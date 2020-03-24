圖片版權 Jilla Dastmalchi

在義大利（意大利），新冠病毒的許多受害者在沒有家人或朋友陪伴的情況下，死於醫院的隔離病房。因為傳染病的風險太高，親友被禁止探訪病患。

儘管衛生當局說該病毒不會在死後傳播，但它仍可以在衣服上存活數小時。這意味著屍體會被立即移走。

圖片版權 Getty Images

該國北部克雷莫納市（Cremona）的送行者（undertaker，入殮師）曼卡斯特羅帕（Massimo Mancastroppa）說：「許多家庭問我們能否見到親人的大體最後一面。但這是被禁止的。」

死者不能穿上他們最好或最愛的衣服下葬。相反，他們下葬時穿著是匿名的醫院病袍。

但是曼卡斯特羅帕正在盡他所能，完成家屬之心願。

他說：「我們把家人送來的衣物放在屍體上，就好像它們是穿著衣服一樣。襯衫在上面，裙子在下面。」

圖片版權 Jilla Dastmalchi

「他們別無選擇，只能信任我們」

在這前所未有的情況下，送行者突然發現自己變成了死者的家人或朋友，甚至牧師！

這是因為與死者親近的人，往往也正被隔離中。

塞拉托（Cerato）稱：「我們對親友盡全部的責任。」

圖片版權 Getty Images

「我們給親人髮一張棺材的照片，然後從醫院接回屍體，將其埋葬或火化。親人別無選擇，只能信任我們。」

對於塞拉托來說，最困難的事情是無法減輕家屬的哀傷。因為現在他無法告訴家屬他能為死者做的事情，而是向家屬列出了不能做的清單：

「我們不能幫死者換衣服，梳理頭髮，也不能幫他們化妝。我們不能使他們的遺容看起來美麗而平靜。這太令人傷心了。」

「送行者的責任」

塞拉托像他父親之前一樣，已經擔任殯葬業者30年了。

他認為這些小事對喪親者十分重要。

「最後一次撫摸逝去親人的臉頰，握住他們的手，看到他們看起來端莊。無法做到這一點是如此難受。」

在病毒肆虐的時刻，送行者常被迫與哀傷的家屬，在緊閉的門口兩邊見面。

親戚們仍嘗試將信，傳家寶，素描和詩篇拿給送行者，希望這些東西能與他們死去的父母，子女或者兄弟姐妹一起埋葬。

但是，棺材內不會放入任何一件物品。

圖片版權 Getty Images

因為將個人物品陪葬現在是違法的。這是一個嚴厲的規定，旨在阻止疾病傳播。

若有人在家裏死了，承辦人仍被允許進入屋內，但他們必須穿著全面的防護裝備：眼鏡，口罩，手套，防護大衣。對於剛目睹親人死去的家屬來說，這是個痛苦萬分的景象。

然而，現在有許多送行者也正被隔離。有些不得不關閉自己的生意。

處理死者的人員現在沒有足夠的口罩，已經成為一個嚴重的問題。

圖片版權 Reuters Image caption 新冠疫情中意大利死亡人數全球居首。

塞拉托說：「我們的防護裝備，足夠讓我們繼續工作一周。」

「但是當我們的裝備用光了，我們將無法工作。我們還是全國最大的葬儀社之一，因此無法想象其它業者如何應對。」

禁止葬禮

一項緊急的國家法律禁止在意大利舉行葬禮，以防止病毒傳播。

對於擁有如此強大羅馬天主教價值觀的國家而言，此舉前所未有。

圖片版權 Getty Images

安德里亞（Andrea）每天至少埋葬一具屍體。沒有親人露面來告別死者，因為每個人都在隔離區中。

曼卡斯特羅帕說：「現在死者下葬時只允許一兩個人員在那兒，僅此而已。」 「沒人能說幾句話，就只是沉默。」

只要有可能，他仍會盡力避免這情況。因此，他會開車去教堂，打開裝有棺材的後車廂，然後請牧師祈禱。這工作通常會在幾秒鐘內完成，因為下一個死者正在等待。

被棺材淹沒的國家

殯葬業不堪重負，死者人數不斷增加。

迄今為止，該國已有6000多人死於新冠病毒感染，是世界上最多死亡人口的國家。

安德烈說：「我們在克雷莫納的殯儀館外面排著長隊。」

「幾乎像一家超市。」

圖片版權 Getty Images

意大利北部的醫院太平間被淹沒了。

曼卡斯特羅帕說：「克雷莫納醫院的教堂看起來更像是一個倉庫。」 許多其他棺材正堆積在教堂中。

貝加莫市（Bergamo）的病逝人數是意大利最多，軍隊不得不介入協助，而該市的墓地現已飽和。

上星期的一個夜晚，當地民眾靜靜地看著軍用卡車載著70多具棺材駛過街道。每個人都有一個朋友或鄰居的遺體在其中，後者被帶到鄰近城市火化。

自疫情爆發以來，很少有景象比這更令人感到震驚。

圖片版權 Reuters Image caption 意大利不得不動用軍車運送屍體。

被低估的靈魂運輸者

在意大利最黑暗的時刻，全國各地的醫生和護士被譽為英雄及救世主。

但是送行者們，並沒有因為自己的工作所為而受到認可。

馬西莫嘆息的解釋：「許多人認為我們僅僅是靈魂的運輸者。」

圖片版權 Getty Images Image caption 「一切都會變好」成為意大利社交媒體上的流行句。

他說，許多意大利人看待他們的工作，如同看待神話中的黑暗船夫卡戎（Charon）。神話中卡戎會帶領剛過世的靈魂穿越一條河流，後者將生者與死者的世界分開。

在許多人眼中，這是一項吃力不討好而又被忽略的工作。

「但我可以向你保證，我們做的就是給予死者尊嚴。」

「#Andratuttobene：一切都會好起來的」是自危機爆發以來，在意大利一直流行的主題標籤。標籤還隨附彩虹表情符號。但是目前仍看不到曙光。

儘管所有人都為之祈禱，但沒有人確切地知道何時一切才會好轉。

圖片來源: 達斯特馬爾奇（Jilla Dastmalchi）