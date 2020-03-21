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新型冠狀病毒疫情嚴峻，意大利（義大利）周四（3月20日）的死亡人數達到3405人，超越最先爆發疫情的中國，官方稱死亡人數3253人。

綜合專家說法，意大利疫情嚴重的主要原因是防疫不嚴謹、人口老齡化及醫療資源不足。他們提醒，被外界認為輕忽疫情的歐美國家若不積極防範，就可能淪為下一個意大利。

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人口結構

意大利因新冠肺炎死亡的人數暴增，超越中國公布的死亡人數，當地的火葬場已24小時運作，許多棺材堆滿部分醫院太平間，政府更派出軍隊到疫區協助疏運遺體。

媒體報導：「報紙的訃聞塞滿了報紙數頁版面，宛如戰時的陣亡戰報。」

Image caption 封城初期的搶購瘋

意大利死亡人數成長速度驚人，有分析稱，年紀可能是關鍵之一。意大利衛生部長科學顧問沃爾特•裏恰爾迪 (Walter Ricciardi) 教授指出，因為人口結構導致當地的死亡率比較高。

英國牛津大學研究員在《人口科學》期刊的一篇研究中指出，意大利老年人口多，而且比起其他國家，意大利的年輕人與他們的祖父母相處的時間更多。

該研究稱，意大利65歲以上的人口佔全國約23％，美國則是16％。牛津大學人口統計學家暨流行病學家道得（Jennifer Beam Dowd）表示：「雖然平均壽命延長對高齡化有所影響，但主因則是生育率下降。」

研究人員也表示，意大利年輕人常會和父母及祖父母同住，但通勤到城市上班，因此在移動過程中可能會把病毒帶回家中，傳染給年長者這一最脆弱的族群。

數據顯示，受病毒感染死亡率最高的是80歲以上的老年群體，死亡率達15%，而這一比例在10歲以下兒童中則為零。

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中國國家衛健委專家組成員、北京地壇醫院感染科主任醫師蔣榮猛曾經向BBC中文表示，年紀較大患者，病情較重的比例也比較高。

他說，中國死亡病例中，七到八成都是65歲以上，「因此65歲以上的老年人若罹患新冠肺炎，死亡風險肯定是高的。」

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌也曾向媒體表示，60歲以上人士因為慢性病及肥胖等因素，會增加嚴重後遺症風險及病情惡化的機率；年輕患者的抵抗力相對較強，有利於康復進展。

防疫嚴謹程度受質疑

今年初，當亞洲多國傾全力嚴防疫情時，意大利與大部分的歐美國家一樣，仍未採取積極防疫措施。二月下旬，意大利社區確診感染病例突然爆發，短短幾天病例增加至百例，成為歐洲疫情最嚴重的國家。

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意大利直至3月10日才宣佈全國「封城」，12日進一步關閉所有商店，只有部份民生物資超市及銀行、物流、公共交通能保持營運。

但這樣的防護措施，看在中國專家眼裏，仍有許多不足。3月19日，中國紅十字會副會長孫碩鵬在意大利米蘭舉行的記者會上表示，對意大利防控鬆散感到震驚。

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孫碩鵬透露，米蘭並未嚴格封鎖，當地民眾仍在毫無防護措施的情況下，乘坐公共交通工具四處走動，他呼籲，意大利應停止所有經濟活動，全部人留在家中。

然而，意大利政府仍對防疫措施感到滿意。總理孔蒂（Giuseppe Conte）在3月18日的記者會上表示，對目前採取的措施大致滿意，認為政府堅持公開透明，不隱藏疫情或數據，符合「適當措施」與「比例原則」。

據台灣中央社報導，孔蒂接受當地媒體採訪時表示，因意大利人習慣偉大的個人主義，崇尚公民自由，對這些權利，意大利人不會讓步，「顯然我們不是在中國，也不生活在極權國家。」

另外，該國政府也宣佈，延長全國封鎖措施至4月3日，並持血關閉非民生相關的商店及公共場所，學校也持續停課。

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醫療量能不堪負荷

面對嚴峻的疫情，意大利的醫療量能亮起紅燈。有前線的醫護人員向媒體透露，當地急診室不斷出現確診病患，醫院人員因物資不足瀕臨崩潰。

該國上下不僅醫療體系幾近耗竭、前線的醫護人員耗損程度也因物資不足而瀕臨崩潰。

圖片版權 Getty Images Image caption 羅馬醫生

媒體報導，意大利有2000多名醫護人員遭到感染，當地醫療體系受到嚴重衝擊。台灣台北醫學大學公衛學院全衛學程助理教授高志文認為，意大利長期對公共衛生體系投資不足，以及對傳染病爆發凖備不充分，是導致醫護人員大面積感染的重要原因。

他在英國醫學期刊（British Medical Journal）發表文章稱，有些患者原本只是出現類似流感症狀，卻被新聞嚇壞而大量湧入當地醫院，因此感染新冠肺炎。

意大利3月17日宣佈，豁免未通過「醫師資格考」的全國一萬名應屆畢業的醫學系學生直接取得醫事資格，以協助陷入困境的衛生服務機構應對病患，填補基層的照護能量，允許有富有經驗的醫生，專注照護重症病患。