肺炎疫情：盤點確診或居家隔離的政要明星及運動員
新冠病毒肺炎疫情蔓延全球，各國及中港台情勢仍然嚴峻。除了全球民眾正與病毒奮戰之外，各國眾多政界、體育界、娛樂界名人也確診，或因為周圍同事家人確診，因此正在居家隔離。
周一（23日）報道說，德國總理默克爾（Angel Merkel， 又譯梅克爾）也傳出其醫師因肺炎確診，她也開始居家隔離。
BBC中文盤點截至3月23日各國確診或正接受居家隔離的名人。同一時間，加拿大也宣佈該國運動員不參加今年舉辦的東京奧運會，引起震撼。
政界：
- 摩納哥親王阿爾貝二世（HRH Prince Albert II）（首位確診的國家元首）
- 伊朗第一副總統賈漢吉裏（Eshaq Jahangiri）
- 伊朗副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）
- 加拿大第一夫人蘇菲.杜魯多（Sophie Trudeau）
- 西班牙第一夫人貝戈尼雅（Begoña Gómez）
- 法國文化部長弗蘭克里斯特（Franck Riester）
- 英國衛生部次官多里斯多里斯（Nadine Dorries）
- 澳大利亞內政部長達頓（Peter Dutton）
- 英國歐盟脫歐首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）
- 美國共和黨參議員蘭德·保羅（Rand Paul）
需要居家隔離的領導人：
- 德國總理默克爾 （Angela Merkel）
- 加拿大總理杜魯多 （Justin Trudeau）
- 巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）
演藝界：
- 奧斯卡影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）
- 美國影星，漢克斯妻子莉塔威爾遜（Rita Wilson）
- 世界三大男高音之一多明哥（Placido Domingo）
- 美國知名電視主持人安迪科恩（Andy Cohen）
- 英國男星伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）
- 《冰與火之歌：權力遊戲》挪威男星克里斯多佛.希夫哲（Kristofer Hivju）及英籍演員茵迪拉·瓦瑪（Indira Varma）
- 美籍韓裔男星金大賢（Daniel Dae Kim）
- 美國搖滾樂團邦喬飛（Bon Jovi）鍵盤手大衛布萊恩（David Bryan）
- 電影《007 》龐德女郎烏克蘭女演員克莉藍可（Olga Kurylenko）
- 前美國電影製作人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）（獄中確診）
體育界：
籃球：
- NBA塞爾特人控球後衛史馬特（Marcus Smart）
- NBA前最有價值球員（MVP）杜蘭特（Kevin Durant）
- NBA活塞中鋒伍德（Christian Wood）
- NBA猶他爵士後衛米切爾（Donovan Mitchell）
- NBA猶他爵士隊中鋒高貝特（Rudy Gobert ）
足球：
- 英超阿仙奴（又譯：兵工廠）領隊阿迪達（Mikel Arteta）
- 英超切爾西翼鋒奧杜爾（Callum Hudson-Odoi ）
- 西甲愛斯賓奴前鋒武磊
- 西甲華倫西亞中堅文加拉（Eliaquim Mangala）
- 皇家馬德里前會長辛斯（Lorenzo Sanz），（病逝）
- 意甲AC米蘭技術總監馬爾蒂尼（Paolo Maldini）
- 意甲祖雲達斯前鋒迪巴拿（Paulo Dybala）
- 意甲祖雲達斯中場馬度迪（Blaise Matuidi）
- 意甲祖雲達斯後衛魯加尼（Daniele Rugani）
- 意甲費倫天拿前鋒古度尼（Patrick Cutrone）
- 柏達邦後衛基利安（Luca Kilian）
其他：
- 日本奧委會副主席田嶋幸三（Kozo Tashima）
- 英籍 F1世界冠軍賽車手漢米頓（Lewis Hamilton）
- 香港空手道運動員李振豪