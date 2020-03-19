圖片版權 Getty Images Image caption 包括英超，全球很多足球賽事都被迫暫停。

進行到賽季中間的足球，已經不得不停擺了。

最新被取消的賽事是2020年歐洲杯足球賽（Euro 2020）。歐洲足聯（UEFA）在3月17日宣佈，本屆杯賽將會延期一年舉辦。

這帶來的經濟影響是巨大的——根據歐足聯的資料，2016年由法國主辦的上一屆杯賽，給該國經濟貢獻了13億美元。

遭受損失的不僅僅是足球，新型冠狀病毒全球大流行已經導致一項又一項賽事取消或停擺。

美國多項職業聯賽，比如NBA（籃球）和NHL（冰球）比賽已經暫停，法國網球公開賽和F1賽車已經取消，人們還害怕疫情全球大流行可能會影響2020年的東京奧運會。

圖片版權 Getty Images Image caption 巴塞羅那世界移動大會取消。

2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19）也給其他娛樂事業造成了破壞，包括主題公園、電影公映、音樂節和宗教聚會等等。

這些大規模的關停，威脅到了數以百萬計的人們的生計。

停擺的足球

意大利、英格蘭、西班牙、德國和法國的足球聯賽——號稱「歐洲五大聯賽」——都已經宣佈暫停進行。

圖片版權 Getty Images Image caption 美洲杯取消。

各家俱樂部在注定損失巨額收入的同時，仍須繼續支付球員高昂的薪水，而各家公司也承受著向收費體育頻道訂閲客戶作出補償的壓力。

除了2020年歐洲杯之外，歐洲足球管理機構歐洲足聯還暫停了歐洲冠軍聯賽（Champions League，歐洲聯賽冠軍杯）和歐羅巴聯賽（Europa League，歐霸杯）；而南美洲足聯（CONMEBOL）則取消了原定在6月和7月由阿根廷與智利聯合主辦的美洲杯足球賽（Copa America）。

在非洲，2021年非洲國家杯（African Cup of Nations）的預選賽也已經暫停。

在亞洲，多國的本土聯賽以及亞洲冠軍聯賽（Asian Champions League）賽事也暫時癱瘓。

原本，2020年歐洲杯賽事將是第一次以巡迴方式舉辦的歐洲杯——比賽分別由歐洲各國12座不同城市舉辦，當中包括像巴庫、都柏林和布加勒斯特等這些將首次舉辦歐洲杯比賽的地點。

在新型冠狀病毒疫情侵襲之前，這本將意味著賽事的經濟收益將會攤分開去——現在則是要大家共同承受損失。

「這不僅關係到門票銷售，2020年歐洲杯也是歐洲旅遊業和餐飲服務產業的一條生命線，」工作地在意大利的體育商業經濟學家凱薩·格拉菲蒂（Cesar Grafietti）向BBC表示。

格拉菲蒂提到安永旗下的DKM諮詢公司（EY-DKM）所做的研究。該研究預測，舉辦四場2020年歐洲杯比賽就會給愛爾蘭增加多達9.6萬人的旅客人數，給該國經濟帶來近1.1億美元收益。

在重大賽事取消時，雖然球隊和體育機構能夠依賴保險政策，但是主辦城市的各行各業卻無法得到這方面的保障。

連米老鼠都要被「隔離」了

圖片版權 Getty Images Image caption 位於奧蘭多的迪斯尼主題王國關閉。

迪士尼公司在3月13日宣佈，決定因應新型冠狀病毒疫情蔓延的狀況，暫時關閉美國境內的迪士尼主題公園。

隨後，關停的決定擴大到法國的歐洲迪士尼公園；再之後，東京和上海的迪士尼也暫時關閉。

這在娛樂產業當中是一件大事——奧蘭多的迪士尼魔幻王國（Disney's Magic Kingdom）是全世界最受歡迎的主題公園，在2018年（目前有公布的最新統計數據）就有2080萬遊客到訪，而去年迪士尼各大公園的銷售收益超過260億美元。

