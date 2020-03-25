圖片版權 Getty Images Image caption 近日印度新冠病毒感染人數急劇上升。

印度總理莫迪（Narendra Modi）宣佈在全國範圍內實施封鎖，以減緩冠狀病毒的傳播。

該限制從當地時間周三（3月25日）零時生效，並將實施21天。

莫迪在電視談話中宣佈「將徹底禁止出門的冒險行為」。 他呼籲人們不要驚慌，但人群已經迅速聚集在首都德里和其他城市的商店中。

BBC駐印度記者說，目前尚不清楚人們現在該如何甚至能否被允許出外購買食物和其他民生必需品。

這個新的封鎖措施是在這幾天印度確診病例急劇增加之後決定的。 印度已有519例確診病例，有10人病逝。

13億人口大國「宵禁」

圖片版權 AFP Image caption 3月24日，德里民眾排隊購買牛奶。

印度擁有13億人口，和許多採取類似措施的國家一樣，印度也加入這個行列。至今天為止（3月25），全世界有將近40萬人確診新冠病毒，約有1.7萬人死亡。

莫迪周二(24日)發言稱：「整個國家將處於封鎖狀態，全面封鎖。」

他補充說：「為了拯救印度，為了拯救印度的每一個公民，您和您的家人，還有每條街道，每一個街區都受到封鎖。」

莫迪警告說，如果印度不能「很好地處理這21天，那麼我們的國家將會落後21年」。他稱：「這是宵禁。」 「我們將不得不為此付出經濟代價，但這是每個人的責任。」

莫迪之後警示民眾說，恐慌地購買日用品只會更傳播這種疾病。 他說，政府將確保物資供應正常。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @narendramodi By converging around shops, you are risking the spread of COVID-19.



No panic buying please.



Please stay indoors.



I repeat- Centre and State Governments will ensure all essentials are available. https://t.co/bX00az1h7l — Narendra Modi (@narendramodi) 2020年3月24日

但是在德里和該國金融重鎮孟買，因為擔心因為物資短缺，人潮很快的擠滿商店和藥房。

印度新聞信託基金會（ Press Trust of India）援引德里的沙加布爾地區一家商店的店主說：「我從未見過如此混亂的生活。」

「我們所有的庫存，包括稻米，麵粉，麵包，餅乾，食用油，都已售罄。」

圖片版權 AFP Image caption 孟買有人連夜排隊購買必需品。

印度北部擁擠的城市加茲阿巴德（Ghaziabad），當地警察用擴音器在街上巡邏，要求居民留在室內。

根據新措施，所有非必要的商業活動都將暫停，但醫院和其他醫療設施將正常運行。學校和大學關閉，所有公開聚會幾乎都被禁止。

任何違反新規定的人將面臨最高兩年監禁和高額罰款。

莫迪的談話還包括：

強調21天的封鎖是「打破冠狀病毒鏈的必要條件」

強調了局勢嚴重性，並說即使是發達國家，在應對這一局勢時也遇到了問題

保持「社交距離」是阻止病毒擴散的唯一方法」

宣佈將提供近20億美元（18億英鎊）改善該國醫療基礎設施

呼籲人們不要「散佈謠言」並遵守指示

在印度幾個邦推出了自己的措施（例如旅行限制和關閉非必要服務）之後，他宣佈了這一消息。

印度已發佈了禁止國際航班到達和停飛國際航班之禁令。該國的鐵路網也暫停了大多數客運服務。

分析：如何封鎖13億人口？

BBC駐南亞記者 瓦伊迪亞內森（Rajini Vaidyanathan）

印度許多地區，包括德里和孟買等大城，已經受到嚴格的控管。 但是此舉將規定擴展到了全國的每個角落。

較早的一日宵禁曾被許多人嘲笑。

莫迪呼籲印度民眾在周日從他們的陽台上鼓掌和歡呼，鼓舞提供緊急服務的人員。 但是，許多人誤解她的需求，聚集在大街上跳舞和高呼口號。莫迪當時警告說：「如果這種不負責任的行為繼續下去，印度不可能不付出代價。社交距離是對抗冠狀病毒的唯一選擇。」

印度全面封鎖的影響不僅在經濟上，也同樣的影響社會甚巨：這是一個社區就是一切的國家。 在許多人的日常生活中，去寺廟，清真寺或教堂敬拜是不能缺少的事情。

這也是一種巨大的文化轉變，但印度同世界其他地區一樣，這個措施，也面臨著相似且無法避免的限制。

貧窮流動人口

根據國際勞工組織(International Labour Organization)數據，印度至少有90％的勞動力是在非正規部門，包括保安員，清潔工，人力車夫，街頭小販，垃圾收集者和家庭幫傭。

大多數人沒有退休金，病假，帶薪假或任何保險。許多人沒有銀行帳戶，依靠現金收入來滿足日常需求。

Image caption 一名人力車司機說自己已經4天沒有收入了。

很多人是移民工人，這意味著他們應當是來自外邦的工人。然後是流動人口的問題：這是指那些在很長一段時間內沒有生活定居在任何邦的人，他們在全國四處流動尋找工作。

北方邦前首席部長雅達夫（Akhilesh Yadav）坦白挑戰十分艱巨，他稱「全球沒有任何一個政府面對過這些挑戰」。

「所有政府都需要迅速採取閃電行動，因為情況每天都在變化。我們需要啟動大型社區廚房並向需要的人提供食物。我們需要分發現金，大米和小麥-不論來自哪個邦，「 他說道。

印度鐵路現已暫停所有載客服務直至3月31日。但是，在3月23日禁運開始前幾天，成千上萬的農民工乘坐火車從德里，孟買和艾哈邁達巴德等受到嚴重打擊的城市前往他們在北方邦的村莊裏的家鄉。這增加了病毒社區傳播之風險，專家們擔心，未來兩周對印度來說是最具挑戰性的。

但是，並不是每個人都能負擔得起回去村莊所需的路費。

在北部城市阿拉哈巴德（Allahabad）擔任人力車拉夫的拉爾（Kishan Lal）說，過去四天他沒有賺到一塊錢。

他說：「我需要賺錢養活我的家人。我聽說政府將給我們錢補貼，但我不知道何時以及如何能拿到。」

他的朋友哈桑（Ali Hasan）在一家商店做清潔工，說他已經沒有錢買食物了。

「商店兩天前關門了，我沒有拿到薪水。我不知道何時商店會重新營業。我很害怕。我還有一個家庭，該如何養活他們？」 他問。