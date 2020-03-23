肺炎疫情：盤點確診或居家隔離的政要明星及運動員

圖片版權 Getty Images Image caption 德國總理默克爾（Angel Merkel，又譯梅克爾）也傳出因為其醫師肺炎確診，她也開始居家隔離。

新冠病毒肺炎疫情蔓延全球，各國及中港台情勢仍然嚴峻。除了全球民眾正與病毒奮戰之外，各國眾多政界、體育界、娛樂界名人也確診，或因為周圍同事家人確診，因此正在居家隔離。

周一（23日）報道說，德國總理默克爾（Angel Merkel， 又譯梅克爾）也傳出其醫師因肺炎確診，她也開始居家隔離。

BBC中文盤點截至3月23日各國確診或正接受居家隔離的名人。同一時間，加拿大也宣佈該國運動員不參加今年舉辦的東京奧運會，引起震撼。

政界：

摩納哥親王阿爾貝二世（HRH Prince Albert II）（首位確診的國家元首）

伊朗第一副總統賈漢吉裏（Eshaq Jahangiri）

伊朗副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）

加拿大第一夫人蘇菲.杜魯多（Sophie Trudeau）

西班牙第一夫人貝戈尼雅（Begoña Gómez）

法國文化部長弗蘭克里斯特（Franck Riester）

英國衛生部次官多里斯多里斯（Nadine Dorries）

澳大利亞內政部長達頓（Peter Dutton）

英國歐盟脫歐首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）

美國共和黨參議員蘭德·保羅（Rand Paul）

需要居家隔離的領導人：

德國總理默克爾 （Angela Merkel）

加拿大總理杜魯多 （Justin Trudeau）

巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）

圖片版權 Getty Images Image caption 影帝湯姆漢克斯與妻子莉塔在澳大利亞確診接受治療。

演藝界：

奧斯卡影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）

美國影星，漢克斯妻子莉塔威爾遜（Rita Wilson）

世界三大男高音之一多明哥（Placido Domingo）

美國知名電視主持人安迪科恩（Andy Cohen）

英國男星伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）

《冰與火之歌：權力遊戲》挪威男星克里斯多佛.希夫哲（Kristofer Hivju）及英籍演員茵迪拉·瓦瑪（Indira Varma）

美籍韓裔男星金大賢（Daniel Dae Kim）

美國搖滾樂團邦喬飛（Bon Jovi）鍵盤手大衛布萊恩（David Bryan）

電影《007 》龐德女郎烏克蘭女演員克莉藍可（Olga Kurylenko）

前美國電影製作人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）（獄中確診）

體育界：

圖片版權 Getty Images Image caption 美國NBA目前賽事因為許多球員確診而全面停擺。

籃球：

NBA塞爾特人控球後衛史馬特（Marcus Smart）

NBA前最有價值球員（MVP）杜蘭特（Kevin Durant）

NBA活塞中鋒伍德（Christian Wood）

NBA猶他爵士後衛米切爾（Donovan Mitchell）

NBA猶他爵士隊中鋒高貝特（Rudy Gobert ）

足球：

英超阿仙奴（又譯：兵工廠）領隊阿迪達（Mikel Arteta）

英超切爾西翼鋒奧杜爾（Callum Hudson-Odoi ）

西甲愛斯賓奴前鋒武磊

西甲華倫西亞中堅文加拉（Eliaquim Mangala）

皇家馬德里前會長辛斯（Lorenzo Sanz），（病逝）

意甲AC米蘭技術總監馬爾蒂尼（Paolo Maldini）

意甲祖雲達斯前鋒迪巴拿（Paulo Dybala）

意甲祖雲達斯中場馬度迪（Blaise Matuidi）

意甲祖雲達斯後衛魯加尼（Daniele Rugani）

意甲費倫天拿前鋒古度尼（Patrick Cutrone）

柏達邦後衛基利安（Luca Kilian）

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其他：