圖片版權 Reuters Image caption 新措施禁止開放每周市場，禁止建築工地開工，或在戶外做運動。

為了遏制新冠病毒的傳播，意大利北部疫情最嚴重的倫巴底大區（Lombardy）採取了更嚴格的防控措施。

據意大利星期六（3月21日）晚間宣佈的新規定，當局禁止居民在戶外做運動，禁止使用自動售貨機，露天市集亦關閉。

意大利周六新增新冠肺炎確診病例6557例，新增死亡病例793例，均為疫情爆發以來的最高數值。

意大利是歐洲疫情最嚴重的國家，也是世界上因新冠病毒死亡人數最多的國家。意大利累計確診病例增至53578例，累計死亡病例達4825例。倫巴底大區是該國受影響最嚴重的地區，有3095人死亡。

倫巴底大區主席阿蒂裏奧·豐塔納在一份聲明中宣佈了有關新措施。聲明要求，除了「基本」供應鏈外，停止其他所有企業活動。除在醫院、公路和鐵路上工作的人員外，將停止所有建築工地的開工。此外，將暫停開放所有露天集市。

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自3月8日以來，倫巴第大區就一直處於封鎖狀態，當局希望在那裏首先看到抗疫結果。

為了進一步遏制疫情傳播，意大利總理孔特當地時間周六晚發表電視講話，要求全國暫停所有「非必要的」非關鍵性生產活動。但他沒有具體說明哪些生產活動被視為必不可少。

此外，藥店和超市將繼續營業，郵局和銀行等服務部門不受影響。公共交通將繼續運行。

孔特在全國電視講話中說，意大利會將生產力速度放慢，但不會停止。孔特並稱，意大利正面臨該國自二戰以來最嚴重的危機。

儘管意大利目前採取了嚴格的防控措施，但新確診病例和死亡病例仍在繼續增長。

全球多國已有新冠肺炎確診病例逾22萬例，並有9000多人死亡。

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世界各地疫情

西班牙是目前歐洲地區除意大利外疫情最嚴重的國家。西班牙衛生部通報，當地時間周六，西班牙累計新冠肺炎確診病例達24926例，死亡病例達1326人，死亡人數激增32%。

西班牙首相桑切斯在當地周六晚間舉行的新聞發佈會上警告說，西班牙疫情「最壞的日子還未到來」，「非常艱難的日子即將來臨」。

西班牙政府此前已在全國範圍內實施「封城」措施，除工作、購買食品藥物、就醫、遛狗及其他必須和緊急情況外，所有居民和私人車輛禁止外出，共有4600萬人受到「封城」措施影響。此外，西班牙還關閉全國除超市、藥店等生活必需產品銷售和服務外的公共場所。

世界多國領導人和政治人物敦促公民要遵守規則。

英國首相鮑里斯·約翰遜發出警告，除非國民共同行動，採取行動減緩病毒的傳播，否則英國國民醫療保健服務將「不堪重負」。約翰遜並敦促民眾遵循社交疏離的建議，不要在星期日當地傳統的母親節探訪親屬，最好避免非必要的身體接觸，改為打電話或視像通話。

截至周六，英國累計新冠肺炎確診病例超過5000例，超過230人死亡。英格蘭國民醫療保健計劃將向多達150萬在疫情中面臨風險的人士發信，強烈建議他們在未來12周呆在家中保護自己。這些面臨風險的人士包括接受器官移植者、嚴重呼吸道疾病患者或特定癌症患者。

圖片版權 AFP Image caption 巴黎艾菲爾鐵塔星期六點亮了10分鐘，向該國抗擊肺炎疫情的醫務人員致敬。

蘇格蘭負責農村經濟和旅遊的部長弗格斯·尤因呼籲人們不要前往蘇格蘭高地。此前有報道稱，有房車露營者試圖從英國其它地方的疫情中尋求安慰。

法國累計新冠肺炎確診病例超過12500例，截至周六的死亡人數為562人。法國衛生部長奧利維爾·韋蘭對那些不遵守社交疏離指令的人提出批評，稱他們的作法「危險」和「不負責任」。

美國紐約州州長安德魯·庫莫也向年輕人發出呼籲，敦促他們不要聚集在一起，並說他將去公園看看那裏的情況到底如何。他說：「這是一個公共衛生問題，您不能危害他人的健康」， 「你也不應該危害自己」。

圖片版權 Getty ImagesG Image caption 位於悉尼市區東南的馬魯巴海灘（Maroubra Beach）周日已關閉。

澳大利亞總理莫里森警告說，可能在肺炎疫情爆發的地區實施包括封城在內的更嚴厲的防控措施，以遏制新冠病毒的傳播。

澳大利亞目前累計確診病例超過1000例，並有7人死亡。大批民眾周六漠視官方建議，在包括邦迪在內的多個悉尼海灘上聚集，當局下令邦迪海灘周日繼續關閉。

莫里森將在周日晚間舉行國家安全內閣會議，屆時維多利亞州和新南威爾士州將推動停止非必要活動包括下令關閉餐館和酒吧。維州還將推動從下周二起關閉學校。

莫里森總理還宣佈了新的經濟刺激計劃，在危機期間幫助非贏利組織和小企業，為退休人員提供救助、為失業人員提供更多收入或社會保障。