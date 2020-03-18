肺炎疫情英國宣佈學校停課 超市限購幫扶弱勢群體

圖片版權 Getty Images Image caption 新冠病毒疫情之下，英國最大的連鎖超市之一Sainsbury's表示，將優先考慮給弱勢和老年人在網上送貨。

面對日趨嚴重的新冠病毒肺炎疫情，英國各地的學校將從本周五關閉。各大超市出台措施幫助老弱病殘應對搶購風潮。

在周三（3月18日）的疫情通報記者會上，首相鮑里斯·約翰遜宣佈了關閉學校決定。學校何時複學將等待後續的通知。

不過，為了應對疫情，關鍵崗位工作人員子女就讀的學校以及照顧弱勢兒童的學校仍將繼續。

另外，英國教育大臣加文·威廉姆森宣佈，所有考試將取消。

教育大臣向英國議會表示，官員們正在與各考試部門協商，確保青少年得到他們需要的成績。

實際上，過去一段時間，英國各所學校一直都在積極為停課做凖備，有些為學生凖備了家庭功課計劃，還有的設定了方法可以網絡學習。

此前，英國政府在關閉學校的問題上一直極為慎重。不過，隨著疫情的擴散，學校停課也成為無法避免的事實，因為很多學校的教職員身體欠佳必須請假，正常教學難以維持。

不過，學校停課帶來了許多嚴峻問題：何時複學？學生如何居家上學？誰能留在家中照顧他們？

而那些為關鍵崗位上的職工的子女繼續開放的學校，又如何承擔起國家保姆的職責？

超市搶購

周三，英國因新冠病毒肺炎導致的死亡人數又增加了32人。至此，英國各地共有104人死亡，確診了2600多人。

英國政府已經宣佈，計劃將檢測能力翻倍，增加到每天檢測2.5萬人。新冠病毒疫情引發的超市搶購也開始出現在英國。但英國超市立即採取措施，保護老弱病殘。

英國最大的連鎖超市之一Sainsbury's表示，將優先考慮給弱勢和老年人在網上送貨，並規定所有商品每人限購3件。

Sainsbury's的老闆邁克·庫佩說，正在努力確保每個人都能買到他們需要的物品。此舉正值超市繼續試圖阻止顧客囤積商品。

另一家總部在德國超市Aldi已經規定，所有商品每人限購4件。其它超市也表示將擴大網上訂購送貨服務。

從3月19日起，英國600家商店開門後第一個小時將專門只向老弱病殘開放。

為什麼要搶購？

自從新冠病毒疫情在英國日益嚴重超市出現搶購，日常用品、食品如洗手液、廁紙、紙巾、肥皂、罐頭、意大利面等成為人們搶購的商品。。

在商店突然缺貨的同時，網絡上出現了高價銷售，反映出一些人惡意囤貨，借新冠疫情危機牟利。

過去幾十年來，全球化的一個重要表現是商品全球化。商品早已打破了地區國家邊境限制，互聯互通，使得人們享受一個繁榮的商品時代。

市場經濟的倡導者也一再強調市場的自我調節功能：當一地的商品缺少，價格自然上漲，其它地區同樣商品就會因為逐利流向缺貨地區。

英國大型藥品和日用品連鎖超市Boots的首席執行官塞巴斯蒂安·詹姆斯說，問題並沒有出在供應，而是需求突然大幅增加。

他告訴BBC：沒有什麼商品的供應鏈能夠經受住突然、意外的、以10倍以上規模的需求增長。

人口增長和環境代價

全球人口在公元一世紀只有大約1.3億。用了約1800年才在1804年突破10億人，隨後用了大約123年於1927年突破20億，隨後僅用了33年突破30億，世界人口花了14年在1974年突破40億；花了13年在1987年突破50億；花了12年在1999年突破60億；花了約13年於2011年突破70億大關，預計2023年將達到80億。

兩百多年前，英國經濟學家馬爾薩斯認為，對人口增長不加控制，無疑會讓社會無法負擔。他認為，人口增長到一定程度，除了會受到瘟疫、戰爭和饑荒的遏制外，還需要晚婚晚育等預防性限制措施。

批判馬爾薩斯理論的人士認為，他脫離了生產力狀況和具體的生產方式，雖然人口不斷增長，並且壽命延長，但工業化商品社會總能滿足人類需要。馬爾薩斯的理論似乎已經毫無道理。

不論是武漢的疫情，還是倫敦的疫情，都反映出在大災難之前，即使是不短缺的商品，也並無法滿足很多人的同時搶購需求。

地球資源與人口擠兌

此外，人還應該具有除了商品之外的生活必需品，，包括空間距離、自然環境、乾淨的空氣和水等等。

在環境保護和防止氣候變化方面，有很多經濟學者和環境專家也在近幾十年不斷指出，世界人口的增長已經讓地球環境難以承受。

圖片版權 Getty Images Image caption 顧客搶購的很多東西並非稀缺商品，但搶購造成商品稀缺。

人口可能無限增長下去，但地球空間，清潔的水、空氣，清潔的環境都是有限的資源。過多無限的人口造成的負擔，將如同一家超市遭到囤貨者搶購一樣無法承受，有些人將得不到本來應該得到的東西。

在醫療衛生和健康方面，世界衛生組織的很多專家多年來警告過很多次，表示各國的防疫體系都沒有為可能爆發全球大型疫情做好凖備。

但直到被各國忽略的病疫問題突然擺到人類面前，大家才可能想起被一再詬病的馬爾薩斯人口與瘟疫關聯的問題。