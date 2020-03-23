肺炎疫情：事實核查特朗普的六個說法

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普在疫苗研究中心與科學家交談。

自新冠肺炎疫情在美國爆發以來，美國總統特朗普一直為自己處理疫情的方式和成效辯護。

BBC事實核查團隊核實了這位總統最近的一些說法。

說法一：「美國在檢測方面做得非常好。公眾需要檢測就可以得到檢測。」

3月初，白宮承認美國沒有足夠的試劑盒。一些保健中心還報告稱存在試劑盒使用困難的問題。美國政府稱，現在已派發一百萬套試劑盒，而且還有更多的試劑盒在路上。

但美國進行的檢測比例遠少於其他國家：1月3日至3月11日，美國每百萬人中有26人得到檢測，而在韓國為4000人。截至3月10日，英國每百萬人有400人接受檢測，意大利每百萬人有1000人被檢測。健康專家擔心，由於檢測少而導致病毒可能在美國社區傳播而未被發現。

說法二：「疫情爆發早期對中國採取措施，挽救了生命。現在我們必須對歐洲採取同樣的行動。」

特朗普經常說旅行限制是導致美國新冠病毒病例數相對較低的原因，並說這項措施挽救了許多生命。 1月31日，美國禁止過去14天內到過中國的任何外國公民入境。美國三大航空公司往返中國的航班已停飛。

2月下旬，對過去14天到過伊朗的外國人施加入境限制，但這條已在之前的旅行禁令之內。隨後，來自26個歐洲申根簽證國家的非美國公民被禁止進入美國。後來，這項措施擴展至英國和愛爾蘭。

很大程度上，美國公民及其家庭成員不受所有這些限制的影響。專家認為，這些限制措施為美國政府贏得時間來應對疫情防控並降低感染者數量。但我們不知道它是否挽救了生命。世界衛生組織（WHO）表示，出行限制可能「通過阻礙信息共享和醫療供應鏈而損害經濟」。

說法三： 當被問及世衛公布的有關病毒死亡率的數據時：「我認為3.4％的確是錯誤的數字……就個人而言，我認為該數字還不到1％。」

特朗普在接受福克斯新聞（Fox News）的電話採訪中說，世衛給出的新冠病毒致死率為3.4％，說這是「錯誤的」。世衛於3月3日公布這一數字，並稱這是基於所有已確認的導致死亡的新冠病毒病例。

特朗普說，他認為基於其「直覺」，真實死亡率「低於1％」。他說，死亡率似乎較高，因為許多輕度感染者未告知醫生，因此沒有成為確診病例。

圖片版權 EPA Image caption 停留在加利福尼亞州舊金山近海的「至尊公主」號郵輪上部分乘客對新冠病毒檢測呈陽性。

目前我們不知道人們死於新冠病毒的可能性有多大，主要原因是因為缺乏相關的感染數據。但科學家目前的最佳猜測約為1％。

說法四：3月9日特朗普說：「去年有3.7萬美國人死於普通流感。什麼也沒停止，生活和經濟活動照舊。你們想想看。」

特朗普的這一聲明需要上下文來幫助理解。我們不知道到底有多少美國人的死與流感相關。但據美國疾病控制中心（CDC）估計，去年冬天（2019年10月至2020年2月）的流感死亡人數在26,339至52,664之間，最凖確的估計為34,157人。正如特朗普指出的那樣，每年都有很多人死於流感。

圖片版權 Karen Ducey Image caption 華盛頓州西雅圖地區的一家養老院出現幾個確診病例。

但與大多數流感病毒不同，新冠病毒的傳播尚未受到疫苗，或者以前疫情爆發的免疫力的遏制。而且科學家（包括世衛科學家）認為，其死亡率明顯高於季節性流感（後者平均死亡率為0.1％）。

說法五：3月7日特朗普說：「很快，我們就有（疫苗）。」

儘管許多國家的科學家正努力開發新冠病毒疫苗，但事實上目前並沒有新冠病毒疫苗誕生。科學家現實地表示，至少要到明年年中新冠病毒疫苗才會面世。疫苗的動物測試已經開始，還有對人類志願者進行新冠病毒疫苗的測試，但要知道這種方法是否奏效還需要幾個月的時間。

說法六：2月29日：「我們已採取最積極的行動來對抗病毒。這是世界上國家層面採取的最積極行動。」

儘管美國現在施加一些全面限制和檢疫措施。比如關閉那些非必要旅行者通往加拿大的邊境。但是其他國家也採取了積極的措施來防控病毒。在某些情況下比美國的更積極、力度更大。

例如，中國和意大利的隔離措施影響數百萬甚至上億人。對外，歐盟已關閉至少30天的邊境；對內，一些歐洲國家也對任何非本國國民關閉了邊界，並對出入境實行嚴格限制。