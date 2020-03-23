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受新冠疫情影響，歐洲許多國家實行封城隔離措施，往日喧嘩不再。學校關門、閉門謝客、社交疏遠......所有人的日常生活都受到了前所未有的影響。

全世界史無前例地嚴陣以待。到底什麼時候新冠疫情才能結束、我們的生活才能回歸常態呢？

英國首相約翰遜稱，他相信英國可能需要用12周」扭轉局勢「，並讓新冠病毒」卷鋪蓋走人「。

真這麼簡單嗎？BBC健康與科學事務記者加拉格爾（James Gallagher）說，即使未來3個月病例數量減少，但距離疫情結束仍然路途遙遠。

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它可能要很長時間，甚至有可能是幾年。

以英國為例， 目前這種大規模封鎖政策從長期來看無法維持。它所帶來的社會和經濟損失將是毀滅性的。

因此， 目前各國急需的是一種」退出戰略「（exit strategy)， 即如何在適當時候取消限制，恢復正常。

但這並不意味著，新冠病毒將會消失。如果你取消那些抑制病毒的封鎖性政策，病例有可能再次激增。

不僅是英國，其實每個國家都面臨同樣的問題，即沒有一個退出戰略。

英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）傳染病流行病學教授馬克·伍爾豪斯（Mark Woolhouse）表示，最大的問題是我們有沒有退出戰略，以及如何擺脫疫情。

這才是一個巨大的科學和社會挑戰。

擺在我們面前的有三條路：

疫苗

通過感染讓足夠多人群具有免疫力

永久性改變我們的行為／社會

上面的每一種選擇都將有減少病毒傳播的能力。讓我們具體來看看。

疫苗--至少12-18個月

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疫苗可以讓人具有免疫力，因此不會生病。 但是，針對新冠的疫苗至少還要等12-18月。

另外一種辦法是群體免疫（herd immunity)，讓大約60%的人口感染病毒並獲得免疫力，病毒就不會再引起疫情大爆發。

通常，疫苗上市先要通過動物試驗，然後再在人體試驗。但最近，美國當局允許研究人員直接進行疫苗人體試驗。

雖然疫苗的研究正在以空前的速度進行著，然而卻不能保證它會成功。同時，還需要在全球範圍內進行接種。

就算一切順利、 疫苗可以在12-18月之間完成，這仍然意味著我們還要等很長一段時間。

群體免疫--至少兩年

自然免疫也至少需要2年。

英國的短期策略是盡可能先把病例減少到可控地步，防止醫院不堪重負。如果醫院重症監護病牀告罄，死亡人數就會急劇上升。

一旦病例數量降下來，則可以取消某些限制。如果病例開始反彈，則需要另一輪限制措施。

英國政府首席科學顧問帕特里克•瓦蘭斯爵士（Sir Patrick Vallance）表示，」不可能有絶對的時間表「。也就是說，至於什麼時候（疫情結束）沒有人知道。

隨著越來越多人被感染，無意中也可以形成群體免疫。然而，這可能需要許多年。

倫敦帝國理工學院的尼爾·弗格森教授表示，」我們這裏所說的是將傳播控制在一定水平，然後希望英國只有很小一部分人會受到感染。「

」如果我們能把現狀持續兩年以上，也許到那時，英國將有足夠一部分人受到感染，可以提供一定程度的社區保護力。「

但這種免疫力是否將會持續現在還是一個問號。比如，人們對那些引起普通感冒症狀的冠狀病毒抵抗力就很弱，這就是為什麼人們一生中可能多次感染同樣病毒的原因。

改變行為--沒有明確終點線

伍爾豪斯教授說， 第三種途徑是永久性地改變我們的行為和舉止，維持低傳播率。這可能包括目前已經採取的一些措施，或者施行更嚴格的檢測和隔離措施。

開發可以成功治療新冠病毒Covid-19感染的藥物也有幫助。

一旦人們在所謂"傳播控制"（transmission control)過程中出現症狀，馬上服藥，阻止他們將病毒傳染給他人。

或者，在醫院治療病人，降低死亡率、減輕重症監護的壓力。這樣就可以讓各國政府能夠對付更多的病例，不需要再重新實行封鎖。

此外，增加重症監護病房也會起到同樣的作用，因為這樣就增加了對付較大疫情爆發的能力。

英國首席醫學顧問克里斯•惠蒂教授（Prof. Chris Whitty）在談到英國的」退出戰略「時表示，從長期看，疫苗顯然是一條出路，希望能盡快研發成功。

」全球來看，科學界將為我們提供解決方案。「

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