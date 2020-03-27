圖片版權 Getty Images Image caption 在新的防控措施下，所有人每天只能做一種形式的運動，且須獨自進行或與同住的一個成員一起進行。

英國政府進一步採取措施，試圖限制新型冠狀病毒疫情的擴散。

售賣非必要用品的商店已經關閉，此外圖書館、遊樂場、戶外健身房以及宗教場所等也暫停開放。

婚禮及洗禮等儀式被禁止，不過葬禮仍然可以進行。

來自不同住戶的超過兩人的聚會將被禁止。

所有人每天只能做一種形式的運動，且須獨自進行或與同住的一個成員一起進行。

除此之外，只有以下這些理由可以離開家居：

購買基本必須品，但這個行動應該盡可能少做

醫療需要，或者向需要的人提供醫療救助

往返工作地點，但只有在絶對必須的情況下進行

我應該怎麼做？

如果人們必須要出外，比如買食物等，就必須彼此相隔2米（6.5英尺）以上的距離。

咖啡廳、酒吧、餐廳、夜店、劇場、電影院、健身房和康樂中心等已經全部被告知要關閉。這一舉措是為了將不必要的接觸減至最少而採取的保持社交距離措施之一。

有類似流感症狀——比如乾咳、發熱——的人們，則被要求在家進行自我隔離，避免感染他人。

為什麼必須保持社交距離？

保持社交距離（Social distancing）很重要，因為新型冠狀病毒是通過咳嗽時空氣中攜帶病毒的飛沫傳播的。

它可以通過人的呼吸被吸入，也可能在你觸摸病毒所停留的表面之後不洗手觸摸自己的臉而發生感染。

人們一起接觸的時間越少，發生這些的機會也就越小。

其他國家怎麼做的？

一些國家所採取比英國更加嚴厲的措施，以確保人們保持社交距離。

整個意大利從3月9日起已經進入封鎖狀態；

過去的周末，意大利倫巴第大區禁止了在個人物業之外的戶外運動；

在西班牙，人們除了買食物、藥物或者工作之外，不能離開家居；

美國好幾個州都已經採取了限制，數以千萬計居民被命令留在家中；

在比利時，所有非必須的商店已經關閉，居民被要求留在家中至至少4月5日；散步和運動是可以的，但是必須保持安全距離；所有的社交聚會均被禁止

法國正處在15天的嚴格封鎖狀態當中，外出的市民被需要持有官方文件聲明他們為什麼不在家；超過10萬名警員在執行這一措施，任何違規者將被罰款135歐元（126英鎊）；

兩人以上的聚會在德國已經被禁止；其中一個州——巴伐利亞州——已經對所有居民實施全面封鎖令。

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什麼是自我隔離？

自我隔離是指留在家中，除了運動之外不外出；在這段時間不去工作，不上學，不去公共場所。

可能的話，你甚至應該不要出去買食物或者其他必須品。如果你買的無法送貨，你離家出外時就應該盡可能減少社交接觸。

什麼人應該自我隔離？

任何出現新型冠狀病毒症狀的人，包括體溫高於37.8攝氏度、持續咳嗽或者呼吸困難等，以及與有症狀者同住在一個家居中的人；

如果你獨自居住，你必須從出現症狀起計算，留在家中七天；

如果你或者與你同住的人出現症狀，整個家居需要隔離14天，以監察是否有2019新型冠狀病毒（COVID-19）的跡象；

如果在隔離期間有人生病，他們的七天隔離期就要從生病那天開始算。比如，從隔離第三天生病至隔離第10天，該名人士的七天隔離期也會在那一天才結束；如果家居中的另一名成員生病，這個隔離期亦不會重新起算；

不過，任何人如果在第13天開始生病，七天自我隔離期也會從那一天開始——這是針對其個人的病況，而不是症狀監察——意味著這名人士要總共在家隔離度過20天。

有症狀的人應該留在可開窗、通風良好的房間內，並與家居內的其他人保持距離。

當局建議人們，除非他們有所擔心，否則不要致電英國國民保健服務電話NHS 111或者他們的醫生報告他們的症狀。

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什麼人完全不應該外出？

大約有150萬人有非常嚴重的健康問題，英國國民保健醫療服務計劃（NHS）將會聯繫他們，敦促至少在12個星期內完全不要出外。這是被稱之為「屏蔽保護」（shielding）。

在同一居所內的其他人，以及護工，則可以在恰當保持社交距離的前提下外出。

面臨最高健康風險的人群包括：

某些類型的癌症患者

接受器官移植的病人

患有某些遺傳疾病的人

患有囊腫性纖維化或嚴重慢性支氣管炎等上呼吸道疾病的人

正在接受某些抑制免疫系統的藥物治療者

有心臟病的孕婦

英國政府表示，將會與地方當局合作、超級市場以及武裝部隊合作，讓人們得到基本的食物和藥物供應。

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假如你在自我隔離期間要與一個高風險人士同住

據英國公共衛生部（PHE）指引，在自我隔離期間，你應該與該名高風險人士（比如孕婦、長者或者有前述健康狀況的人）保持至少兩米距離。

減少在共用的空間中共處的時間，比如廚房，並保持所有房間通風良好。如果可以的話，高風險人士應該在自己的房間裏用餐。

高風險人士亦應該使用獨立的毛巾。如果可以的話，他們應該使用獨立的衛生間。假如條件不允許，衛生間每次使用後都應該清潔（比如，擦拭你接觸過的所有表面）。

與自我隔離者同住的人應該經常洗手，且使用香皂和水洗手至少20秒——特別是在與自我隔離者接觸之後。

個人使用的消耗品（比如紙巾）應該單獨包起來，另行放置72小時之後，才放入垃圾桶。