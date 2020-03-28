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「如果庫存還有剩的話希望能把（之前捐贈你們的口罩）還回來。」 這是日本一位面臨因肺炎疫情爆發物資缺乏的市長對中國無錫的無奈喊話。

新冠疫情在中國爆發後，日本民間和政府層面向中國捐贈口罩等物資。今年2月4日，日本愛知縣豐川市向中國江蘇省無錫市捐贈的4500隻口罩等物資。

但近期愛知縣感染人數持續增加，根據日本廣播協會（NHK）的數據，目前愛知縣的確診病例為148例，是日本國內僅次於東京都和北海道外第三嚴重的地方。該市儲備的口罩也將於5月底用完，如果今後依舊買不到口罩，市政府的工作人員將沒有口罩可戴。

為此豐川市市長竹本幸夫向無錫市求助，希望能歸還之前捐贈的口罩。

中國媒體報道，無錫市已於3月24日籌措5萬隻口罩回贈對方，由快遞公司分批寄出。

因數量是之前受贈的10多倍，中國媒體以「大國風範」為主題報道此事。

在社交媒體微博上，網友認為日本市長無奈之舉說明當地非常缺口罩，「當時贈與的4500隻口罩對中國的幫助比現在5萬口罩對中國的幫助大吧」；主流的網絡輿情則認為這是「大國之風範，滴水之恩以湧泉相報。」

相比於疫情爆發初期的醫護物資極度短缺，中國已扭轉局面。

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中國生產全球一半口罩。截止2月29日，新華社稱中國口罩日產量達到1.16億片，是2月1日的12倍。中國除西藏外30個省區市均陸續新上口罩生產線，還不斷有新的口罩生產線投產。

在2020年1月初，即武漢衛健委第一次官方宣佈疫情時，中國的口罩日產量約為2000萬個。1月到2月，中國接受了近80個國家和10個國際組織的捐贈，包括口罩和其他醫療物資。

2個月內中國的口罩生產局面得到扭轉，疫情也得到控制。於此同時， 疫情開始在海外極速傳播和擴散，許多國家在中國疫情爆發初期向中國捐贈物資、中國海外團體「買光」他國資源，以及其它國家日產量和儲備有限等因素，造成多國包括口罩在內的資源緊缺的現狀。

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「口罩外交」

於是中國借此扭轉此前因抗疫不足造成的被動局面，展開「口罩外交」。

反向捐贈日本一事被解讀為盡展大國風範的其中一例。

在3月20日的中國外交部例行記者會上發言人耿爽表示，中國政府已經宣佈向82個國家和世衛組織、非盟提供援助，包括檢測試劑、口罩、防護服等，其中多批援助物資已經送達受援方。

這其中包括2月25日，中國駐伊朗大使館向伊朗捐贈25萬隻口罩。

3月24日意大利外長迪馬約（Luigi Di Maio）說，中國運送援助物資的飛機已經降落羅馬，運送了150萬個口罩、155個呼吸機等抗疫用品。除此之外，中國先後派出三批專家醫療隊支援意大利。

迪馬約稱：「中國加入意大利抗擊疫情的戰鬥，已然是一場勝利。」

還有「中國人民的老朋友」巴基斯坦，耿爽說：「在中國醫療物資最緊缺的那段時間，巴基斯坦一架運輸專機於2月1日抵達中國，送來寶貴的醫療物資。巴基斯坦出現疫情後，中國政府第一時間向巴基斯坦援助了檢測試劑、口罩、防護服等物資，並將積極支持巴方建設隔離醫院。中國有關省市也向伊斯蘭堡市、卡拉奇市捐贈了口罩。」

中國援助海外口罩的例子不勝枚舉。但從已知的數據看，中國官方援助伊朗的25萬隻，對意大利的150萬隻，以及未公布的捐贈巴基斯坦的具體數量，在口罩日產量已達到上億隻的中國，捐贈他國的數量實在微不足道。

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「修復大國形象」

口罩捐贈是中國為他國提供人道主義援助的一小部分，但卻在外交上起到四兩撥千斤的作用。

一月初由於瞞報疫情導致錯失防控最佳時間，公眾批評中國官員管治能力低下和制度僵化。外界也批評本次疫情暴露出中共內只向上負責的專制弊端。中國疫情控制後，中共開始新一輪外宣攻勢，試圖扭轉此前抗疫不力的輿論，轉而重塑大國形象。

美國加利福利亞州克萊爾蒙特麥克納學院(Claremont McKenna College)的政治管理教授裴敏欣對《紐約時報》表示：「由於1月初對武漢的疫情處理不當，現在中國正在努力修復嚴重受損的國際形象，捐贈醫療物資表明了中國是一個有責任擔當、慷慨的世界強國。同時這也是吹捧自己在遏制新冠病毒疫情方面的成功，以表明一黨專政優於西方國家笨拙的民主制度，尤其是美國的。」

近期美國和中國在抗疫問題上大打口水戰和輿論戰，爭吵聲下的現實是美國的疫情正在擴大，據美國官員估計， 美國需要35億個口罩來應對一整年的新冠病毒大流行。美國的地方衛生官員說，隨著感染病例的增加，護士、醫生和其他急救人員面臨著自身健康受威脅的風險。

但美國個別學者認為從中國購買的產品都有新冠病毒。「也有中國製造的產品攜帶病毒，呼籲抵制『中國製造』」的評論出現。中國外交部發言人耿爽的回復很嚴厲和硬氣：「面對新冠肺炎疫情肆虐，如果有人說『中國製造』有毒，那麼請說這種話的人，不要戴中國製造的口罩，不要穿中國生產的防護服，不要用中國出口的呼吸機，以免染上病毒。」

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「全球抗疫中的夾帶私貨」

在美國政府層面，《紐約時報》援引特朗普政府的高級貿易官員彼得·納瓦羅(Peter Navarro)說，美國將反對中國把為美方提供物資變成宣傳資本、以提升自己在國內外形象的任何努力。

他說：「我們不需要的是在危機期間搞某種宣傳活動，因為中國共產黨的行動已經讓這場危機變得比本來會有的程度嚴重得多。」

目前為止，中國政府層面未向美國捐贈任何口罩和醫療資源。

特朗普在3月24日下午向韓國總統文在寅求助，希望韓方能向美國提供用於抗疫的醫療設備。文在寅表示，若韓國有剩餘資源，將盡可能提供幫助。

「美國直接打電話向小弟求助，這是非常罕見的。可以斷定，不管美國嘴上多硬，實際面對病毒，毫無應對措施！而且他們連一線醫護人員的安全都保障不了。」 這是數個微博相似評論中的一個。

中國的網絡輿情認為，特朗普政府嘴上強硬，但實際急需中國幫助。中國口罩等資源產能已經翻倍，已經非常有底氣，可以選擇性幫助其它國家。

但全球科學界和政府等發出呼籲，新冠病毒需要全球協作共同努力抗疫，而非各自盤算、夾帶私貨。