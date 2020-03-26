圖片版權 U.S. 7th Fleet FACEBOOK Image caption 美國海軍第七艦隊執行印太安全任務時發射標凖二型中程導彈。

當全球關注新冠病毒疫情之際，美國海軍第七艦隊正在亞太地區進行演習。第七艦隊3月23日在其臉書稱，導彈驅逐艦「貝瑞」號（USS Barry）3月在執行印太安全任務時曾發射「標凖二型」中程導彈。

同一天，中國海軍也在官方微博發佈近日在南海某海域上空展開協同反潛訓練的畫面，還擊美方的意味濃厚。

台灣媒體高度關注美國的軍事行動，當地多個報道稱「美軍在南海發射飛彈」，但第七艦隊隨後更新發文，指出演習地點為「菲律賓海」，因此並非南海。

更早前，美國媒體曾報道，美軍艦隊3月中旬曾多次進入南海，還與美軍其他艦艇開展聯合行動。巧合的是，中國近期也在南海島礁啟用綜合研究中心。

新冠肺炎疫情期間，中美在南海、亞太區域動作頻頻。專家分析認為，兩國都在傳達相同的訊息，就是在關注新冠肺炎疫情的同時，雙方在軍事上也都已做好充分凖備。

美軍罕見發射實彈

就在美國深陷新冠肺炎疫情之苦的時候，美國印太司令部屬下的海軍第七艦隊3月23日在其官方臉書稱，近日在執行印太安全任務時，進行實彈演習，並發射一枚導彈。

台灣多個媒體在第一時間大篇幅報道，民進黨籍立委王定宇在臉書發文稱，這應該是「美軍首次在南海發射飛彈，是件嚴肅的事」。

不過，美軍第七艦隊在大約數個小時後，更新該圖片敘述，稱發射地點是「菲律賓海」而非菲律賓西邊的南中國海，且發射時間為3月19日，隨後台灣立委王定宇也更正文章。

中國媒體《環球時報》3月24日指出，美軍並未在南海發射導彈，而是在菲律賓海發射導彈，並引用匿名專家稱一些台媒「反應過度，再次顯示出一貫的挾洋自重的嘴臉」。

專家稱，美軍發射導彈的地點在哪裏很重要，是南海或菲律賓海差距很大。因為如果在是菲律賓海演習和發導彈，相對沒有爭議。

澳大利亞國立大學國際法教授唐納德·羅斯維爾（Donald R Rothwell）告訴BBC中文，據他了解，美軍若真在有主權爭議的南海發射導彈，「會是極為少見的事」。

他強調，菲律賓在軍事上依賴美國，也與美國靠攏，美國在菲律賓海進行導彈發射，是與菲律賓合作，因此在他看來，就沒有什麼問題。

向北京釋放訊息

雖然美軍並不是在南海發射導彈，但多名專家認為，美軍在菲律賓海進行實彈射擊演習亦並不常見，明顯是要向中國傳達「軍備充足」的信息。

美國巴克內爾大學（Bucknell University）政治學與國際關係教授、中國問題專家朱志群（Zhiqun Zhu）認為，美軍在西菲律賓海演習，可能是要向中國發出信號，要求美國認真對待印太安全，這也顯示南海緊張情勢正在加劇。

朱志群對BBC中文解釋說，中美兩方近來軍事動作頻頻，是想傳達一種信息，「即使我們專注控制新冠肺炎疫情，但同時也已經為軍事衝突做好凖備」。

台灣官方曾指出，2月9日至10日，中國解放軍24小時內連續派出轟6及殲11等軍機執行「遠海長航訓練」繞台灣島嶼飛行，並於10日短暫逾越海峽中線。

圖片版權 Pentagon Image caption 殲11B資料圖

香港城市大學東南亞研究中心主任湯普森（Mark Thompson）也持類似看法，他向BBC中文指出，南海長期是中美兩國在軍事能力上競逐的區域，因此美軍在臉書上發佈演習、發射導彈的照片是要展現其軍事科技實力。

湯普森補充說，在面對肺炎疫情的同時，中美兩國也都希望能展現軍事實力，借此透露軍備充分的信息。

當被問及特朗普是否是借此轉移大眾對疫情的關注時，朱志群說，他並不認為發射導彈是為了轉移焦點。他說：「大多數美國人並不在乎南中國海發生什麼事，因此，若特朗普試圖將大眾的注意力轉移到南海，將會適得其反。」

美軍艦隊在菲律賓發射導彈的信息，並未出現在美國主流媒體的報道中，這也印證了朱志群的說法。

《南華早報》則引述軍事專家說法稱，美軍在菲律賓海進行實彈射擊演習，可以被視為「對解放軍的警告」。

北京軍事專家周晨鳴向媒體指出，這種演習並不常見，認為美軍擔心中國可能將導彈作為兩國區域軍事衝突的王牌。因此第七艦隊希望警告北京：「他們可以攔截來自中國的導彈。」

在第七艦隊發出3月19日在菲律賓海發射導彈的照片前，根據媒體報道，美國太平洋艦隊15日發出聲明稱，美國海軍以「羅斯福」號為主的第9航母打擊大隊，3月15日在南海海域航行，並與美國海軍的「美利堅」號兩棲攻擊艦展開聯合訓練。

當時，中國《環球網》官媒稱，這是美國海軍在南海「秀肌肉」的挑釁行為。

圖片版權 U.S. Pacific Fleet TWITTER Image caption 美國太平洋艦隊在社交媒體推特公布，兩棲攻擊艦「美利堅」號（USS America，LHA-6）與「吉福茲」號（USS Gabrielle Giffords，LCS-10）3月13日在南海執行任務

顯然，在疫情發生後，中美兩國正在爭取國際領導地位。

BBC外交事務記者喬納森‧馬庫斯（Jonathan Marcus）分析，隨著新冠肺炎疫情來襲，中美關係已經處於低潮，即使簽訂階段性貿易協議，也難以緩和雙方的經貿緊張關係。

他並表示，中國和美國在重新布防，為亞太地區未來的潛在衝突進行公開凖備。

台灣中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑接受《中央社》採訪時指出，美中雙邊持續在交鋒，演習可能早已規劃，過去可能不發佈演習的訊息，現在則透過新聞發佈，讓演練更具曝光度及討論度。

中國在南海設科研中心

無獨有偶，美國海軍3月23日在其臉書表示發射導彈後，同一天，中國人民解放軍海軍也在其官方微博，發佈多張在南海某海域上空展開協同反潛訓練的照片。

圖片版權 People's Liberation Army Navy WEIBO Image caption 中國人民解放軍海軍在官方微博，發佈多張在南海某海域上空展開協同反潛訓練的照片。

另外，中國近期也在南海島礁啟用綜合研究中心。中國媒體報道，近期啟用位於南海的永暑站、渚碧站，是島礁綜合研究中心美濟園區的兩個分站，目的是實現熱帶海洋環境的深遠海生態、地質、環境等觀測及實驗能力。

此消息在菲律賓引發高度關注，當地多個媒體強調，中國在面對肺炎疫情的同時，仍在南海有所動作，因為菲律賓與中國在南海主權上長期存有爭議，因此中國此時在南海有動作引發當地許多網友的不滿。