肺炎疫情：盤點確診或居家隔離的政要明星及運動員

  • 2020年 3月 23日
德國總理默克爾（Angel Merkel; 又譯梅克爾） 圖片版權 Getty Images
Image caption 德國總理默克爾（Angel Merkel，又譯梅克爾）也傳出因為其醫師肺炎確診，她也開始居家隔離。

新冠病毒肺炎疫情蔓延全球，各國及中港台情勢仍然嚴峻。除了全球民眾正與病毒奮戰之外，各國眾多政界、體育界、娛樂界名人也確診，或因為周圍同事家人確診，因此正在居家隔離。

周一（23日）報道說，德國總理默克爾（Angel Merkel， 又譯梅克爾）也傳出其醫師因肺炎確診，她也開始居家隔離。

BBC中文盤點截至3月23日各國確診或正接受居家隔離的名人。同一時間，加拿大也宣佈該國運動員不參加今年舉辦的東京奧運會，引起震撼。

政界：

  • 摩納哥親王阿爾貝二世（HRH Prince Albert II）（首位確診的國家元首）
  • 伊朗第一副總統賈漢吉裏（Eshaq Jahangiri）
  • 伊朗副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）
  • 加拿大第一夫人蘇菲.杜魯多（Sophie Trudeau）
  • 西班牙第一夫人貝戈尼雅（Begoña Gómez）
  • 法國文化部長弗蘭克里斯特（Franck Riester）
  • 英國衛生部次官多里斯多里斯（Nadine Dorries）
  • 澳大利亞內政部長達頓（Peter Dutton）
  • 英國歐盟脫歐首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）
  • 美國共和黨參議員蘭德·保羅（Rand Paul）

需要居家隔離的領導人：

  • 德國總理默克爾 （Angela Merkel）
  • 加拿大總理杜魯多 （Justin Trudeau）
  • 巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）
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Image caption 影帝湯姆漢克斯與妻子莉塔在澳大利亞確診接受治療。

演藝界：

  • 奧斯卡影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）
  • 美國影星，漢克斯妻子莉塔威爾遜（Rita Wilson）
  • 世界三大男高音之一多明哥（Placido Domingo）
  • 美國知名電視主持人安迪科恩（Andy Cohen）
  • 英國男星伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）
  • 《冰與火之歌：權力遊戲》挪威男星克里斯多佛.希夫哲（Kristofer Hivju）及英籍演員茵迪拉·瓦瑪（Indira Varma）
  • 美籍韓裔男星金大賢（Daniel Dae Kim）
  • 美國搖滾樂團邦喬飛（Bon Jovi）鍵盤手大衛布萊恩（David Bryan）
  • 電影《007 》龐德女郎烏克蘭女演員克莉藍可（Olga Kurylenko）
  • 前美國電影製作人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）（獄中確診）

體育界：

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Image caption 美國NBA目前賽事因為許多球員確診而全面停擺。

籃球：

  • NBA塞爾特人控球後衛史馬特（Marcus Smart）
  • NBA前最有價值球員（MVP）杜蘭特（Kevin Durant）
  • NBA活塞中鋒伍德（Christian Wood）
  • NBA猶他爵士後衛米切爾（Donovan Mitchell）
  • NBA猶他爵士隊中鋒高貝特（Rudy Gobert ）

足球：

  • 英超阿仙奴（又譯：兵工廠）領隊阿迪達（Mikel Arteta）
  • 英超切爾西翼鋒奧杜爾（Callum Hudson-Odoi ）
  • 西甲愛斯賓奴前鋒武磊
  • 西甲華倫西亞中堅文加拉（Eliaquim Mangala）
  • 皇家馬德里前會長辛斯（Lorenzo Sanz），（病逝）
  • 意甲AC米蘭技術總監馬爾蒂尼（Paolo Maldini）
  • 意甲祖雲達斯前鋒迪巴拿（Paulo Dybala）
  • 意甲祖雲達斯中場馬度迪（Blaise Matuidi）
  • 意甲祖雲達斯後衛魯加尼（Daniele Rugani）
  • 意甲費倫天拿前鋒古度尼（Patrick Cutrone）
  • 柏達邦後衛基利安（Luca Kilian）
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其他：

  • 日本奧委會副主席田嶋幸三（Kozo Tashima）
  • 英籍 F1世界冠軍賽車手漢米頓（Lewis Hamilton）
  • 香港空手道運動員李振豪

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