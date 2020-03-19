圖片版權 EPA Image caption 意大利疫情嚴峻，整個國家實行封閉措施已接近兩周。

新型冠狀病毒疫情持續的意大利，在一天內新增死亡人數475人，創下疫症爆發以來單日死亡人數最高紀錄，總死亡人數亦接近3000人。

該國境內共有35713宗確診病例，有超過4000宗成功康復。

疫情最嚴重的倫巴第大區在一天內錄得319宗死亡。

意大利是繼中國之後全世界疫情最嚴重的國家。病毒最先在中國被發現，目前在全球已經造成8758人死亡，意大利目前的死亡人數已接近中國的3200餘人。

圖片版權 AFP Image caption 羅馬街頭巡邏的士兵

世界衛生組織（WHO）表示，在超過20萬宗確診病例當中，有80%發生在歐洲和西太平洋地區，其中包括亞洲大部分區域。

另一方面，從官方公布數字看來疫情狀況稍有緩和的中國，則面臨大量國民——特別是留學生——從歐美回國帶來的潛在風險。

中國官方媒體引述中國國家衛生健康委員會公布指，周三中國大陸境內新增的確診病例有34例，全為境外輸入確診病例。

香港則公布，周三新增確診25例，創下單日新高。當中大部分為「輸入」病例，包括從歐洲特別是英國返回的留學生及旅客。

多國已經採取激烈手段控制疫情，包括要求保持社交距離和取消大型活動，以阻慢病毒傳播和減輕醫療系統的負擔。

「不過，要壓住和控制疫情，各國必須隔離、檢測、治療和追蹤，」世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Ghebreyesus）在周三（3月18日）表示。

為了阻止病毒蔓延，意大利全國進入封鎖狀態已經接近兩星期。

民眾被要求留在室內，但是死亡人數仍然在繼續攀升。

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世衛組織突發衛生事件規則執行主任瑞安（Mike Ryan）表示，這很可能是因為意大利醫療系統內出現「驚人」的感染數字，以及意大利總人口當中長者的高比例。

譚德塞博士則對病毒疫情出現之後如此快就開始首次疫苗測試表示讚賞，稱這是「令人難以置信的成就」。

本周較早前，疫苗的首次人體測試在美國西雅圖凱薩醫療集團（Kaiser Permanente）的研究機構進行。不過，專家表示，疫苗是否有效，要在很多個月之後才會明確。

歐洲各國狀況有多壞？

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西班牙目前有13716宗感染病例，598人死亡。在馬德里的一所療養院有數十宗COVID-19病例，至少17名居民死亡，當局即將對此展開調查。

在法國，周二（3月17日）單日的確診病例增加了超過16%，總數達到7730，死亡人數上升至175，死亡病例當中有7%的年齡在65歲以下。

在英國，死亡人數目前為104人。

德國有8198宗確診病例，12宗死亡。總理默克爾（Angela Merkel）在一次電視講話中敦促德國國民遵守抗疫的限制規定。"事實上，自從二戰之後，兩德統一以來，我們的國家從未遇到過這樣的挑戰，團結一致的行動至關重要，"她說。

比利時目前有1486宗病例，14人死亡。

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歐盟邊境限制

為控制冠狀病毒蔓延，歐盟實施30天旅遊限制，27個成員國之外的旅客不被允許進入歐盟國家境內，也不能進入這些國家的機場。

相關禁令對回國的歐盟國民或者跨境工作者不構成影響。

英國公民也不會受影響，因為臨時脫歐協議仍然暫時將英國納入在歐盟的規則之內。

禁令具體覆蓋的是歐盟所有成員國以及申根地區，包括冰島、瑞士、挪威和列支敦士登。

所有回國的歐盟公民都將得到幫助，而德國已經表示，會採取措施將數以萬計困在國外的遊客接回國，包括摩洛哥、埃及、菲律賓和阿根廷等國。

在很多國家，民眾都被呼籲盡可能留在家中，必要時才出門。