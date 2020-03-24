肺炎疫情：特朗普關於新冠肺炎和中國有哪些表述

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今年初，新冠肺炎在中國大規模爆發時，美國總統特朗普多次稱讚中國領導人習近平在疫情控制上應對迅速、透明和專業，並感謝中國的努力。

美國疫情3月急轉直下，中國外交部發言人趙立堅在推特上質疑武新冠肺炎是由美軍帶到武漢，此後，特朗普不再讚許中國，甚至稱新冠病毒為「中國病毒」，3月22日在例行記者上更說對中國感到「有點不滿」。

截至3月24日，美國已累計近43,000人確診病例，540人死亡。

BBC中文梳理特朗普在新冠肺炎爆發後提及疫情時，涉及中國時都有何表述？

特朗普何時與習近平通電話？

據美國媒體報道，美國總統特朗普當地時間3月22日在白宮例行記者會上表示，他已就新型冠狀病毒與中國國家主席習近平有所交談，但並未在該記者會上明確指出近期是否有和習近平通電話。

不過，台灣、香港媒體皆在3月23日報道，稱特朗普和習近平通電話，但並未指明確切日期。

事實上，特朗普並未在該記者會上明確指出近期是否有和習近平通話。通常習近平如果和特朗普通電話，中國官媒《新華社》都會發出報道。而根據《新華社》報道，兩人最近一次針對疫情通電話是今年2月7日。

例行記者會上怎麼說？

在3月22日白宮舉行的記者會上，特朗普被美國媒體問及「最後一次和習通話是什麼時候？」，特朗普回答：「我不想說是什麼時候，但我已經有跟習近平談到到疫情。」

特朗普並為習近平緩頰，表示疫情爆發不是習近平希望看到的狀況，但事情就剛好發生在中國。他強調，美國與中國達成新的貿易交易，即便疫情爆發，中國仍向美國購買大量農產品。

圖片版權 xinhua Image caption 習近平訪問武漢火神山醫院。

不過話鋒一轉，他突然說：「老實說，我對中國有點不滿」，並解釋，雖然我喜歡習主席，也尊重並佩服這個國家，他們應該早點告訴我們此事。

特朗普抱怨，過去曾經表明願意派專家到中國，但中國並未回應。他說：「如果我們的人當時能去中國，就可以早點知道（疫情）」。

3月23日，美國《福克斯新聞》發表對副總統彭斯（Mike Pence）的專訪。彭斯指出，中國在疫情爆發初期，展現了極大的透明度。他並說，與過去在中國爆發的傳染病相比，中國對新冠肺炎疫情有很大程度的透明度。似乎是要為緩解特朗普此前稱「中國病毒」的爭議。

在3月22日的記者會前一天，特朗普接受美國有線電視新聞網採訪時表示，他以為中國會就疫情更早向其他國家發出警告，「因為中國已經對控制疫情做出很多努力，當時很公開透明，但當我們看到現在所發生的一切，才知道他們原本應能更早告知。」

不同於過去對中國的正面態度，特朗普在發佈會上對中國表示失望，台灣媒體對此大篇幅報導，但中國媒體則未有所在此議題上有所著墨。

圖片版權 Getty Images Image caption 發生疫情的武漢華南海鮮批發市場已暫停營業。

稱「中國病毒」的始末

3月12日，特朗普在白宮發表講話時，稱病毒是「外國來的」（a foreign virus），當時引發媒體關注。

隔天，特朗普宣佈美國進入國家緊急狀態，當時美國已有超過1700例確診病例，40例死亡。

同一天，中國外交部發言人趙立堅3月13日在推特上質疑美軍把新冠病毒帶到中國後開始。趙立堅是以中、英文在推特上質問美國：「零號病人是什麼時候在美國出現的？可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！」

三天後，3月16日，特朗普首次在推特將新冠病毒稱為「中國病毒」。當時他寫道：「美國將會強力支持如航空業等，受到中國病毒影響的產業。我們將比以往強大！」

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3月17日的在美國白宮記者會上，特朗普被記者提問及使用「中國病毒」的看法及是否會繼續使用「中國病毒」時，他說，中國指稱美軍將病毒帶入中國的訊息是錯誤的。

