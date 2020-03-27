圖片版權 Reuters Image caption 中國出現新冠病毒疫情，中美之間因為簽署了貿易戰第一階段協議後的關係回暖氣氛又趨緊張。

在世界各國疲於應對新冠病毒疫情之時，全球兩個大國——中國、美國之間的矛盾成為抗疫主旋律中無法躲避的插曲。

中國最高領導人習近平周五（3月27日）與美國總統特朗普通電話時表示，中美應該團結抗疫。他還說中美和則兩利、斗則俱傷，合作是唯一正確的選擇。

習近平還希望美國採取 「實質性行動」發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作公贏的關係。

習近平說的不衝突、不對抗和相互尊重，很有言下之意。

就在特朗普與習近平通電話之前，特朗普對中國的疫情透明度和真實的死亡數字表示質疑。

他將美國新冠病毒確診人數超過中國和意大利成為世界第一的解釋是：「我們做了大量的檢測。我可以肯定地是你不知道中國檢測了什麼，沒檢測什麼。」

很快，中國媒體對此表示：特朗普趁機抹黑中國。

「抹黑中國」

在此之前周三（3月25日）舉行的七大工業國（G7）外長視頻電話會上，美國國務卿蓬佩奧批評中國傳播虛假新聞，成為各國媒體最為關注的消息。

而這次的會議究竟有什麼成果和決議，反而不受外界的重視。實際上這次的會議作出了不少重要決定，關係到世界以及這七個工業大國如何聯手抗疫：

各國支持東京奧運會推遲一年；

有必要對發展中國家提供支援；

聯手開發疫苗；

協商如何確保交通運輸讓滯留的外國公民回國。

本次的G7會議，原本定於24-25日在美國東部賓夕法尼亞州的匹茨堡舉行，但在疫情嚴重的形勢下改為視訊會議方式召開。

不過這次G7外長會議，最終卻沒有發出聯合聲明，原因卻與中國有關。

會議上，美國國務卿蓬佩奧堅持把新型冠狀病毒稱為 「武漢病毒」，而與會其他國家則以這會招致不必要的隔閡為由提出反對。

蓬佩奧在視頻會議後的記者會上仍然表示，七大工業國外長都注意到中國在新冠病毒問題上的 「虛假信息」（disinformation）。

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情：特朗普稱對中國「有點不爽」

對蓬佩奧的此番批評，中國外交部發言人耿爽在周四（26日）記者會上繼續針鋒相對，指責美國方面對中國搞污名化、詆譭抹黑中國，還呼籲美國停止將疫情政治化。

蓬佩奧在國際會議上堅持將新冠病毒稱為 「武漢病毒」，儘管與美國總統特朗普此前稍有緩和的態度相矛盾，但卻是他一貫態度的延續。

3月16日，蓬佩奧在與中國主管外交的政治局委員楊潔篪通電話時，就曾就中國外交部發言人趙立堅有關新冠病毒可能由美軍傳入武漢的言論表示了強烈反對。

蓬佩奧說，現在不是散佈虛假信息和荒誕謠言的時候，而是各國團結抗擊共同威脅的時候。

觀察人士認為，蓬佩奧對「武漢病毒」的堅持遭遇西方其他國家的反對，又一次透露了美國在涉及中國的問題上與傳統盟友們的分歧。

由美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利和日本組成的七大工業國集團，成立於1970年代。

七國工業國集團其他成員國在新冠病毒名字上與美國的不同意見，也是繼華為5G技術的使用存在分歧立場後的又一次。

虛假信息

普遍認為，虛假信息是伴隨社交媒體的發展而在世界範圍迅速廣泛傳播的不真實，而且能帶來負面影響，甚至造成重大傷害的信息。

政府或官方機構出於詆譭對手的目的散佈宣傳材料並不是社交媒體時代的新產物。早在1930年代開始，英國廣播公司BBC的媒體觀察部（BBC Monitoring）就一直跟蹤世界各地媒體對事實的扭曲和捏造。

而近20年來，隨著社交媒體的出現和成熟，智能手機的廣泛運用，政府、機構和個人髮佈虛假信息平台和渠道越來越多，也越來越便利，導致虛假信息在世界範圍迅速而廣泛的傳播，也使得真相與謊言更加難以分辨。

輿論信息戰

本次圍繞新冠病毒的起源問題，中美之間你來我往互不相讓，已經造成了兩國外交關係的新緊張氣氛。

實際上，有關虛假信息的爭論，幾乎出現在現代人們生活的方方面面，特別是出現在敏感的政治問題中。

台灣大選期間有關蔡英文總統的博士論文造假事件、香港民眾針對逃犯條例展開抗議期間，也出現了諸多有誤導性的假新聞。

而在國際層面，最引起世界關注的是2016年美國總統大選期間的虛假信息。2017年美國情報機關曾公開報告指出，俄羅斯總統普京設法協助特朗普贏得大選。而社交媒體臉書則查實，在大選前後，俄羅斯機構在臉書上製作發佈了大約8萬條信息。

中美兩國領導人之間通電話固然能在表面營造和諧氣氛，但卻並不能消除兩國之間的猜忌與不滿。在此嚴峻疫情危機下，把黑鍋甩給對手，也不失為維護政權穩定、凝聚民心的可行手段。

在全球抗疫的緊張氣氛中，很多有識之士呼籲：要打贏這場戰爭光靠一個國家是不夠的，全世界需要拿出協調作戰的統一部署。

然而，在疫情之外必須要面對的另一個棘手問題是：如果中國和美國這兩個世界大國在抗疫問題上彼此不合，無心聯手，那麼全世界的抗疫能成功嗎？