圖片版權 EPA Image caption 意大利，3月封城措施後，兩名婦女參加居民大合唱。

新冠病毒肆虐全球，繼今年1月23日中國武漢封城全國抗疫之後，時隔兩月之後的全世界，在近200個國家確診了近40萬個病例，死亡人數日益增多。

為了防止病毒的繼續擴散和蔓延，全世界許許多多的國家採取了前所未有的緊急措施，限制人們出行、減少甚至禁止社交活動、停止生產、中斷運輸……

新冠病毒給整個人類帶來了一場嚴峻的考驗，人們的健康、家庭、工作、就業、求學、生計，等等的一切都受到巨大的影響。英國女王伊莉莎白總結說，在此前途未卜焦心憂慮之際，每個人都有自己可以發揮的作用。

疫情中，人們彷彿穿行在一條黑暗的隧道，不知道何時能走到盡頭。然而在充斥媒體和社交媒體的各類揪心報道中，不難發現許多給人希望的好消息。總結起來，這些好消息可以歸納為六類：

1、污染減輕

圖片版權 NASA Image caption NASA圖片顯示新冠疫情下因經濟放緩，中國空氣污染明顯改善。

隨著各個國家封城停工停運輸，空氣污染程度明顯下降。

中國、印度這兩個經常因為空氣污染出現在世界頭條新聞中的國家，空氣質量明顯改善，很多城市重現藍天白雲。

意大利北部疫情最為嚴重的地區，很多也是工業重地。抗疫措施實施後，空氣中的二氧化氮含量明顯降低。而這種氣體是造成氣候變暖的關鍵因素。

在美國大都市紐約，研究人員發現，汽車尾氣排放的一氧化碳與去年同期相比減少了幾乎一半。

可以預計的是，隨著越來越多的國家採取嚴厲措施抗疫，空氣質量得以改善的地區應該會越來越多。

2. 生態復蘇

環境改善的例子比比皆是。在世界著名的水上城市意大利威尼斯，繁忙的運河變得寂靜後，河水質量有了明顯改善。

沒有了蜂擁而至的遊客和遊船，運河中的水終於有了「喘息」的機會，渣滓自然沉澱讓水得以淨化。平日混濁的運河變得清澈，甚至可以看到水下怡然自得的各種游魚。

在中國，疫情中人大通過了《全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習》的決定，從立法層面保護了野生動物免遭捕、食的悲慘命運。

3. 人性光輝

圖片版權 AFP Image caption 中國武漢，康復病人擁抱醫務人員表示感謝。

疫情中儘管有人們瘋狂搶購食品，囤積廁紙的自私荒誕行為，但是世界各地也出現了各種各樣的善舉。

美國紐約， 72小時內有1300人響應呼籲為行動不便身患疾病的老弱病殘者送藥送食品上門。

在英國，許多社區通過各種社交媒體設立互助組，為弱勢群體提供幫助。

在世界各地，人們分享居家隔離的經驗，推出免費網絡健身課；超市為醫護人員和老弱病殘者安排特別時段，保證他們的供給。

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情：對比疫情前後的威尼斯 居民終可欣賞水鄉風貌

在中國武漢，兩個月來的封城抗疫，卻並沒有使這座人口上千萬的大城市成為廢墟。這其中除了本地和來自中國各地的醫護工作者的付出，還有在電力、供水、燃氣、污水處理、環衛、通訊等各方面繼續工作的人們的共同努力。是他們堅守崗位才有了一個城市維持運轉的基礎。

4. 守望相助

普通人在此疫情中顯示出共同抗疫的精神，相互守望彼此鼓勵。

圖片版權 EPA Image caption 印度各地的民眾在陽台上為醫護人員鼓掌致敬。

在意大利的一幢公寓大樓，人們紛紛出現在自家的陽台上，一起唱歌跳舞。

在西班牙，一個健身教練在屋頂上上課，周圍高樓層的住戶一起參加。

還有的教會通過網絡上傳視頻，讓信眾在家中繼續禮拜。

歐洲很多地方，人們自發到陽台上或窗戶邊為抗疫前行的醫生和護士鼓掌歡呼。

5．創意無限

億萬人被居家隔離，激發了人們無限的創意。

社交網絡上，人們展示在家中開發出的新興趣愛好：琴棋書畫、烹飪烘烤、園藝健身……

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情：香港教堂直播彌撒防病毒傳播

美國華盛頓公共圖書館開辦了虛擬空間讀書會；意大利名廚馬西姆·伯圖拉（Massimo Bottura）通過Instagram創建隔離期廚房，向被隔離在家中的人們傳授基本菜譜，激發烹飪創意 。

美國田納西州的一位美術老師，為孩子們網絡直播上課，鼓勵他們繪畫創作。

世界大型美術館的虛擬名畫展，填補了美術館因疫情關閉的不足，讓喜愛藝術的人們足不出戶看到巴黎盧浮宮中的名畫，梵蒂岡博物館中的經典雕塑，等等。

澳大利亞悉尼的天文台為禁足在家的人們提供夜觀星像的介紹。

6．思考反省

新冠病毒造成的疫情，給全世界各地的人們造成極大損失和痛苦的同時，也迫使人們思考和反省。

疫情遠沒有結束，但反思卻已開始：追究政府的失責、拷問民眾的德行、計算人類造成的環境代價……

套用流行歌曲中的那句歌詞：我們的所作所為若有錯誤，願你我沒有白白受苦。