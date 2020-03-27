圖片版權 Getty Images

英國新冠確診病例和死亡人數近日來不斷攀升，英國政府除了讓人們認真洗手之外，還希望大家盡量少摸臉。

不碰臉對減少病毒傳染至關重要。但政府怎樣才能確保人們做到呢？

研究顯示，人們每小時平均觸摸面部20多次。英國政府建議，為了防止i病毒迅速蔓延，盡量不要摸臉。

但是必須承認，要想改變人們一生養成的習慣很難。

因此，英國政府希望利用經濟學的輕推理論／助推理論（Nudge theory)來潛移默化地引導人們的行為。

英國內閣辦公室下屬的行為洞察小組（The Behavioural Insights Team, BIT)提出了一些能讓人不摸臉的建議，發表在他們的博客上。

其中一個建議是讓家人、朋友或同事每次看到你要摸臉時大喊一聲「臉」。

圖片版權 Getty Images

或者可以試著兩臂交叉，然後用手分別緊握左右臂的二頭肌，避免讓手放鬆和向上方移動。

還有一個辦法是養成一個替代習慣，比如用手指輕輕敲擊大腿或是手裏玩個小球等。

專家承認， 即使人們非常擔心傳染新冠病毒並知道摸臉很危險，但仍然改不掉這個多年所養成的習慣。

格拉斯哥卡利多尼安大學前心理學負責人麥克維安女士說，有報告稱一些人因為擔心傳染戴了口罩，但他們也會把口罩摘下來揉鼻子。

助推理論

助推理論已經廣泛被各國政府所使用，旨在灌輸更好的習慣，或改變社會的「規範」，從而不讓「自上而下」的感覺顯得太明顯。

專家說，這種做法比傳統建議更強大有效。

英國政府前行為科學顧問漢斯通女士表示，那種順從上層命令的時代已經過去，因此需要找到不同的溝通方式。

所以，政府希望通過潛移默化的影響來改變人們的行為舉止， 如果有足夠多的人開始這樣做，而你不做，可能就會感到有點怪或缺少了什麼，甚至內疚。

漢斯通女士進一步解釋說， 這就好比是當你想去旅遊時，你寧願相信鮑勃給你的建議，而不是像旅遊網站貓途鷹（Tripadvisor)這樣的旅行社一樣。

之前，英國政府建議人們在洗手時唱兩遍「生日快樂」歌，而不是非要數到20秒。

同時，政府建議打噴嚏時如果沒有手紙，就用胳膊袖代替，也是同樣的道理。

這些都有助推理論的痕跡，該理論強調傳遞「明確的信息」。

助推理論還假設人們出於種種原因，例如懶惰、自私以及無知等，並不總是為自己或是社會最佳利益著想。因此，政府必須要找到能讓公眾接受的按其意見行事的方法。

助推理論最初來自於美國學者泰勒（Richard Thaler)和桑斯坦（Cass Sunstein)在2008年出版的同名暢銷書Nudge。其宗旨就是利用助推和勸告，而非強迫，讓老百姓自願做出行為的改變。

圖片版權 Getty Images

還比如， 英國一些地方政府為了鼓勵人們多回收垃圾，給居民提供了比他們正常垃圾桶大的回收桶。

同樣，政府也推出了自動器官捐贈卡以及工作養老金自動登記舉措，除非你選擇不參加，否則會自動加入，結果證明非常有效。

心理效應

新冠疫情也催生了英國老百姓的恐慌搶購心理。雖然政府和各大超市都敦促人們沒有必要囤積和搶購衛生紙、意大利面以及其他物品等，但人們根本不聽。

圖片版權 Web Image caption 我們所有這些還算年輕、健康的人出門去掃光貨架之前，請考慮考慮那些風險最大的人。

結果導致各大超市的貨架空空如也，有些人根本買不到食品，特別是老人。

漢斯通女士建議，如果這裏利用助推理論，打情感牌效果可能更理想。

比如，讓人們看到一名76歲的孤獨老人瓊斯女士什麼都買不到的無助照片。

瓊斯老人去超市購物行動不便，如果你把超市的東西一掃而光，像她這樣的顧客該怎麼辦呢？

漢斯通女士建議把最近在社交媒體上流傳的類似照片放到各大超市，效果可能更好。比如，一邊是無助的老人面對空空的貨架；另一邊是試圖塞滿購物車人的罪責感。

漢斯通女士同時表示，還可以利用人們的虛榮心心理。比如，把這些照片展示出去，人們自然會知道該怎麼做才合適。因為沒有人願意被人看作自私自利。

與此同時，還要鼓勵那些在貨架上給別人留下足夠食物的人，讓他們照一張自己手推車或籃子的商品，並在社交媒體上分享，這樣就使那些沒有這樣做的人感覺更加邊緣化。

雖然這些宣言「好人好事」的做法可能會招來部分人不喜歡，但卻有助於鼓勵更多人做好事。

面對新冠疫情，英國政府初期的應對政策曾受到批評。

英國開始已經改變策略，呼籲人們減少社交距離，盡量居家。但對比歐洲其他國家仍然不是最嚴厲的。

英國行為洞察小組成員也在測試和斟酌哪種辦法可以取得最大效果。

漢斯通女士表示，越簡單越好。

她說，如果人們反覆聽到某一件事可能會感到厭倦。但是，在讓人們真正理解和明白某個信息前必須要重覆九次。最關鍵的是要保持一致性。

反對助推理論的人批評說，這種做法是拿大家當小孩，好像他們沒有自我思考能力似的。

至少唐寧街目前還在推崇這種理論，但它是否能有效阻止人們摸臉還有待觀察。