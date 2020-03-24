繼去年夜店門醜聞席捲韓國娛樂圈之後，一場駭人聽聞的集體性犯罪醜聞再次在韓國引發地震。

在這場被稱為「N號房」（Nth Room）的事件中，人們發現加密通訊應用Telegram上存在大量聊天群組，多名嫌疑人製作並分發非法拍攝的女性性剝削視頻和照片，很多女性甚至被稱為「奴隸」。

韓國總統文在寅已向受害女性表示慰問，並下令徹查該案件。目前，警方已查明有至少74名受害者，其中16人為未成年人。通過「N號房」觀看或散佈非法視頻的人數則超過26萬人。

「N號房」事件曝光後在韓國引發公憤，短短幾天內已有超過250萬人在韓國問政平台「青瓦台國民請願」上請願，要求公開群聊參與者信息，創下了韓國歷史上請願人數之最。

什麼是「N號房」？

「N號房」通過聊天應用程序Telegram進行運作，一些用戶在該程序上建立了多個聊天群，將對女性進行性威脅得來的視頻和照片等有償分發在聊天群中。

為了躲避搜查，犯罪者提前建好多個聊天群，不斷新建、解散聊天群，並分別命名為「1號房」、「2號房」等，因此被統稱為「N號房」。由於Telegram的服務器位於海外，韓國警方也很難追蹤。

圖片版權 뉴스1 Image caption 「博士房」的創立者趙某已經被捕。韓國警方決定，在周三將其送交檢方時，會公開其信息。

據韓國媒體報道，「N號房」最初由網名為「神神」（GodGod）的網友在2019年2月創建。這些聊天群隨後不斷演變和擴大。如今，一名化名為「博士」的用戶創建的一系列「博士房」最為猖獗。

他創立的聊天群根據不同的性剝削水平而設立了不同的價格。根據報道，最高級別群組的入場費約為150萬韓元（8400元人民幣）。除了支付入場費外，「博士房」的成員還必須發佈同樣包含色情內容的視頻或圖片以維持會員資格。

這名「博士」在3月16日被捕。25歲的他姓趙，畢業於一所工業大學的信息通信系，目前無業，他已通過這種方式賺了數十億韓元的收入。

他在社交媒體上打著服裝模特等兼職工作的名義，引誘受害者，在拿到受害者面部出鏡的裸體照片後，以此為由進行威脅，拍攝性剝削視頻，並在聊天群裏售賣。

在目前已知的犯罪內容中，犯罪者不僅要求受害者拍攝各種裸露視頻，還要求受害者用刀在身體上刻印"奴隸"字樣，而群組的會員不僅要求分享更大尺度的性視頻，還會公布朋友的社交網絡照片。

每個聊天群（即「房間」）都擁有至少10,000人，最多的高達30,000人。而參與「N號房」群組的總人數預計超過260,000人，儘管一些人被認為是重覆的。

圖片版權 Blue House Image caption 在青瓦台全國請願的支持人數已經超過256萬人。

250萬人請願

「N號房」事件的曝光在仍未走出新冠肺炎疫情的韓國引發軒然大波。截至目前，警方掌握線索的被害女性多達74人，其中16人為未成年人，最小年齡的受害者僅為一名11歲的小學生。

韓國總統文在寅周一（3月23日）向所有的受害者女性表示慰問。他表示，警方不應只調查「博士」等運營者，有必要對「N號房」全部會員進行調查，並希望建立特別調查組嚴懲犯罪者。

在韓國政府的問政網站「青瓦台全國請願」，有人髮起請願要求當局公布案犯的照片，還有請願要求公布「N號房」群組全部的會員信息。

圖片版權 News1 Image caption 25歲的趙某曾參加孤兒院公益活動。

請願人在請願緣由裏寫道：「脅迫被害者，讓她在家人面前做出類似性行為的舉動，如果這不是惡魔，我不知道什麼才算惡魔？」

這兩條請願一經發佈，便迅速超過了青瓦台官方要求的獲得20萬支持的門檻。截至3月24日，兩條請願分別獲得256萬和182萬人支持，創下了韓國歷史上5天內請願獲得的最高同意數。樸燦烈、鄭容和、李惠利等眾多韓國藝人也紛紛發聲支持。

韓聯社周二（3月23日）報道稱，在輿論壓力下，韓國警方決定，在周三將趙某送交檢方時，會公開其信息。這意味著趙某將是韓國第一個因性犯罪而被警方公開身份的人。

此外，「N號房」事件也在鄰國中國的社交媒體引發網友關注。在微博上，話題#n號房間#的點擊量高達6.1億，有43萬條發帖或留言。

「看了這個新聞之後根本睡不著，一直在哭……希望我們那些性侵事件不要不了了之，」一名網友說。

還有中國網友呼籲中國女性也對這種現象提高警惕，尤其是來自身邊人的侵害。

「我們國家有沒有這種骯髒論壇我不知道，但這片土壤真的沒有什麼不同。在小學時就被鄰居亂摸亂捏，被老師性騷擾，在公交車上被亂蹭.……長大之後才知道和我一樣的不在少數，」一名微博網友說。

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能將犯罪者繩之以法嗎？

那麼，對於多達20萬人的觀看者而言，他們有多少人將會受到懲罰？

在韓國現行法律下，大多數"N號房"會員的行為可能無法構成刑事罪行。因為根據韓國與處罰性暴力犯罪有關的特別法規定，如果是有成年女性出現的性剝削視頻或者圖片，即使屬於非法拍攝，如果不是直接拍攝或者傳播者，只是觀看，法律中對這種行為沒有具體條款說明需要處罰。

如果持有未成年者性剝削資料，根據兒童青少年法律，懲罰為一年以下徒刑或者2000萬元以下罰款。

圖片版權 Getty Images

根據韓國女性家庭部調查資料，2017年韓國包括非法拍攝及傳播在內的以兒童、青少年為對象的性犯罪中，64.2%的案例得到緩期執行判決，被判刑期刑的比例僅6.4%。

一些曾參與觀看視頻的網友，現在似乎也在想辦法銷毀證據。

一位網友在韓國網站Naver提問稱，「我刪除（群組）並退出了，還會有證據嗎？」

在韓國其他一些社交媒體上，也出現了多個聊天群，指導用戶如何刪除「N號房」的記錄。例如，在聊天軟件KakaoTalk的公開聊天中，就出現了諸如「刪除Telegram記錄」等文章。

在韓國，針對女性的性犯罪是一個長期的問題。去年，知名藝人勝利因利用夜店進行"性賄賂"的醜聞宣佈退出演藝圈。與勝利在同一個聊天群的歌手鄭俊英以及另一名歌手崔鐘訓因被控對醉酒女性實施輪姦，被法院分別判處6年和5年監禁。