肺炎疫情衝擊歐洲 意大利死亡人數超過中國

圖片版權 Getty Images Image caption 意大利自3月12日宣佈封城抗疫，當局原本計劃封城兩周至3月25日，目前已經將解封日期推遲。

新冠病毒在意大利造成的死亡達3405人，超過了中國官方宣佈的3245人。

周四（3月19日），意大利一天之內又新增了427人死亡。加上周三的最高紀錄475人，意大利成為世界上因新冠病毒死亡人數最多的國家。

意大利自3月12日宣佈封城抗疫決定後，疫情迅速惡化。當局原本計劃封城兩周至3月25日，目前已經將解封日期推遲。意大利政府要求民眾繼續居家隔離。

顯然，意大利的抗疫措施並沒有阻止感染和死亡人數的飆升。

倫敦疫情

就在意大利全民抗疫的同時，英國的疫情也在繼續擴散。其中倫敦成為確診人數最多的地區。至3月19日，英國全境確診病例為3269人，死亡144人，其中倫敦的確診病例和死亡病例分別都佔總數的約三分之一。

在周四的每日疫情通報會上，首相鮑里斯·約翰遜被問及倫敦的疫情是否會促使當局對倫敦採取封城措施。約翰遜說，目前倫敦公交停運的可能性暫時沒有，但希望公眾避免聚集。

不過，鑒於倫敦的疫情日益嚴峻，約翰遜表示今後的疫情通報會很有可能通過視頻連線，避免記者採訪時的感染風險。

首相約翰遜在通報會上還提到了一個引入注意的數字。他說，英國能夠在12個星期內讓疫情形勢發生轉變，但是這需要大家齊心協力。

但是，在通報會的最後，約翰遜也警告說，目前來看沒有人知道疫情會怎樣發展。他說：如果現在採取的措施仍然不能見效，那麼不排除任何可能的行動。

倫敦的地鐵、城際火車以及公共汽車等公交系統已經開始減少服務班次。全國多條線路的火車也因為乘客驟減宣佈減少運行。

英國政府周三宣佈，所有學校將在本周五放學後全部停課，只為醫護部門、應急部門和物流部門等關鍵崗位上的員工子女繼續提供教學。

疫情給所有人都帶來不確定因素，失業問題、房貸問題、升學問題、托兒問題、日常食品和商品搶購問題…….

正是因此，93歲的女王伊麗莎白二世周四向全國表示：英國進入一個充滿擔憂前景不明的階段，每個人都要發揮極為重要的關鍵作用。

女王說，她及全體王室都已經做好凖備各盡所能。

全球抗疫

歐洲央行出台了價值7500億歐元（約8200億美元）的緊急財政援助計劃，幫助緩解疫情帶來的衝擊。

法國從周二開始全國實行封城措施，所有居民外出必須持有官方出具的工作文件，否則將面臨135歐元的罰款。

法國內政部長賈斯坦納周四（Christopher Castaner）說，封城措施可能在原定的15日之後繼續。

他還透露，法國至今已經有4095人被罰款，並設立了7萬個檢查站。

而同樣採取全國封城措施的西班牙，確診人數超過17000，僅次於意大利、中國和韓國。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國洛杉磯、紐約等地監獄開始讓部分囚犯出獄防止病毒擴散。

中國、韓國、新加坡等亞洲國家，疫情預計因為病毒從境外輸入將出現反覆。

在另一個疫情嚴重的國家---伊朗，當局呼籲人們不要參加大型聚會慶祝傳統新年，而是選擇留在家中。

澳大利亞和新西蘭宣佈封鎖邊境，非居民不准入境。

美國洛杉磯、紐約等地監獄開始讓部分囚犯出獄防止病毒擴散。

全球至今已經有22萬人確診受到新冠病毒的感染，超過8800人死亡。