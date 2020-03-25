肺炎疫情：特朗普冀復活節美國恢復正常

圖片版權 Reuters Image caption 上下班高峰時段的紐約地鐵

美國總統特朗普稱，他希望美國能在復活節前擺脫新型冠狀病毒的困擾。與此同時，紐約州長安德魯·庫莫（Andrew Cuomo）警告新型冠狀病毒在該州的傳播速度比「子彈列車」還快。

特朗普周二（3月24日）在白宮新聞發佈會上稱，希望美國在復活節時重回正常生活並復工。

而庫莫周二對記者表示，疫情仍然嚴峻，聯邦政府沒有送達足夠的救生設備來應對危機。

目前美國錄得近55000宗確診病例，近800人死亡。紐約州確診病例超過25000宗，至少有210人死亡。

世界衛生組織周二稱，美國有可能成為新型冠狀病毒疫情新中心。

特朗普說了什麼？

周二，美國總統特朗普表示，他希望美國在復活節時重回正常生活。復活節已經不遠，為4月12日。

特朗普稱，希望復活節時美國人民可以復工，並請民眾放心，政府的每一個決定都基於人民的健康、安全和福祉。

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特朗普稱：「復活節對我來說是特別的一天，到時候你會看到全國的教堂都摩肩接踵。」

特朗普指，如果國家不重啟經濟，經濟會陷入大蕭條，會看到成千上萬人自殺，導致社會不穩。

根據最新的蓋洛普民調，特朗普的支持率本月上升了5個百分點，達到49%，是他任期內最好成績。

紐約州情況如何？

紐約州長安德魯·庫莫則指，預測疾病的專家稱，以往疫情如同一輛貨運火車穿過這個國家，而如今就是一列子彈列車。

「我們需要聯邦政府的幫助，我們現在就需要，」他說。

庫莫稱：「紐約現在是危險先兆，疫情首先在紐約爆發，也將會出現在加利福尼亞州和伊利諾伊州，只是時間問題。」

庫莫還言辭激烈地批判了美國聯邦緊急事務管理署送到紐約的400台呼吸機，「因為你只送來了400台呼吸機，所以26000人要死，」庫莫說，紐約目前有7000台呼吸機，但還需要30000台。

圖片版權 Barcroft Media via Getty Images Image caption 目前紐約州確診病例有25665宗，數量超過美國總確診病例一半。

紐約州還在考慮建立更多的醫療保健區，可能將大學宿舍和旅館改成臨時醫院。

目前紐約州確診病例有25665宗，數量超過美國總確診病例一半。

庫莫說，新增病例每三天翻倍，並且沒有趨緩的現象，感染率可能壓垮整個醫療體系。他還指出，在最壞的情況下，紐約可能需要14萬張病牀。

白宮新型冠狀病毒工作組成員伯克斯博士（Deborah Birx）稱，全國新病例中，60%都來自紐約都會區。她建議，所有離開這個區的人進行兩周自我隔離。

《紐約時報》報道稱，紐約比其他美國任何大城市都要擁擠，在抑制病毒擴散時，其明顯障礙是人口密度。

報道引述斯坦福大學流行病學家史蒂文·古德曼稱：「在人口密集中心，人們隨時都在與更多的人互動，所以它就會成為病毒傳播最快的地方。「

目前美國情況如何？

目前美國錄得近55000宗確診病例，近800人死亡。

周二，威斯康辛州、特拉華州、馬薩諸塞州、新墨西哥州、西弗吉尼亞州和印第安納州都發佈居家令，使得美國實施居家令的州達到17個。

圖片版權 Getty Images Image caption 紐約比其他美國任何大城市都要擁擠，在抑制病毒擴散時，其明顯障礙是人口密度。

周一， 一名新澤西州男子與威格曼斯（Wegmans）超市員工爭吵時對其咳嗽，並聲稱自己感染了新型冠狀病毒，他被控製造恐怖威脅。州長墨菲（Phil Murphy）稱這名嫌疑人是」傻瓜「。

本月早前，密蘇里州一名26歲男子上傳了一段他在沃爾瑪超市舔除臭劑的視頻，並稱」誰害怕新型冠狀病毒？「他於周一被捕，被控製造恐怖威脅。