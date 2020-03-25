肺炎疫情：居家隔離如何鍛煉和保持最佳狀態
新冠病毒疫情持續蔓延，印度宣佈13億人「宵禁」21天。
迄今，全球78億人口中，至少四分之一在某種程度上行為受限，或者徹底「宅在」家裏。
居家隔離/上班，保持安全的同時如何堅持鍛煉，也成了一個普遍關注的問題。
其實，即使不便或者不能出門，仍有許多活動可以讓你保持運動和最佳狀態。
英國卡迪夫的健身教練霍普金斯女士說，人們可以利用家中現有的條件做一些簡單有效的健身運動。
比如，可以利用沙發、椅子、牆壁等做深蹲、仰臥起坐、三頭肌以及其他一些身體練習。
如果家中有小孩，還可以跟他們一起做運動，比如躲貓貓等。總之，讓身體動起來，提升心跳速度。
霍普金斯女士表示，重要一點是形成規律，每天把起居安排好，如果能在固定時間，例如每天早晨7至8點跟著網上做一個小時健身運動當然更好。
當然，如果還能出去到公園走走，那麼努力堅持做到一萬步的目標。
網上健身
現在許多教練已經把健身運動搬到了網上，但專業人士建議，如果你仍跟隨教練做小組運動的話，請保持3米左右的距離。
疫情下，網上也推出了為居家隔離者設置的一些室內運動。
英國健身教練和理療師希爾表示，疫情非常時期人人都感到緊張和有壓力，有些人還出現睡眠問題。但如果你動起來，更有可能會改善睡眠質量。
當然，取決於家中的居住條件和自身情況，可能需要做出相應調解。布里斯托大學營養和健康科學運動中心主任福斯特（Dr. Charlie Foster) 提出以下建議：
- 70歲以下的健康者可以到戶外運動，但注意保持至少2米以上距離。可以出去遛狗、跑步、騎自行車等。
- 目前，英國的一些公共游泳池和健身房仍然開放。但注意在使用前後為器械表面消毒。如果能在戶外運動則最好。
- 此外，盡量避免參加團隊式運動。如果是打網球，必須要徹底洗手，而且不要握手。
- 70歲以上、自行隔離、孕婦及有其他健康問題但感覺良好者也可以到戶外。但同樣要嚴格保持距離。
力量和平衡練習
英國專業人士稱，隨著年齡增長，力量和平衡練習尤其重要。30多歲後，肌肉力量就開始走下坡路。因此最好長做一些諸如瑜伽、太極、阻力訓練等。
即使居家自我隔離、或是家中有人在隔離，也能選擇室內運動。
如果無法出門，運動更加重要。可以在家烹飪、玩遊戲、跳舞。 如果家裏有花園，還可以做做園藝。
如果還沒有恢復體力，最好先別運動，要保持精力。
如果已經戰勝了病毒，身體開始好轉，生活也要逐漸回歸正軌。因為目前沒有人知道病毒對人體的長期影響是什麼。
另外一點需要注意的是，長期宅在家中，一定要管住自己的嘴，不要見到什麼都想吃。
霍普金斯女士提醒人們：有效利用時間；盡量減低壓力。她說，可以利用這段時間好好看看書、上網學一門課程或新語言等。當然，不要忘了鍛煉。
可以試試以下幾個簡單動作：
- 椅子三頭肌撐體： 坐在椅子邊，雙手放在身體兩側，掌心放在椅子前方邊緣，指尖朝下，雙腳打開與肩同寬（屈膝稍易，直腿更難），臀部離開椅子向下，胳膊肘彎曲成90度，然後返回到椅子上，重覆練習。這個動作的要點是挺胸、動作要慢、停頓後再重覆。
- 桌面俯臥撐：俯臥撐在哪裏都可以做，可以利用桌面、牀、椅子或者牆壁等。如果用桌面，雙手撐扶於桌邊，兩腿並攏伸直，整個身體與桌面形成一個斜角。然後兩臂屈肘使身體下降，全身的重量壓在兩臂上,再用兩臂和兩腿支撐的力量把身體撐起。
- 靠牆深蹲：找一塊可以後靠的牆壁，然後像坐椅子一樣坐下去，雙腿要保持90度。頭部和背部平貼牆面。堅持幾秒鐘，再重覆。
- 俄羅斯轉體：坐i在地上，雙手握住一個奶瓶／或任何盛滿液體的瓶子（當然也可以用啞鈴），身體向後傾斜但保持後背挺直，繃緊腹部核心肌肉。雙腳交叉抬離地面，然後向左右旋轉上身軀幹，每次盡量讓手握的瓶子著地。