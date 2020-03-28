圖片版權 Conor Madden

康納·馬登（Conor Madden）躺在舞台上，周圍一片沉寂。康納覺得自己身體冰涼，他知道自己受傷了。

唐納還記得劍落到身邊發出的咣啷聲音，然後，劇組的一名演員抱著他問：「你沒事吧？」

出演莎士比亞名劇《哈姆雷特》（又譯《王子復仇記》）中的主角時，唐納年僅24歲，可謂年輕有為，事業即將騰飛。但誰也沒有料到，在舞劍打鬥過程，他被意外擊中，造成重傷。

唐納的演藝生涯似乎也被斬斷，沒有人知道今後他是否還能再繼續演出。

當時，拿到哈姆雷特（Hamlet）這一角色讓唐納倍感榮幸。通常這一角色都是給30多歲更有資歷的演員。

劇場不大，在場的800名觀眾鴉雀無聲，人們還以為這是劇情的一部分，直到藝術總監匆匆走上舞台。他先對觀眾致歉，並說演出必須到此結束。

觀眾回過神來，抱以熱烈掌聲。大幕落下。

其實，在事故發生前，劇組已經多次成功地演出此劇，但這次是來到另外一個城市的新劇場。

你可能還喜歡：

從小立志當演員

康納是愛爾蘭人，他從小就想當演員。他的家人和親屬大多數是體力勞動者，康納是家中第一個成為演員的人。

他15歲就開始在愛爾蘭參加巡迴演出，之後又到都柏林三一學院（Trinity College Dublin）深造，學習了三年的表演藝術。

在這期間，他不斷提高自己的演技並擴展在行業的人脈。當他得到出演哈姆雷特王子這個角色時喜出望外。同時，他也感到肩上的重負和挑戰，畢竟曾有多少名人前輩出演過王子這一角色。有人為此一舉成名，但也有人為此斷送了事業。

接下來，康納在都柏林參加了五個星期的彩排和演出。演出非常成功，演員、觀眾人人都喜愛至極。康納也陶醉其中。

圖片版權 Ste Murray Image caption 康納·馬登最近的演出照片

事發經過

都柏林的演出獲得成功後， 劇組來到了愛爾蘭的第二大城市科克（Cork）的「大眾劇院」。但這裏的舞台要比都柏林劇院的略小。

劇組還是採用同樣的台步，為了熟悉新劇場，演員走了過場，但並沒有彩排最後一幕，也就是王子受致命傷的那一幕。後來的事實證明，問題正是出在這裏。

由於之前演出的成功， 演員們信心滿滿。演出順利進行，直到最後高潮的那一幕。康納本人真的像劇中的王子一樣受到了致命一擊！

由於舞台較小，當扮演王子對手的演員揮劍出手時，兩人之間沒有足夠的距離，金屬劍刺到了康納的眼下方。

康納形容說， 在他倒下的那一刻就好像有人按了慢鏡頭按鈕一樣，康納彷彿看到了自己一生的回放慢鏡頭。

在倒地的過程中，康納腦中的第一念頭是不太對勁；接下來的想法是，「當我們死去時我們完全是孤獨的。」

雖然劍沒有刺穿康納的顱骨，但卻導致他的眼眶骨骨折，使他無法動彈。

「我站不起來，說不出話。我簡直無法動彈。我只是一直在說『救護車！』」

康納被立即送到了醫院。醫生一開始找不到究竟是哪裏出了問題。三天以後，康納才被確診為創傷性腦外傷。

最初， 康納還以為它只不過是暫時性的，很快自己就可以出院重返舞台了。

然而，一周以後，康納的狀況開始惡化。

很快，他就無法自理，就連進食和洗澡等都需要由父親來幫忙照顧。這最讓康納接受不了。

他說， 自己是一名24歲的小伙子，非常健壯，但卻一下子淪落到生活不能自理的地步，像個「廢物」一樣， 感覺非常不好。

之後， 康納花了7個月的時間重新學走步和說話這些最基本的技能。當時的感受可想而知。

好在，他並沒有放棄。

雖然腦外傷對唐納一生的語言和活動有永久性的影響，但一年之內，他就重返了工作崗位。

身心創傷

但作為殘障人士，現實生活中的不便和考驗比比皆是。首先， 都柏林的街道以及擁擠的城市都給他帶來諸多困難。

由於行動不便，伴有身體協調和平衡問題，再加上眼睛看東西總是重影，這都讓唐納感到苦惱和無所適從。

都柏林的街道許多地方路面不平，坑坑窪窪。可能以前這都不是問題。但現在就不一樣了，特別是在乘坐公共交通時尤其困難。

康納和妻子最終決定離開都柏林，回到康納的家鄉定居，但康納還往返於都柏林之間，因為他需要工作。

這段日子康納並不開心，工作的壓力，厭倦了總是跟人解釋等等。

圖片版權 Ste Murray Image caption 康納·馬登繼續參加舞台演出

就這樣過了三、四年。康納以為，慢慢地，生活就會恢復正常，但其實一直沒有。

這時候， 康納才意識到他實際上患了創傷後壓力症（post-traumatic stress）。康納經歷了身份危機，過快重返工作也讓他沒有機會來消化這一切。康納低估了事件給他身心所帶來影響的嚴重性。

即使九年以後， 康納仍在經歷創傷所帶來的身心痛苦。康納說，他仍然對此感到痛心，懷念從前的那個他。

只有對表演的熱愛給了他繼續堅持下去的勇氣。康納說自己熱愛表演藝術， 那種與觀眾的直接交流和心靈分享等。

康納所工作的劇院為了照顧他的特殊情況也做出了一些調整。

康納還有機會出演了根據《王子復仇記》改變的一個現代版本，他仍然飾演哈姆雷特，並參加了國際巡演。

有時，康納會告訴觀眾他在演出中受傷的經過，但觀眾們經常會表現出不相信。

康納表示，沒有觀眾相信這是真的。他們認為這只不過是演員為其演技找借口而已，他們不相信演員會在舞台上被刺傷。

觀眾的懷疑也令康納感到非常傷心，特別是康納的殘疾從外表上是看不出來的。

如果說這一意外事件有任何積極影響的話，那就是，它讓康納更具同情心。

他說：「這讓我在看待他人時想得更深、更多。我會想，別人看不到我的傷處，也許我也看不到他們的創傷。

我不了解這些人都經歷了什麼苦痛， 正像他們不了解我的傷痛一樣。」

.