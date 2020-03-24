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新冠病毒肺炎疫情繼續在世界範圍內蔓延，東京2020奧運會將推遲一年舉行。

東京奧運會原定於7月24日至8月9日。國際奧委會24日確認，新日期將「不會晚於2021年夏季」。

此前，日本首相安倍晉三與國際奧委會主席托馬斯·巴赫舉行電話會議，商討東京奧運賽期安排。之後安倍向記者表示，巴赫100%同意日本提議，延遲一年舉行東京奧運會。

東京殘奧會也將延期到2021年。

東京奧組委和國際奧委會發表聯合聲明說，病毒蔓延「前所未有、難以預測，全球各地疫情形勢惡化。」

聲明說，目前全球確診病例已經超過375000，而且「每小時」都在繼續增長。基於世界衛生組織23日提供的信息，國際奧委會和日本首相決定，東京奧運會賽期「必須重新安排在2020年之後、但不晚於2021年夏天，以確保運動員、奧運會所有參與人員和國際社會的健康」。

史上首次

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現代奧運會歷史長達124年，曾被取消，但推遲還是第一次。

第一、第二次世界大戰中，1916、1940、1944年奧運會被迫取消。1940年奧運會原定的主辦地亦是東京。

冷戰期間，1980年莫斯科奧運會和1984年洛杉磯奧運會曾受抵制。

東京奧組委和國際奧委會聲明說，東京奧運會仍將是「希望的燈塔」，奧運火炬將成為「希望的曙光」。

雙方決定，奧運火種將留在日本，推遲後的奧運、殘奧仍將保留「東京2020」的名稱。

分析：奧林匹克前所未有的挑戰

BBC體育主編羅恩（Dan Roan）：

這可以說是體育界和平時代做出的最為重大的決定。

(推遲奧運)影響巨大。日本遭受沉重一擊，將被迫追加投入大筆資金。

商業合同必須重新商洽，場館重新安排，繁忙的賽事日程重新調整，國際奧委會、體育聯合會、媒體、贊助商等其他一系列有關行業都還要再等一年，才能收獲奧運的財政碩果。

經年累月，奧運經歷過無數挑戰，從恐怖到抵制，從戰爭到禁藥，但是，這樣的挑戰還是第一次。

圖片版權 Getty Images Image caption 2020年東京奧運會將於7月24日至8月9日舉行。

代價巨大

國際奧委會及東京組委會未將取消奧運會納入考慮範圍之內，不過，即使只是延期，也仍然會帶來重大影響。

IOC主席巴赫在此前致運動員的信中表示，"我們正處在困境當中"，延期舉辦將是"一個極其複雜的挑戰"，而取消舉辦則會"摧毀1.1萬名運動員的奧林匹克夢想"。

巴赫指，一旦延期，東京奧運的一部分重要場館有可能無法使用，此外有多達33個奧運項目各自在接下來一年的單項賽事日程將要作出相應的調整，而這只是"更多挑戰當中的幾個"。

變數不斷

圖片版權 Getty Images Image caption 加拿大是第一個宣佈不會在2020年派隊參加奧運會的國家。

23日，加拿大宣佈即使東京奧運如期舉行，也將不會派隊參加，加拿大成為新型冠狀病毒疫情肆虐下第一個宣佈退出的國家。

較早前，日本首相安倍晉三首度表示，不排除東京奧運會延期的可能。

同時，國際奧委會（IOC）將於四周內決定，原定於7月24日開幕的東京奧運是否延期。

這是國際奧委會及日本政府第一次公開表示東京奧運及殘奧可能延期。

澳大利亞代表團也表示，東京奧運會"明顯"不可能如期進行，團隊已經指示運動員為在2021年奧運會作凖備。

加拿大奧運及殘奧委員會表示，在諮詢過運動員、體育組織和加拿大政府之後，他們作出了"這個艱難的決定"。

該國還同時"緊急呼籲"國際奧委會、國際殘奧委以及世界衛生組織（WHO）將東京奧運會延期一年。

加拿大代表團的聲明稱："雖然我們承認，延期必然會帶來很多問題，但是沒有任何事情比我們運動員以及國際社會的健康與安全更重要。"

之後，加拿大代表團官方在推特（Twitter）上發佈帖文稱："今日先延期，明日再征服（Postpone today. Conquer tomorrow）。"

安倍改口

疫情持續多個星期以來，雖然外界一直不乏對東京奧運會是否能如期舉行的疑問，也有人呼籲延期，但是日本官方一直堅稱，奧運會將會按計劃舉行。

不過，首相安倍晉三周一（3月23日）在日本議會上講話時第一次承認，2020年東京奧運會可能不得不延期舉辦。

"如果完整地舉辦（奧運會）變得困難，延期將會是無可避免的決定，因為我們認為，運動員的安全是首要的，"安倍說。

不過，他仍然堅持，不會取消這屆奧運會。

周日（3月22日），國際奧委會表示，已經為自己設定了四星期的期限，決定2020年奧運會的舉辦安排。

國際奧委會的聲明指，其執行委員會已經"在IOC的情境規劃中啟動下一步"。

在規劃中，延期將是其中一種可能，此外還包括"縮小規模"等，但IOC同時堅稱，取消奧運會"不會解決任何問題，也幫助不了任何人"。

這一最新進展是國際奧委會立場的一次重大轉變——就在五天前，IOC仍然表示正在"全面投入"讓2020年東京奧運會按計劃籌辦。

IOC還表示，是近期新型冠狀病毒病例的大幅上升以及在多個大洲多個國家出現暴發的狀況，令執委會覺得需要進行進一步計劃。

國際奧委會主席托馬斯·巴赫（Thomas Bach）在一封致運動員的信中稱："人的生命是高於一切，包括運動會的舉辦……"

"在這條黑暗之路的盡頭，我們正在一起前進，不知道它會有多長，而這條通道的盡頭將會是奧林匹克聖火的光明。"

齊聲呼籲

23日，澳大利亞向該國的運動員作出指引，為在2021年的北半球夏天參加奧運會及殘奧會作凖備。

"運動會已經明顯不可能在7月舉辦，"澳大利亞代表團團長伊恩·切斯特曼（Ian Chesterman）說。

英國奧林匹克協會（BOA）主席羅伯森爵士（Sir Hugh Robertson）對國際奧委會執委會覆核奧運會舉辦安排的決定表示歡迎，同時敦促IOC"為那些面臨重大不確定性的運動員"考慮，盡快作出決定。

周日，國際田聯主席塞巴斯蒂安·科（Sebastian Coe）致信巴赫表示，在7月舉辦奧運會"既不可行也不理想"。

美國田徑協會（USA Track and Field）以及運動員組織全球運動員（Global Athlete）也呼籲延期舉行奧運會。

該組織負責人，英國自行車選手卡勒姆·史基納（Callum Skinner）表示："隨著疫症全球大流行越來越惡化，越來越多的社區限制措施開始實施，我認為現在就應該做這個決定了。"