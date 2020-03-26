楊恆均案偵查終結移送檢方 澳大利亞「強烈反對」中國起訴

圖片版權 Reuters Image caption 楊恆均曾在中國外交部任職。

自去年1月起遭中國當局關押的澳大利亞籍華人、時政評論人楊恆均所涉案件近日在北京偵查終結，移送到檢察院審查起訴。

楊恆均的律師莫少平對BBC中文表示，他周二（3月24日）獲悉北京市國家安全局對楊恆均案件的偵查終結，移交到北京市人民檢察院第二分院審查起訴。莫少平稱，由於尚未見到偵察機關的起訴意見書，所以無法確定北京市國安局偵查終結後以何罪名將楊移送。

2019年1月，楊恆均與妻子袁瑞娟及小孩從紐約飛往中國。他們先到了廣州，隨後轉機前往上海。不過袁瑞娟和小孩登上了飛機，楊恆均遭中國當局拘押。中國外交部發言人耿爽去年8月證實，北京市國安局以涉嫌間諜犯罪逮捕了楊恆均。

律師怎麼說？

莫少平律師周四（3月26日）對BBC中文表示，已經和檢察官溝通，初步定在下周去看北京市國家安全局送到檢察院的卷宗，包括起訴意見書等，到時候才能看到偵查機關對該案下的結論。

去年1月楊恆均被中國當局帶走後，莫少平和尚寶軍律師自受楊恆均妻子袁瑞娟委托擔任其辯護律師，但至今他們都未見到楊恆均。

圖片版權 YANG HENGJUN/TWITTER Image caption 楊恆均

莫少平稱，按大陸法律規定，涉及國家安全的案子在偵查階段，律師會見需要經過偵查機關批准，他提過多次會見請求，但北京國安局始終未批准。

莫少平說，案件移交到檢察院審查起訴之後可能會有三種結果：第一種，檢察院認為偵察機關偵查事實清楚，證據確鑿，檢察院就會正式起訴到法院；第二種，檢察院認為事實不清，證據不足，退回補充偵查；第三種，檢察院認為涉案事實根本不成立，做出不起訴決定。如果是第一種結果，檢察院正式起訴到法院，一般一個半月左右會有消息。

各方回應

澳大利亞外交部長佩恩（Marise Payne）周三發表聲明稱，澳大利亞政府「強烈反對」中國當局以「涉嫌間諜罪對澳大利亞公民和學者楊恆軍博士（楊軍博士）提出正式起訴」，並對中國當局尚未就楊恆軍的起訴書提供正式建議感到非常失望。

佩恩稱，自一年多前楊恆均被拘押，澳大利亞政府就曾多次對中國當局對待楊恆均的方式表示強烈關切，而去年12月30日以來澳方人員一直未能與楊進行探視。

由於新型冠狀病毒疫情無法進行探視，澳方要求通過電話或信函聯繫楊恆均，但佩恩稱這些要求都被拒絶，「這種待遇對澳大利亞公民來說不可接受」。

中國外交部發言人耿爽周三在例行記者會上表示：「敦促澳方尊重中國的司法主權，停止以任何方式干預中方依法辦案。」

耿爽稱，澳大利亞籍人員楊軍（楊恆均）涉嫌從事危害中華人民共和國國家安全的犯罪活動，中方有關部門正在嚴格依法辦案，過程中充分保障楊軍的各項合法權利。

他表示，「鑒於當前疫情防控需要，為保障在押人員安全，有關部門暫不安排相關探視活動，待疫情穩定好轉後會另行安排」。

楊恆均是誰

楊恆均曾在中國外交部任職，隨後成為針砭時弊的時政評論人士。他曾活躍於中國社交媒體和推特，在推特上有近13萬粉絲。因為寫了許多有關民主和人權的文章，楊恆均被稱為「民主小販」。

去年1月，楊恆均與妻子袁瑞娟及小孩從紐約飛往中國。他們先到了廣州，隨後轉機前往上海。不過袁瑞娟和其兒子登上了飛機，楊恆均遭中國當局拘押。

圖片版權 REUTERS Image caption 楊恆均

去年早些時候，袁瑞娟給中國國家主席習近平寫了一封公開信，要求釋放丈夫。

袁瑞娟也是中國網絡紅人、微博大V「染香」。「染香」以支持中國政府、批評公共知識分子知名。楊恆均被中國政府拘押後，去年4月她曾接受澳大利亞廣播公司《四角方圓》節目採訪，講述丈夫被帶走後自己的心情。