圖片版權 Getty Images Image caption 峰會由沙特阿拉伯發起和主持。

二十國集團（G20）領導人承諾將盡最大限度減少新冠疫情對經濟造成的破壞，與國際社會共同努力迎戰疫情，加強醫療科技和數碼技術領域的國際合作，增加對新冠疫苗和藥品的研發投入。

根據峰會聯合公報，G20集團將啟動5萬億美元經濟刺激計劃應對疫情對全球社會、經濟和金融造成的衝擊，各成員國財政部長和央行行長將定期溝通協調。具體抗疫緊急行動方案將於4月份部長級會議上確定。

G20應對新冠肺炎特別峰會3月26日以視頻會議形式舉行，由沙特阿拉伯發起主辦。這是G20的首次視頻峰會，也是中國國家主席習近平自疫情爆發以來出席首個大型國際活動。

英國《衛報》稱峰會公報基本上「沒有爭議」，但也很籠統。

但峰會前中國和美國就病毒名稱和來源地隔空言辭交鋒，一度為峰會蒙上陰影。

美國媒體報道，美國曾在西方工業七國集團（G7）會議上要求在聯合聲明中以「武漢病毒」稱呼新冠病毒，遭各國拒絶，無法達成共識。

中國：向83國提供援助

在召開G20峰會前的一星期，習近平分別與多名G20國家領導人通電話，包括德國總理默克爾丶法國總統馬克龍丶巴西總統博索納羅丶英國首相約翰遜丶俄羅斯總統普京，並向韓國丶意大利丶法國等致電慰問，不過並沒有美國。

根據中國外交部的聲明，習近平說，病毒不分國界，任何國家也不能獨善其身，中方願與各方合作，團結抗疫，並要「統籌國內效應和全球影響」，加強宏觀經濟政策協調，穩市場丶保增長丶穩就業丶保民生，推動市場開放，確保全球供應鏈開放丶穩定丶安全。

習近平在與別國領袖的通話中釋放出希望和各界在防控治療及疫苗藥物研發合作的訊號。根據中國外交部發出的文件顯示，一些領袖讚揚中方在國內所做的抗疫工作，以及感謝中國對它們提供的協助。

中國向意大利等多國派出醫生和運送醫療裝備，被外界解讀成中國希望借美國沒有積極領導全球抗疫工作時提升自己的國際地位，與此同時，多個國家也意識到在醫療設備及物資上可能需要依靠生產量龐大的中國的事實。

中國副外長羅照輝透露，中國已對83個國家以及世衛丶非盟等組織提供緊急援助，包括檢測試劑丶口罩等醫療物資，並向世衛捐款2000萬美元。羅照輝說，中國對遭受疫情的國家身同感受，「主動」對有需要國家提供力所能及的幫助。

圖片版權 Getty Images Image caption 歐美確診數字仍在上升。

特朗普改口 蓬佩奧接棒

在會議前，中美就病毒名稱和來源地發生「口水戰」，特朗普起初堅持稱新冠病毒為「中國病毒」，惹來中方批評，其後特朗普說自己不會再用「中國病毒」一字，不想在這大作文章，被外界視為釋放暫停中美「口水戰」的訊號。但他堅持病毒來自中國。

香港《南華早報》引述外交消息稱，中國和美國在這次峰會舉行前進行的凖備會談，同意暫時擱下分歧，停止互相指罵。

但這場「口水戰」似乎未有因特朗普的「讓步」而停止，在另外一個場口，轉而由國務卿蓬佩奧繼續，並因此拖延了國際社會的一些合作。

G20領導人會議前，另一個七國集團（G7）周三（25日）亦舉行了外長視像會議，商討抗疫策略。

據美國媒體報導，美方在會上堅持要在聯合聲明使用「武漢肺炎」來稱呼病毒，以及就疫情擴散指責中國，結果遭其他成員反對並否決聯合聲明，最終各國各自發佈自己的聲明。

美媒引述匿名的歐洲外交人員，稱美國國務院的提案是一條紅線，很難接受如此稱呼病毒。

美國國務卿蓬佩奧周三在記者會上直言，「中共對衛生及生活方式構成重大威脅，'武漢肺炎'就清晰表現出來」。

你的器材不支持播放多媒體材料 伊恩·戈爾丁：新冠病毒將會帶來和2008年一樣的經濟危機

對於中國外交部發言人趙立堅在推特上質疑「可能是美軍把疫情帶到了武漢」，美國國務卿蓬佩奧周三表示，這些是「瘋狂的說法」，並指這是中共的假訊息宣傳。

對於中國在疫情初期拒絶美方邀請讓疾控中心專家到當地研究，蓬佩奧批評中國在防止疫情擴散上缺乏透明度。

中國副外長羅照輝批評美國政要抹黑中國，中方會做出「必要回應」，這樣做會損害中美合作抗疫的努方，不是中方願意看到。他強調病毒源頭是科學問題，應該聽取專業科學意見。他的論述和中國駐美大使崔天凱一致，崔天凱早前亦表示，病毒起源應由科學家來解讀。

美國斯克利普斯研究所（Scripps Rearch Centre）3月曾發表研究，稱透過基因排序研究病毒，並沒有證據證明病毒是來自實驗室或人工製造，肯定地說病毒來源是透過天然的過程。

而瑞士蘇黎世聯邦理工學院研究顯示，分析了病毒的93組核糖核酸（RNA）排序，當中大部分源自中國，約38組排序來自其他國家。研究人員相信，病毒來自動物，在去年11月底開始在中國傳染給人類。

中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山早前表示，「新冠肺炎疫情是發生在武漢，但沒有證據表明源頭也在武漢」。

香港專家袁國勇曾撰文則認為，病毒源頭來自中國，其中一個證據是病毒通過基因排序後，發現病毒與一種來自雲南的蝙蝠的冠狀病毒毒株相近，而且可能與穿山甲有關，但其後他疑因在文中使用「中華民國」來稱呼台灣後宣佈撤稿。