奧蘭多還是迪士尼的多個競爭對手主題公園的所在地，那裏有28萬個就業崗位是依賴於旅遊業和餐飲服務行業——這個地方在2018年接待了7500萬遊客。

這個數字比巴黎和紐約加起來還要多。

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BTS巡演與各大演唱會取消

韓國流行音樂組合「BTS防彈少年團」的全球專輯銷售量打破世界紀錄，但他們已經取消4月11日在家鄉韓國開始的一站世界巡迴演出。

韓國受到新型冠狀病毒的沉重打擊，確診病例超過8000宗。

而現在，COVID-19在美國的蔓延也令BTS原定於4月25日開始的美國巡演成疑。

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亞洲的樂迷也同樣將無法觀看說唱歌手Stormzy和老牌搖滾樂隊「綠日」（Green Day）的演出。他們取消了在亞洲多國的巡迴演唱。

在美國，一些大型活動甚至在政府當局提出建議不進行大型聚會之前就已經取消：科切拉音樂節（Coachella）和驛馬音樂節（Stagecoach）都延期到了10月舉行，而得州西南偏南音樂節（South By Southwest）則被取消。

而非洲最大的藝術盛會之一、南非的非洲火人節（Afrikaburn）也被取消。

《福布斯》（Forbes）雜誌引述音樂產業分析人士指，這個版塊的損失將會達到50億美元。

E3「遊戲結束」

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E3全球國際電競展已經是世界最大的電子競技博覽會。

而今年原定於6月9-11日在洛杉磯舉辦的E3電競展更是比往年更加備受期待——因為Playstation和Xbox都將推出各自的新主機。

不過，在3月11日，E3主辦方宣佈取消展會，令期望看到預覽的遊戲迷大失所望。

另一項叫停的是年度TED演講大會——原定於4月20-24日有加拿大溫哥華舉行的科技、娛樂和設計界思想家和意見領袖聚會取消了。

目前，已經有超過10個重大的科技會議被取消，據數據分析公司Predict HQ統計，直接的經濟損失超過了10億美元。

盧浮宮「涼了」

圖片版權 Getty Images Image caption 盧浮宮前沒有了排隊的人群。

巴黎的盧浮宮是世界最受歡迎的博物館，每年有1000萬人次到訪。

現在，它與艾菲爾鐵塔、凡爾賽宮等法國名勝一樣，進入無限期的關閉。

法國多家文化事務機構也在文化部長呼籲暫停活動或者限制訪客人數之後，選擇暫時關門。巧合的是，法國文化部長弗蘭克·里斯特（Franck Riester）的新冠病毒檢測呈陽性，已經被隔離。

