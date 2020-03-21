圖片版權 Getty Images Image caption 羅馬街頭。

2020年3月第三周，新冠疫情的蔓延仍是焦點。中國疫情似乎逐漸受到控制，但是經濟都受到嚴重影響。意大利（義大利）在內的歐美各國本周處於疫情大爆發之中，意大利境內因為新冠疫情而死亡的人數已經超過中國，歐美各國以及澳大利亞封鎖邊境。此外，北京對美國媒體採取反制措施，要求三大美國媒體《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》的駐華記者交還記者證，今後不得在中國包含港、澳工作。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1.肺炎疫情衝擊歐洲 意大利死亡人數超過中國

顯然，意大利的抗疫措施並沒有阻止感染和死亡人數的飆升。

新冠病毒在意大利造成的死亡達3405人，超過了中國官方宣佈的3245人。周四（3月19日），意大利一天之內又新增了427人死亡。加上周三的最高紀錄475人，意大利成為世界上因新冠病毒死亡人數最多的國家。意大利自3月12日宣佈封城抗疫決定後，疫情迅速惡化。當局原本計劃封城兩周至3月25日，目前已經將解封日期推遲。政府要求民眾繼續居家隔離。

法國從周二開始全國實行封城措施，所有居民外出必須持有官方出具的工作文件，否則將面臨135歐元的罰款。就在意大利全民抗疫的同時，英國的疫情也在繼續擴散。其中倫敦成為確診人數最多的地區。至3月19日，英國全境確診病例為3269人，死亡144人，其中倫敦的確診病例和死亡病例分別都佔總數的約三分之一。

圖片版權 Getty Images Image caption 意大利人很可能覺得封城禁足居家隔離很難做到。

2.中國驅逐美國媒體記者：香港不能去，「一國兩制」還在否？

中國外交部周二（3月17日）晚突然宣佈，對五間美國媒體採取反制措施，報復美國最近把中國媒體機構列為「外國使團」的決定，其中要求三大美國媒體《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》的駐華記者交還記者證，今後不得在中國工作。

有別於過往中國針對境外記者的驅逐令，此次驅逐令明確指出，三家媒體駐華記者之後不能在港澳地區工作，引發香港新聞界團體和民主派對新聞自由和「一國兩制」被侵蝕的隱憂。

中國外交部發言人耿爽表示，禁止有關媒體在港工作是中央政府對港外交事務的職權範圍。

圖片版權 Getty Images Image caption 《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》2020年年底前記者證到期的美籍記者從即日起4天內向中國外交部新聞司申報名單，並於10天內交還記者證。

3. 「新冠病毒」還是「武漢肺炎」？中美台不同表述的爭議

美國總統特朗普無視世衛組織警告及北京抗議，3月18日持續為「中國病毒」的說法辯護。此前，美國國務卿蓬佩奧則稱新冠病毒為「武漢病毒」。特朗普及蓬佩奧對新冠病毒的稱呼引發種族主義爭議，中國外交部則稱這是對中國的污名化。

與此同時，台灣政府及多個媒體則持續稱新冠病毒引發的肺炎為「武漢肺炎」，多名研究台灣政治的國際學者認為，台灣官方稱「武漢肺炎」沒有歧視意味，但也有學者擔憂其名稱隱喻的歧視和污名化，呼籲更正名稱。

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情：特朗普強調「中國病毒」

4.肺炎疫情與示威雙重打擊下，香港市民陷失業停工彷徨中

香港受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，令原本已受盡示威打擊的經濟雪上加霜。旅遊業、飲食業、零售業踏入寒冬期。

香港統計處周二（17日）公布去年12月至今年2月的失業率為3.7%，是九年多以來最高，當中，餐飲服務業、消費及旅遊業失業率尤為嚴重，分別升至7.5%及6.1%，而總就業人數按年跌幅擴大至2.5%，是亞洲金融風暴以來最大。

外界預期疫情持續，會進一步打擊香港經濟，不排除失業率會進一步上升的可能。

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5. 英國宣佈學校停課 超市限購幫扶弱勢群體

周三（3月18日），英國因新冠病毒肺炎導致的死亡人數又增加了32人。至此，英國各地共有104人死亡，確診了2600多人。

英國政府已經宣佈，計劃將檢測能力翻倍，增加到每天檢測2.5萬人。新冠病毒疫情引發的超市搶購也開始出現在英國。但英國超市立即採取措施，保護老弱病殘。英國最大的連鎖超市之一Sainsbury's表示，將優先考慮給弱勢和老年人在網上送貨，並規定所有商品每人限購3件。

面對日趨嚴重的疫情，英國各地學校將從本周五關閉。各大超市出台措施幫助老弱病殘應對搶購風潮。在周三的疫情通報記者會上，首相鮑里斯·約翰遜宣佈了關閉學校決定。學校何時複學將等待後續的通知。

不過，為了應對疫情，關鍵崗位工作人員子女就讀的學校以及照顧弱勢兒童的學校仍將繼續。另外，英國教育大臣加文·威廉姆森宣佈，所有考試將取消。