肺炎疫情：紐約市長稱主要醫療用品告急

圖片版權 Reuters Image caption 紐約市長比爾·白思豪

美國紐約市長警告，當地新型冠狀病毒疫情將進一步惡化，主要醫療用品出現短缺。

「大約還有10天，我們就會看到各地出現短缺情況，」紐約市長比爾·白思豪（Bill de Blasio）說，「如果我們沒有更多呼吸機，人們就會死去。」

美國紐約州目前已經是美國疫情爆發的中心，其病例佔該國總數近一半。

如今，美國全國錄得31057宗病例，390人死亡。

紐約州一日增4000新病例

周日（3月22日），紐約州州長安德魯·庫莫（Andrew Cuomo）稱，該州超過15000人對新型冠狀病毒呈陽性，比前一日增加了4000例。

「所有美國人都應該知道真相，」他對NBC表示，「情況只會變得更糟。事實上，4月和5月的情況會更糟。」

周五，美國總統特朗普批准了該州一項重大災難聲明，讓紐約州可以獲得數十億美元的聯邦援助，但白思豪繼續批評特朗普政府應對不利。

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「如果總統不採取行動，那些本可以活下來的人會喪生，」他說，「這是自大蕭條以來美國的最大危機。」他說的大蕭條是指1930年代的經濟危機。

特朗普周日在白宮新聞發佈會上說，他還批准了華盛頓州的重大災難聲明，也將批准加利福尼亞的類似聲明。

「這對所有美國人來說都是一個充滿挑戰的時刻，我們正在經歷一場巨大的國家考驗，」他說。

特朗普還表示，醫療物資將被送往全國各地，以及情況最嚴重的紐約、華盛頓和加利福尼亞的緊急醫療站。

醫療用品告急

紐約各地的醫生都報告稱，疫情前線醫療用品已經耗盡，醫護人員也缺乏防護裝備。其他各州州長都呼籲聯邦政府提供更多用品供應，這種物資短缺警告已經在全國引發廣泛影響。

在加利福尼亞州，官員指示醫院限制新型冠狀病毒檢測。同時，華盛頓州一家醫院表示，4月可能會出現呼吸機短缺的情況。

周日，伊利諾伊州州長普利茲克（JB Pritzker）說，各州在爭奪物資時「互相競爭」。

圖片版權 Getty Images Image caption 在紐約地鐵上戴上口罩和手套防疫的乘客

「我們需要數百萬的口罩和數十萬防護服和手套，」他說，「我們得到的只是一小部分，所以我們在公開市場上競爭這些急需的物品。」

同在周日，美國參議院未能通過一項總額近2萬億美元的緊急刺激法案，該法案旨在減弱新型冠狀病毒疫情對經濟造成的破壞性影響。

法案獲得了47票，未能在100人的參議院中獲得所需的60票。

美國民主黨反對法案，參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）說該法案「存在很多問題」。民主黨指共和黨想幫大企業脫離困境。白宮與民主黨的對話仍在持續進行。