此前，由於COVID-19在中國的爆發，巴黎已經因為中國遊客的減少而蒙受損失——中國遊客比平均的遊客花費更多。

奧運會怎麼辦？

國際奧委會（IOC）在3月16日的這一周與各體育管理機構舉行緊急會議，商討COVID-19全球大流行對2020年東京夏季奧運會的影響。

至目前為止，國際奧委會仍然有信心，定於7月24日至8月9日舉行的奧運會將按計劃籌辦。

國際奧委會主席托馬斯·巴赫（Thomas Bach）表示，在3月初進行的IOC執委會會議中，「延期」或「取消」的字眼「甚至沒有被提出過」。

日本奧運大臣橋本聖子表示，東京與國際奧委會的合約允許奧運會延期，之後首相安倍晉三隨即表示奧運會將如期籌辦。

「我們將會克服疫症的蔓延，按計劃地正常主辦奧林匹克運動會，」安倍在上周表示。

3月17日，日本足球協會會長、日本奧委會副主席田嶋幸三的新冠病毒檢測呈陽性，成為日本體壇首例確診者。

SMBC日興證券公司（SMBC Nikko Securities）估算，假如奧運會延期，日本在2020年的國內生產總值（GDP）將會縮水近1.5%。

新電影公映日程被打亂

據《好萊塢報道者》（Hollywood Reporter）雜誌訪問的專家所說，電影業將可能因為COVID-19而面臨多達50億美元的損失。

當中的大部分來自於電影公映延期——新電影將會因應公眾聚集的限制或者人們不願意去電影院而改變公映日程。

圖片版權 Getty Images Image caption 最新的007系列影片海報

其中一個例子就是007系列電影的最新一集《007：生死交戰》（No Time to Die，《007：無瑕赴死》/《007：生死有時》），這將是英國演員丹尼爾·克雷格（Daniel Craig，丹尼·基克）最後一次出演角色詹姆士·邦德（James Bond，佔士·邦）。

該電影還有兩個重大突破：一名黑人女性將成為新的007（擁有殺人執照的）特工，這是第一次有女性和黑人出演這樣的角色。

然而，全世界觀眾卻在3月4日得知，電影的公映日期從4月被延後到了11月。

同樣受影響的還有恐怖電影《寂靜之地》（A Quiet Place，《無聲絶境》/《噤界》）的續集，以及迪士尼真人版《花木蘭》（Mulan）。兩部電影的新公映日期尚未公布。

還有另一部被延期的大製作是《速度與激情》（Fast and Furious，《狂野時速》）的系列第九集，上映日期從今年5月延後至2021年4月。

一些電影公司則試圖將電影公映改為直接出品家居音像製品。

動畫片《魔發精靈2：世界之旅》（Trolls World Tour，《魔發精靈：唱遊大世界》）就是這樣操作的。該片將會在院線公映的同一天（4月10日）提供家庭點播。

梵蒂岡復活節和伊斯蘭朝覲

圖片版權 Getty Images Image caption 伊斯蘭朝覲每年規模達200萬人。

新型冠狀病毒的蔓延可能嚴重影響宗教活動。

它已經迫使羅馬天主教聖周的活動計劃發生改變，包括在聖伯多祿大教堂的復活節集會。

意大利正處在嚴密的全國封鎖狀態。地方當局已經宣佈，民眾不得在聖伯多祿廣場（St Peter's Square）聚集，那裏是數以萬計來自世界各地天主教徒每年聚集的地方。

有人擔心，疫症全球大流行還可能影響伊斯蘭的朝覲（Hajj），這是穆斯林一年一度在沙特阿拉伯麥加聖城進行的朝聖。

在2019年，有超過200萬人在麥加參加朝覲。

但是，沙特當局在3月初的副朝覲（Umrah）期間封鎖了進入聖城的交通。

取消朝覲活動將是前所未有的：即使在1918年造成數千萬人死亡的流感大流行期間，該活動亦有進行。

這項朝聖活動每年估計為沙特經濟帶來120億美元，在沙特試圖在石油以外尋求經濟多元化的時期，這已經成為該國經濟的一個重要收入來源。

東南亞：新年不快樂

在疫症令中國人無法正常慶祝中國農曆新年之後，新型冠狀病毒現在又令泰國的節日計劃受阻。

多個東南亞國家的新年潑水節（Songkran）已經被取消。

在泰國，有媒體報道旅遊業官員正在考慮，是否能將潑水節從4月改到7月舉行。

潑水節是泰國旅遊的高峰旺季之一，而旅遊業在2019年在泰國的GDP當中佔據近20%。

泰國也已經因為中國此前的旅遊禁令而受到打擊，因為泰國每四個遊客當中就有一個是中國人。

新冠病毒會議停開

智庫組織美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）舉辦的「新型冠狀病毒之下的營商」主題會議原定於3月13日在紐約舉行。

然而，在全球疫情大流行之下，它不得不像其他一系列會議一樣被取消。

其中一個重要會議就是世界移動通訊大會（World Mobile Congress），這是世界最大的智能手機主題會方，每年在巴塞羅那舉行。該主辦方稱，該會議每年製造1.4萬個臨時就業崗位。