病毒來襲 影響人類歷史進程的五次疫疾大流行

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新冠肺炎疫情繼續在全球蔓延，死亡人數上升，感染病例增多，股市指數下跌，緊急狀態下都市的喧嘩和熙攘被空曠寂寥取代。病毒改變了且正在改變千百人的生命軌跡，變化有短期也有長期；國家、區域和世界範圍，影響更深遠，有些甚至不可逆，人類歷史的軌跡因此而改變。

這一點已經有過不止一個先例。

十四世紀的黑死病和西歐崛起

圖片版權 Getty Images Image caption 黑死病直接動搖了中世紀歐洲佃農制經濟的基礎

公元1350年左右，一場據信源自蒙古的鼠疫席捲歐洲，奪走了數千萬人的生命，歐洲人口減少了三分之一。那場瘟疫也被叫做黑死病。

歷史學家認為，經過鼠疫的腥風血雨，歐洲不少封建國家從滿目瘡痍中重生，開始向現代社會、商業經濟方向邁進，為日後西歐崛起和稱霸世界做了鋪墊。

甚至有觀點認為這場鼠疫催生了當代西方文明。

因為大量青壯年死於鼠疫，農村勞動力銳減，封建領主莊園佃農和農奴奇缺，動搖了封建佃農制的根基。

圖片版權 Getty Images Image caption 黑死病泛濫，人們為了控制傳播焚燒患者衣物

勞動力供不應求，人工昂貴，直接推動了工具改良和技術創新。

還有史學家認為西歐航海、探險和帝國主義的興起也部分歸因於這場鼠疫。

社會經濟現代化、增加技術發明投資、鼓勵海外擴張，在這三塊基石上，西歐迅速強大，成為世界最富強的地區。

美洲天花和全球降溫

圖片版權 Getty Images Image caption 墨西哥阿茲特克，1520年，西班牙殖民者遭遇當地人勇猛抵抗。

15世紀末美洲成為歐洲的殖民地，這段歷史無比血腥，除了死於槍炮屠刀，還有大量美洲原住民死於歐洲殖民者帶去的各種致命疫疾，主要是天花，還有麻疹，流感，鼠疫，瘧疾，白喉，斑疹傷寒和霍亂。

死的人之多，連氣候都受到影響。

英國大學學院一項研究發現，歐洲在美洲的殖民擴張的百年期間，美洲人口從6千萬（當時世界人口的10%）減少到500萬 - 600萬。

圖片版權 Getty Images Image caption 西班牙探險者到達美洲大陸，他們帶來的疾病導致美洲數千萬原住民死亡。圖為西班牙探險者與秘魯土著酋長見面

人口銳減，意味著農耕減少，大量農田回歸荒地或森林草原等自然生態。大量是什麼概念呢？現代歷史學家和科學家估計推算有56萬平方公里，相當於法國或肯尼亞的國土面積。

森林草場面積如此劇增，導致大氣中二氧化碳減少，世界上很多地區氣溫下降。那個歷史時期的二氧化碳含量是通過南極洲冰層核心樣本推算的。

科學家認為，這個人為導致的變化，加上大型火山爆發和太陽活動減少，推動地球進入了一個"小冰川紀"。

歐洲和世界許多地方一樣經歷了氣候變化帶來的後果，包括農作物嚴重減產和饑荒。

有人認為這是報應。

黃熱病和海地法國殖民統治

圖片版權 Getty Images Image caption 黃熱病疫情幫助海地反叛力量擊敗了法國軍隊，結束了法國殖民統治。

海地爆發黃熱病，間接地把法國殖民勢力趕出北美，美利堅合眾國隨即迅速壯大。

18世紀末，法屬殖民地連續爆發反抗法國殖民統治的黑奴反叛，1801年雙方言和，反叛領袖杜桑•盧維杜爾成為海地共和國首腦。

但宗主國政局乾坤顛倒，拿破侖稱帝，隨後決定出兵海地鎮壓反叛，奪回殖民統治大權。

數萬法軍登陸海地，在戰場上所向披靡。

圖片版權 Getty Images Image caption 拿破侖軍隊鎮壓海地起義失敗，也導致法國放棄了在北美的殖民野心

這時，黃熱病開始在島上法國人之間流行。法軍官兵、殖民當局官員、醫生和水手共5萬人死於這種傳染病。最後逃回法國的倖存者只有3千人。

黃熱病源自非洲，歐洲人對它沒有天然免疫力。

在海地被瘟疫擊敗後，拿破侖不但放棄了海地，還放棄了在北美大陸的殖民野心。

出兵海地慘敗兩年後，法國政府把210萬平方公里的北美殖民地賣給年輕的美利堅合眾國，美國國土面積擴大了一倍，史稱"路易斯安那購地案"。

非洲牛瘟和歐洲殖民擴張

圖片版權 Getty Images Image caption 非洲牛瘟直接導致大範圍饑荒，使歐洲殖民擴張易如反掌。

19世紀非洲爆發了一場牛瘟疫情，結果加速了歐洲在非洲擴大殖民統治的進程。

牛瘟病毒在1888 - 1897年間殺死了非洲90%的牛，疫情最嚴重的地區包括非洲之角、西非和西南非洲。

牛瘟直接導致饑荒、社會秩序崩潰、民眾流離失所。

圖片版權 Getty Images Image caption 歐洲14國在柏林開會協商如何瓜分非洲，之後不久非洲就開始流行牛瘟、饑荒。

以農耕為主的地區也未能倖免牛瘟，因為許多地方依賴耕牛犁地。

這時，歐洲國家乘虛而入，在非洲大片地區建立殖民統治。

殖民非洲的計劃早幾年就制訂了。1884-85年，歐洲14國在柏林開會，商量如何瓜分非洲殖民地，會議結束時形成了正式決議，劃定了各自的勢力範圍。

非洲的歷史進程就此改變。

1870年代，10%的非洲屬於歐洲殖民地，1900年只有10%不屬於歐洲殖民地。

在這個過程中，牛瘟，以及它造成的經濟危機，成了歐洲殖民宗主國的幫手。

比如，意大利1890年初進入厄立特里亞時那里正鬧饑荒，三人之一的人口已經餓死。

瘟疫和中國明朝的終結

圖片版權 Getty Images Image caption 滿清覆滅大明王朝，是一段血腥的歷史

中國明朝盛世長達三個世紀，堪稱國力強盛，政治文化影響力輻射東亞大片地區。

然而，一場大瘟疫宣告大明王朝的終結。

圖片版權 Getty Images Image caption 長城的很大一部分建於明朝，或在明朝得到加固、翻新。

1641年，中國北方出現瘟疫，部分地區人口減少了20%到40%。明朝末年京都有近60%左右的人死於鼠疫。

禍不單行，瘟疫襲來時，正值華北地區鬧旱災和蝗蟲災，農田顆粒無收。屍橫遍野。

明末的瘟疫很可能包括鼠疫和瘧疾，病毒有可能是北方清軍入侵時帶進關內的。

這或許可以解釋為什麼入關的清軍安然無恙。

不過，明朝末年盛世不再，朝廷貪腐嚴重，大廈將傾，清軍虎視眈眈，饑荒和瘟疫只不過為滿清滅明助了一把力。