從特朗普稱病毒來自外國至首度稱新冠病毒為「中國病毒」的這幾天，美國疫情急轉直下，截至3月17日，確診人數達到5359人，比前一天增加近2000人，死亡人數也在當天超過100人。

北京和華盛頓因此就新冠病毒的起源地，開始了兩方的「外交口水戰」。

因為許多美國民眾擔心特朗普在散播種族主義，接下來幾天，在白宮記者會上，特朗普都會被問及有關「中國病毒」的論述。

圖片版權 Reuters Image caption 美國總統特朗普周三（3月18日）在白宮新聞會上解釋他為何稱新型冠狀病毒為「中國病毒」。

3月18日，特朗普在白宮新聞會上對媒體解釋「這根本不是種族主義，它來自中國」。他並說，中國太遲向美國衛生部門警告這種病毒，並表示中國政府一度將病毒歸咎於美國士兵。

3月19日，特朗普再次將新冠病毒稱為「中國病毒」，他的講稿被記者拍下，照片中的稿件上的「新冠病毒」字樣被劃掉，寫上了「中國病毒」。

當天，美國累計確診案例已經逾1.4萬例，短短兩天就增加超過兩倍。

3月20日，特朗普在白宮出席記者會時，表示因為一些地區疫情並不嚴重，尚不需要全國封關。這天，他並未主動提及「中國病毒」，他強調與習近平關係良好，並視習為朋友。但「很遺憾，疫情失控了。疫情來自中國，已經一發不可收拾。」

「我知道有些人很失望。 我認識習主席， 他愛中國，他也尊重美國。 我必須說，我非常尊重中國，也很尊重習主席。」

當時，美國累計新冠肺炎確診病例達1.6萬，死亡216人。加州和紐約州已經先後發佈「居家令」，要求民眾盡量待在家中，希望遏制病毒傳播。

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情：特朗普強調「中國病毒」

3月23日在白宮的例行記者會上，特朗普改口不稱新冠病毒為「中國病毒」，並強調保護美國亞裔的重要性。

特朗普重覆在推特上所說的保護亞裔美國社區的話，並再次表示「病毒的擴散在任何方式和形式上都不是他們的過錯」。

特朗普在該記者會上沒有使用「中國病毒」，而是以「病毒」稱呼。

早前，中國外交部3月初曾在記者會上呼籲，個別媒體妄稱「中國病毒」沒有任何事實根據。對於特朗普稱「中國病毒」，中國外交部發言人耿爽曾表示，「近來美方一些人處心積慮地將新冠病毒同中國相聯繫，不斷對中國搞污名化，中國人民對此強烈憤慨，堅決反對」。

曾經讚許中國的特朗普

在稱新冠病毒為「中國病毒」之前，特朗普曾經多次稱讚中國對疫情控制得宜。

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1月24日，特朗普在推特表示，感謝中國在遏制新冠病毒所做的努力，還代表美國人民感謝習主席，並寫道「中國持續努力遏制疫情，美方非常欣賞他們的努力和透明度。」

2月8日，特朗普在白宮的記者會上向媒體表示，他前一晚與習近平通話討論這次的危機。並稱讚習近平在抗疫中展現果斷且強而有力的指揮。當時，當被問及是否會擔心中國隱瞞疫情時，特朗普還誇讚中國表現專業且出色。

2月19日，特朗普接受美國媒體採訪時，仍對中國讚不絶口。他受訪時表示，相信中國已經非常努力，並且隨著防疫工作進行，感染人數會漸漸好轉。

當時，新冠肺炎在中國大陸已導致超過2000人死亡。

2月27日，特朗普任命副總統彭斯協調該國對疫情爆發的應對措施。不過，兩人在白宮新聞發佈會上說，肺炎疫情對美國人民造成的風險仍然很低。