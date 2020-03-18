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周三（3月18日）中國衛生防疫當局公布中國內地首次沒有新增疑似病例。自13日以來，中國湖北省除武漢以外地區連續13天沒有新增確診病例。

周一（3月16日），中國境外確診新冠病毒感染病例和死亡病例已經超過中國本土的數字。當時許多人就說，中國打贏了防疫戰爭。中國內外都有評論表示，國外疫情嚴重的國家應該研究、學習中國的經驗，中國大陸網民一直將此俗稱為「抄作業」。

去年12月中國湖北武漢爆發新冠疫情以來，病毒已經蔓延到了159個國家。武漢自1月23日起切斷所有對外交通，1100萬居民被強制隔離。隨後中國各省市也開始實行封鎖隔離，現在中國官方稱，疫情蔓延「基本得到控制」。

防疫，生產難兩全

圖片版權 Getty Images Image caption 武漢一間臨時醫院的病患陸續出院，醫護人員進行清理工作。

中國許多網絡評論發問，為什麼疫情嚴重的國家不學習中國動員全社會實行強制隔離的防疫做法。

但是，有數據表明，中國已經為大面積封鎖隔離付出了巨大的經濟代價。今年最初兩個月，新冠疫情對中國經濟的負面影響已經超過了專家的預期，而且，遠未看到盡頭。

中國官方數字表明，今年1-2月，社會零售消費總額同比去年已經下降了20.5%，工業產出下降了13.5%, 固定資產投資下降了25%。

作為世界第二大經濟體的中國，各行業產出急劇下降正在產生全球性影響。CNN電視頻道引述亞太經濟專家的分析說，規模14萬億的中國經濟今年第一季度同比去年要收縮6%，會達到50年來的最糟糕水平。

周一（3月16日），中國政府發言人還說，疫情加大了中國的就業壓力和財政壓力。

中國政府目前正在盡力鼓勵各行各業恢復正常的生產和服務，但同時也不敢掉以輕心，擔心新冠病毒捲土重來。

歐洲沒有抄作業

圖片版權 AFP Image caption 意大利從封城、到封國，防疫措施不斷強化

上周，歐洲的新冠疫情新增病例已經超過了中國，世界衛生組織宣佈歐洲已經成了疫情「震中」。

但是，並非所有歐洲國家都在走中國的防疫路線：大規模強制隔離措施。在歐洲十多個國家開始封鎖邊境時，英國似乎採取了拖延戰術。

在脫歐導致英國和歐盟未來經濟關係不確定的時候，新冠疫情讓本來停滯不前的英國經濟更雪上加霜。

隨著國內新冠病毒感染病例劇增，英國也開始調整應對策略。首相周一（3月16日）宣佈加強自我隔離、減少社交活動等。

上周四，英國首相及其科學顧問公布了英國阻遏放慢病毒擴散的方針，並沒有採取強制隔離、關閉學校、禁止公眾聚集等措施。政府的科學顧問還提出了「群體免疫」的概念，即允許英國大部分人口被病毒感染，然後提高群體的抵抗病毒能力。

世衛組織的瑪格麗特•哈里斯博士（Margaret Harris）說，「群體免疫」的想法並沒有充分依據。英國媒體還引述中國專家鍾南山的話說，由於新冠病毒的傳染性和致死率很高，「群體免疫」的方法不會奏效。

英國擔心致命性病毒蔓延，但同時也擔心疫情帶來的經濟壓力讓更多人不堪重負。《獨立報》報道說，疫情導致商業破產的數目要超過感染死亡病例，這才是全球的危機所在。

中韓日的成功經驗

圖片版權 AFP Image caption 韓國城市大邱是疫情重災區

不過，周二（3月17日），世界衛生組織的官員仍然強調，歐洲國家應對疫情蔓延需要借鑒中國的總體應對辦法，需要大幅度增強行動力度。

世衛組織歐洲區主任漢斯•克魯格（Hans Kluge）說，歐洲國家要加大三倍努力防止疫情蔓延。他說中國新增病例減少證明了大膽行動能夠減少疫情蔓延。

中國、韓國和新加坡此次防疫措施被認為取得比較大的成功。世衛組織強調，中，韓，日等國的經驗說明，要採取綜合性措施應對疫情。

世衛組織歐洲區域健康緊急官員尼特讚博士（Dorit Nitzan）說，中國的經驗表明，應該多種措施齊頭並進，單一措施功效不夠，僅僅「增加社交距離」無濟於事。

當然，世衛組織官員克魯格也表示，如何應對新冠疫情蔓延，並沒有放之四海皆凖的標凖答案。