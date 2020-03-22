肺炎疫情：四分之一美國人居家不出的經濟後果

圖片版權 Reuters Image caption 美加邊境的許多檢查站都已關閉。

當全球最大經濟體，四分之一的居民居家不出，後果是什麼？

美國新冠肺炎疫情繼續蔓延。康乃狄格州和新澤西州加入伊利諾伊州和加利福尼亞州的行列，下達「居家令」，要求居民待在家裏，以對抗新冠疫情。

紐約州則下令非核心企業停止運作。「這是我們所能採取的最嚴厲的行動，」紐約州州長庫莫稱，行政令要求所有非必要企業的員工呆在家裏，所有非必要企業關閉。

庫莫稱，紐約州的命令將以民事罰款和強制關閉任何不遵守規定的企業的方式執行。美加邊境的許多檢查站都已關閉。

加利福尼亞州則在於周四晚間前所未見地發佈了全州範圍內的「居家令」，但允許人們在保持2米距離的情況下進行戶外活動。

上述五個州人口之和超過8000萬，佔美國全國人口的四分之一。

圖片版權 Getty Images Image caption 印第安納州一戶人家掛出標語：待在家裏！

圖片版權 Getty Images Image caption 洛杉磯市最繁忙的一些景點完全沒有遊客

新冠肺炎已在美國感染超過18500，死亡病例則近230人。哥倫比亞大學最近推演稱，在極力減緩病毒傳播後，未來兩個月，美國依然會有65萬人感染。

損失與救市

美國加州「居家令」發佈後，美國股市暴跌，周五道指和標普500指數周五下跌超過4%，使本周再次刷新2008年10月以來表現最糟糕一周的紀錄。

圖片版權 Getty Images Image caption 就像災難電影中的一幕，洛杉磯封城後，道路幾乎空空蕩蕩。

「股市仍在試圖判斷經濟將會有多糟，我認為整州實施封閉措施的消息可能是雪上加霜的負面消息，」Robert W. Baird投資策略師德爾維奇（Willie Delwiche）稱，因為它影響了「許多經濟活動和許多企業」。

據橋水基金創始人瑞·達利歐（Ray Dalio）的最新估計，這場疫情，美國將損失4萬億美元。橋水基金因在2008年金融危機期間依然盈利而享有盛譽，但新冠衝擊下股市暴跌，讓橋水也出現兩位數的虧損。

2018年，美國的消費品零售總額為60364.2億美元，而加州和紐約州又是美國經濟較為發達的地區。「居家令」下六萬億美元的消費市場可能因此萎縮。

美國的損失還將擴散到全球。

由於美國還是全球最大的進口國，2018年貨物進口2.6萬億美元。因此，需求疲軟，將直接導致主要貿易伙伴中國、加拿大、墨西哥、日本、德國等出口受到拖累。

路透社最新調查顯示，美國12個月後出現衰退的可能性，分析師對此預估的中值，從兩周前調查的30%大幅跳升至80%。之前的最高水平是2008年調查的60%，那是在當年9月雷曼兄弟倒閉前的幾個月所做的調查。

為了穩住經濟，美聯儲的貨幣政策快速出台，在兩次「緊急降息」後，聯邦儲備金利率降至接近零。證券市場卻被又快又急的降息嚇壞了，創下單周最大跌幅，之後再次刷新這一紀錄。

圖片版權 Getty Images Image caption 洛杉磯威尼斯海灘空無一人。

貨幣政策未顯威力，特朗普在財政政策上打算「放大招」。上周二，他提出一項超過1萬億美元的刺激方案，其中包括為飽受衝擊而面臨破產的航空公司提供500億美元，為小型企業提供2,500億美元貸款。

特朗普還表示，政府正考慮一項向每位民眾發放一千美元支票的計劃，幫助大家渡過這場危機，不過他暗示細節仍待制定。財長姆努欽表示，支票將在兩周內派發，高收入者可能沒有資格領取。

美國的前車之鑒

與美國規模體量相近的中國，雖然疫情逐步控制，但一季度的經濟負增長幾成定局。

投行野村最新報告稱，中國1-2月的經濟數據低於市場預期，反映出疫情的嚴重影響，由於封城等措施從1月23日其起才開始施行，經濟受到的實際衝擊可能比1-2月等數據反映出的下滑更甚。預計今年一季度中國GDP實際增速可能負增長，全年增幅4.8%。

路透社援引消息人士稱，中國將出台數萬億元財政刺激措施，以重振經濟，增加的支出將以2.8萬億元地方政府特別債券作為支持。

有的經濟學家則認為，雖然中國經濟開始有起色，但全年表現可能依然堪憂。

瑞銀投資研究部首席中國經濟學家汪濤在報告中指出，超預期的財政刺激措施、房地產市場快速反彈，都可能推高下半年的經濟活動，但幅度也是有限的，即便在樂觀情形下中國今年經濟增速也不太可能超3%。