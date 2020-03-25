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美國總統特朗普因把Covid-19稱作「中國病毒」而引發爭議，但他在周一（25日）又表示，不應將新冠病毒疫情怪罪在亞裔美國人頭上。

「他們是極好的人，病毒的傳播絲毫不是他們的錯，」特朗普說。

疫情期間，亞裔在美國遭遇言語及肢體攻擊的案例增加。批評人士指出，特朗普的「中國病毒」（Chinese virus）用語，將把亞裔置於更為危險的境地。

新冠病毒正在美國迅速蔓延，根據約翰·霍普金斯大學的統計，美國已有約50000例確診病例，近600人因感染新冠病毒而死亡。

在周一的白宮簡報會上，特朗普說：「我們要保護好在美國和全球各地的、我們的亞裔美國人社群，這非常重要。」

被記者問到為何他作出這一表態時，特朗普說：「似乎有一些針對亞裔美國人的言論，有那麼一點點骯髒，我一點也不喜歡。」

此前，特朗普反覆否認「中國病毒」的說法涉嫌種族歧視。「病毒來自中國，」特朗普上周在白宮簡報會說，「它（『中國病毒』）一點也不種族歧視。」

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情：特朗普強調「中國病毒」

代表加州的民主黨華裔眾議員、國會亞太黨團主席趙美心對特朗普的表態並不滿意。接受美國NBC電視台採訪時，趙美心指，要不是特朗普及其支持者早前傳播排外主義的有害言論，他本不需要作出這一表態。

代表紐約州的民主黨華裔眾議員孟昭文則說，特朗普的表態「不足夠，也太晚」。「他必須首先為他的種族主義言論道歉，並同意永遠不再使用『中國病毒』這個詞。可悲的是，我不相信這會發生，」孟昭文在聲明中寫道。

從「中國病毒」到「極好的人」

BBC中文駐美記者 馮兆音

自從特朗普以「中國病毒」稱呼Covid-19新型冠狀病毒，他被抨擊企圖將外界的注意力，從其對國內危機的處理，轉移到外部因素上。

即便來自中國與亞裔美國人的批評聲浪越來越高，特朗普及多名美國政府高官依然繼續使用這一稱呼。

除了可能污名化亞裔美國人外，特朗普的「中國病毒」言論或會搬起石頭砸自己的腳，傷及其在今年總統大選中的選情。

亞裔是美國增長最快的主要族裔。根據近期調查，亞裔美國人在近年越發倒向民主黨，亞裔選民在一些關鍵選區也變得更具影響力。

雖然特朗普近日對亞裔美國人不吝讚美，他仍被批評不但沒有修補關係，還製造了更大的撕裂。

「他們（亞裔美國人）正與我們緊密合作，來清除它（病毒），」特朗普在推特上說。一些觀察人士指出，特朗普將亞裔美國人排除在了「我們」之外。