首都華盛頓列為高級預警級別。12個州為中等預警，13個州為低級預警。

該研究發現，公共衛生資金，醫院安全和流感疫苗接種率總體上有所改善，但包括清潔水供應和帶薪病假等其他措施「停滯不前」。

平均只有30％的醫院獲得最高的患者安全評分；只有55％的工人有有薪假期；僅有49％的美國人接種流感疫苗。

本傑明說：「從中學到的教訓是必須改善和維持美國公共衛生系統基礎設施；利用創新來擴大衛生保健供應系統，必須從國家層面支持預警系統的建設。」

到目前為止，包括佛羅里達州，紐約州，加利福尼亞州和華盛頓州在內的12個州已宣佈關閉或者限制酒吧和餐館的限制營業措施。 38個州關閉了公立學校，其他州也關閉了一些區域。

本傑明說，希望看到州一級採取所有社交疏遠措施。「還沒有任何州為充分應對這一大流行病做好充分凖備。我們在反應方面越來越好，但仍面臨挑戰。」