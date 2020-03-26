圖片版權 AFP Image caption 習近平會以視象形式參與G20特別峰會。

新冠病毒蔓延全球，歐美多國疫情轉趨嚴重，未有緩和跡象，確診和死亡數字均不斷上升。二十國集團（G20）今天（3月26日）將召開特別峰會，討論各國應對新冠病毒肺炎疫情的最新對策，這次會議特別之處，是各國領袖將會以視像舉行會議。

峰會由沙特阿拉伯國王兼首相薩勒曼上周宣佈召開，他亦會主持會議。

誰會參加

中國外交部表示，中國國家主席習近平亦會出席會議，中國外長王毅在與印尼外長蕾特諾通電話後表示，中印兩國是G20重要成員，雙方應共同推動G20加強團結合作，發出一致正面聲音，為其他國家抗疫提供支持。

除了20個國家之外，部分非G20國家例如深受疫情困擾的西班牙丶瑞士丶新加坡等領袖也會參加。

聯合國呼籲G20能夠承諾作出數以萬億美元計的財政援助，暫緩關稅等貿易限制。

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G20一度被外界批評，採取應對疫情的行動太慢。早前G20財長及各國央行召開視象會議，同意要有「實際計劃」去應對疫情，但財長會議沒有在會後立即發表聲明，路透社引述消息人士稱，這顯示各國未能就如何處理疫情帶來加劇的經濟危機達成共識。

美國和中國就病毒源頭爆發「口水戰」，同一時間，沙特阿拉伯和俄羅斯正在進行油價戰，令會議蒙上陰影。

各界的期待

世界衛生組織總幹事譚德塞23日表示，他希望G20領袖可以共同努力，提高個人防護裝備及醫療設備的產量，取消出口禁令和確保公平分配。

聯合國秘書長古特雷斯亦致函G20國家，呼籲採取以「戰爭時期」級別的「萬億美元計」的經濟刺激措施協助貧困國家，取消關稅丶配額及其他貿易限制，也希望暫停對個別國家的制裁，以幫助這些國家得到糧食和醫療用品。

他指出，國際貨幣基金組織（IMF）目前資源不足，需要對組織的災難控制和救濟信託基金提供財政上的支援。

「我們必須營造一個環境，動用所需資源，確保發展中國家享有平等機會去應對危機……若未能滿足這要求，可能會導致災難級別的大流行，影響全部人，」他警告說。

此前，古特雷斯表示聯合國需要20億美元去協助窮困國家。

國際貨幣基金組織周一表示，疫情可能令全球經濟在2020年陷入衰退，其程度將會比2008至2009年的全球金融危機引發的衰退更嚴重，但組織認為世界經濟產出會在2021年復蘇，但前提是各國要把遏制疫情擴散和加強衛生系統作為第一要務。組織表示，將大規模加強緊急信貸力度，並指已有80個國家向其請求幫助。

G20背後的角力

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路透社報導稱，G20峰會一般需要幾個月的時間籌備，在領袖到場時，各國會派遣外交人員先行接觸，互相「摸底」和討論如何收窄分歧，但今次因為健康風險措施，這些會議要遙距進行，增加了達成共識的難度。

G20峰會進行之時，中美兩國就疫情命名及來源地發生口水戰，美國總統曾多度堅持用「中國病毒」來稱為新型冠狀病毒，引發中國批評，後來他表示停用「中國病毒」一字。

有媒體留意到，中國官方的通報中，習近平近日密集與G20各國領袖通電話，但惟獨沒有和美國總統特朗普通電話，或是向美國致慰問電。

中國正更積極參與別國的疫情應對工作，例如派遣醫生丶醫療物資到意大利等疫情嚴重的國家。中國亦是全球醫療設備產量最大規模的國家之一，也成為了中國在各國協助抗疫的重要籌碼。

圖片版權 Reuters Image caption 二十國集團之一的德國總理默克爾因為患者有接觸而需居家隔離。

分析認為，這背後涉及中美的博奕，在華盛頓奉行「美國優先」而不太願意介入別國疫情之時，中國則看凖時機向有需要的國家伸出援手。中國一方面希望提高自己的國際地位，另一方面可以洗脫早期被指隱瞞疫情而令疫情擴散的負面形象。

G20中，意大利丶美國丶德國丶法國等地確診數字以萬計算，但在俄羅斯丶沙特阿拉伯丶墨西哥丶印尼等地，官方公布的數字雖然有上升的趨勢，但尚未破千。各地疫情嚴重程度不一，影響了各國盤算應該付出多大程度的努力去面對這一全球危機。

中國除了重災區武漢以外，各地已經在官方呼籲下陸續復工復產，希望盡快緩和1至2月全國封城封市停工所帶來的經濟衝擊。

美國總統特朗普擔心長期封鎖會帶來經濟蕭條，期望4月中旬復活節前可以解封，他的說法被一些人批評是過份樂觀。

經濟學人信息社全球預測總監阿加特·德馬雷（Agathe Demarais）說，G20國家唯一選擇是透過財政刺激措施去保持經濟增長，但這樣做可能帶來債務危機的風險，也影響全球的經濟增長。

G20是什麼？

二十國集團由全球最大及經濟發展最快的經濟體組成，每年各國領袖會召開會議討論各項議題，主要和經濟有關，但有時會觸碰地區和其他議題，例如討論過伊朗核危機丶敘利亞停火協議丶氣候變化等等。個別國家關係惡化時，領導人會否在G20碰頭或舉行會談均受到各界關注。

圖片版權 Getty Images Image caption 去年6月在日本舉行的G20峰會。

這二十個國家的GDP佔全球 85%，所佔人口為全球的三分之二。

首次會議於1999年在柏林召開，討論亞洲金融風暴後的重振工作，起初G20的會議主要由各國財長和央行參與，但在2008年全球金融危機爆發後，會議由國家領袖主導，在2009年，各國曾承諾向全球經濟注入5萬億美元，應對金融危機。但這些會議一般都沒有正式的投票或具法律約束力的協議。

這不是首次G20就疫情展開討論。伊波拉2014年肆虐西非國家時，G20集團亦有討論過疫情問題，但當時沒有就出資提供任何承諾，只是發聲明表示要擊退疫情。