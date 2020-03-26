圖片版權 EPA Image caption 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情令東京奧運延期一年。

無可避免的事情終於還是發生：在全球各地為抗擊新型冠狀病毒（COVID-19）疫情而採取封鎖隔離措施，以及各項體育賽事和公眾活動先後延期或取消的背景下，2020年東京奧運會宣告將延期一年舉辦。

國際奧委會（IOC）和日本政府一直盡全力避免這一局面的出現，甚至在備受各方壓力之下仍然試圖給自己四個星期的時間，但最終還是不得不在距離開幕還有四個月的時候作出這個「艱難的決定」。

接下來，同樣無可避免的是主辦方將要承受世界最大體育盛事延期舉辦所帶來的經濟損失。這個經濟損失將有多大？

籌辦東京奧運目前已經花費了至少約118億美元（100億英鎊）。

雖然眼下避免了取消舉辦這一最壞的結果，但是延期最多一年仍將給贊助商、旅遊業、城市規劃、東京奧運會歷史遺產以及日本本土企業帶來巨大的影響。

圖片版權 AFP Image caption 東京奧運避免了取消的最壞結果，但是延期將令日本各界面臨很多困難。

日本媒體引述專家表示，該國GDP在2020年將出現大幅下滑。

BBC體育部記者丹·羅恩（Dan Roan）分析稱，日本遭受沉重一擊，將被迫為延期舉辦而追加巨額資金。

商業合同必須重新商洽，場館重新安排，繁忙的賽事日程重新調整，國際奧委會、體育聯合會、媒體、贊助商等其他一系列有關行業都還要再等一年……這對奧林匹克來說是前所未有的挑戰。

2020年日本GDP將"大幅下滑"

日本東京都和東京奧組委此前公布的東京奧運及殘奧會的預算為1.35萬億日元（約120億美元），但是據英國《金融時報》（Financial Times）報道，東京方面的審計人員核算出日本已經為原定於今夏舉辦的奧運會支出了超出預算一倍的費用，達到250億美元。

承辦奧運會超支已經是「慣例」——1960年以來的每一屆奧運會實際支出均超出預算，但是在延期一年的局面下，日本將付出更實在的代價。

圖片版權 Getty Images Image caption 日本首相安倍晉三將東京奧運看作是任內的重大功績。

《金融時報》引述摩根大通（JPMorgan）估計，無法在2020舉辦奧運會將令日本的年化經濟增長減少0.8%。

日經新聞則引述關西大學名譽教授宮本勝浩的估算指，延期舉辦奧運將令日本國內的經濟損失達到6408億日元。

日經還指，奧運延期舉辦之下，日本2020年的國內生產總值將大幅下滑。

基礎設施出現「沉沒成本」

首先在基礎設施方面，日本將面臨巨大的「沉沒成本」。

雖然奧運相關的大部分場館和基礎設施在2020年已經完成，但是延期不僅意味著屆時某些場館不一定可用，也令建築和房地產業的計劃被打亂。

圖片版權 EPA Image caption 東京奧運場館和設施需要重新安排。

很多比賽場館和設施原計劃要在奧運會結束之後改為其他場館或者公寓，其中一些企業也已經提前售賣了期房。

此外，據日經新聞報道，組委會向比賽場館設施支付的租借費約為530億日元（約4.7億美元）。

日經引述預定舉行籃球比賽的埼玉超級競技場負責人表示，如何處理延期產生的影響，「目前尚不清楚」，此外受疫情影響，也無法預計「今年夏季能否舉行取代奧運的其他活動」。

為東京奧組委工作的員工目前已經達到3500人，據報道，他們的人工費在延期一年的情況下也將增加。

東京奧組委將不得不為重新安排這些事務而追加高達數千億日元的費用。

旅遊業營收難以期待

日本經濟在2019年因上調消費稅率而遭受打擊，市場本期待東京在奧運期間迎來的200萬遊客帶來提振作用。

但是在延期之下，令旅遊需求難以期待。

新冠病毒疫情令全球旅遊業下滑，而據日本旅遊觀光局公布的數據，2020年2月到訪日本的外國遊客人數較去年同期下降58%，是自2011年關東地震海嘯以來最大的跌幅。

圖片版權 Getty Images Image caption 疫情令到訪日本的外國遊客斷崖式下跌。

這一影響將延伸至原本要舉辦奧運會的夏天——奧運會觀眾已經預訂了今夏數百萬的酒店客房，但是現在，奧運旅客填滿酒店客房和餐廳，以及機場和航空公司迎來超額客流量的情景將注定不會在2020年出現。

贊助商、門票與媒體

據《金融時報》報道，東京奧運將是有史以來贊助規模最大的體育盛會——贊助總值達到31億美元，比2012年倫敦奧運會和2008年北京奧運會的總和還多。

其中大部分贊助商來自日本本國企業，包括15家「金牌贊助商」——每家企業須付出1億美元才能獲得這一榮譽。

圖片版權 Getty Images Image caption 東京奧運贊助總值達到31億美元。

《金融時報》此前就曾報道，當時這些日本企業當中就有人質疑1億美元的贊助交易能否為企業帶來良好價值，但是多家本國企業還是期望東京奧運能令它們找到投射形象的機會。

報道指，日本原打算讓東京奧運成為展示日本國力和企業雄心的舞台，但是一名金牌贊助商的首席執行官稱，延期舉辦奧運將會給這些「為國家效力」的本國企業帶來一場「企業災難」。

此外，還有媒體轉播收入。美國全國廣播公司為東京奧運會支付了14.5億美元的轉播費用，現在該公司至少要面對可能與其2021年其他體育賽事轉播「撞車」的可能性。

據全球數據（Global Data）公司統計，東京奧運的媒體和贊助權總計約100億美元。此外，還有約8億美元的預計門票收入。

延期之後，這些方面的處理方案尚未制定，目前都陷入了不確定性當中。

「重建」奧運

這是現代奧運會124年歷史上首次出現非戰爭因素導致不能如期舉辦的狀況。

1940年因為二戰而取消的奧運會，原本的主辦地也是東京；之後東京在1964年成功舉辦奧運會。

圖片版權 Getty Images Image caption 巴赫表示，沒有與日本方面討論過經濟損失的問題。

那一屆奧運會成為日本的驕傲——它讓世界看到了一個戰後重新崛起的工業國家，製造子彈火車的日立和作為官方計時器的精工等日本企業也向世界展現了實力。

按照日本各界的共識，2020年東京奧運一定程度上也承載著重建和復興的主題：標誌著日本從2011年關東大地震的災難中恢復。

日本企業也期望能在新能源、無現金支付、自動駕駛汽車等等多領域的技術升級讓世界看到日本的革新。

延期舉辦令這一切不得不暫緩一年。

國際奧委會主席托馬斯·巴赫（Thomas Bach）在被問及奧運延期的決定時表示，IOC與日本政府在取得延期的共識時，並沒有討論過經濟損失的問題。

「這是為了保障生命，」巴赫說。

損失已經不可避免，現在東京和全世界將寄望奧運會能在2021年夏天之前成功舉辦，以「重建」為目標的奧運屆時可能將代表著全球人類在度過一段黑暗的疫情之後重新歡慶。