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新冠疫情繼續在歐洲大陸肆虐。意大利、西班牙目前仍然是疫情最嚴重的國家，德國總理默克爾則由於其醫生感染了新冠病毒，3月22日開始自我隔離。

但專家在關注各國疫情的同時也注意到，相比之下，德國的死亡率大大低於歐洲其他國家。

3月26日，德國確診人數超過39500人，死亡222人。但相對來講，意大利確診人數約為75000人，卻有超過7500人死亡，西班牙確診病例在56000以上，死亡接近4100人。

如果按最近所統計的死亡率來看，德國死亡率大約為0.4%，意大利為9%，西班牙則為6%。

圖片版權 Reuters Image caption 德國總理默克爾曾警告說，最糟糕的情況是70%人口感染新冠肺炎病毒

疫情爆發後，德國總理默克爾曾經表示，這是自第二次世界大戰以來德國所面臨的最嚴峻的形勢和挑戰。她呼籲德國上下團結一致進行抗疫。

默克爾在3月11日的一次新聞發佈會上曾發出嚴厲警告稱，德國人口的70%，即5800萬德國人，可能會感染病毒。

但是什麼原因讓德國的死亡率大大低於周圍一些鄰國呢？

專家認為，答案可能包括以下三個方面：每個國家所處的疫情階段不同；檢測疑似感染者的能力，以及各國人口年齡結構。

大規模檢測

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德國羅伯特·科赫研究所（Robert Koch Institute)專家對BBC表示，目前無法確切得知德國死亡率低的原因。而且，他們說，重要的一點是德國還處於疫情的早期階段。

但是，該研究所告訴BBC，自從他們知道新冠疫情那一刻起，就增加了檢測人數，以減少可能的傳播。

英國肯特大學的病毒教授羅斯曼認為，德國死亡率低關鍵的一點就是早期確診，因為這樣可以阻止疾病傳播。

他認為德國的例子顯示，這不僅是一個非常好的戰術，而且也是抗擊疫情大爆發的必要措施。

羅斯曼解釋說，大規模試劑測試必須要包括那些輕微症狀的人。

據羅伯特·科赫研究所的數據，德國每周可以檢測16萬人。但疫情最嚴重的意大利，截止到3月20日為止，一共才檢測了15萬人。

另外一個對疫情控制比較好的國家，韓國，同樣得益於大規模檢測能力。

韓國每周可以檢測7萬人。因此，韓國的死亡率也相對較低，大約為1.2%。

此外，德國發現疫情較早，佔有時間優勢。

德國在1月27日出現了第一個病例，但其實德國在1月6日就成立了一個永久性的監測委員會，那是在世界衛生組織接到中國通報出現神秘疾病一個星期之後。

所以，德國比一些鄰國早二、三個星期發現最初的幾個病例，贏得了時間。

羅伯特·科赫研究所所長維勒說，正是廣泛的測試讓德國能夠早期偵測到疫情，並幫助他們制定相關政策。

感染人口年輕

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德國死亡率低的另外一個關鍵因素是，大部分感染新冠病毒的人年齡在20至50歲之間，他們佔總確診病例的70%。

這些人的病症比較輕微，許多人甚至沒有症狀。

而意大利是繼日本之後世界上第二大老齡人口國家。意大利確診病例者的平均年齡是66歲，58%感染者為60歲以上人口。

因此， 有些專家說，有可能當病毒擴散到德國的老年群體時，死亡率也將會上升。

根據中國的數據，新冠病毒致死率在39歲以下人口中佔0.2%，60歲以上則為3.6%，70-79歲之間的死亡率達到8%。

早期發現和早期隔離那些感染者減少了病毒的傳播。

在德國，任何出現症狀和接觸過感染者，或去過湖北和意大利疫區的人都可以接受測試。

同時，德國政府反應快，迅速找到德國的零號病人並採取及時措施都有助於降低傳染和死亡率。

當然， 其他措施包括社交距離，關閉一切非必要場所等等。

一流保健系統

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德國是歐洲最大經濟體，具有世界一流的公共醫療保健系統。

德國的人均醫院病牀比例是世界上最高國家之一，在所謂的富人俱樂部 － 經合發展組織（OECD) 40個國家中排名第4位。

德國每1000人中有8個牀位，意大利則為3.2個。德國的醫院數量全歐洲第一，大約為1900所。

同時，德國的重症監護病房牀位大約有28000張。

當然， 即使這樣也不能保證德國的醫療系統不會被疫情所摧毀。

德國政客已經警告，如果不採取進一步措施阻止病毒蔓延，德國早期所取得的一些成績將會隨著危機進一步深化而付之東流。

英國肯特大學教授羅斯曼指出，全世界應該效仿德國的做法，免費為其公民做檢測。因為它有助於最大限度減少疫情為經濟帶來的負面影響。

但也有人對德國的數字提出質疑。

來自意大利右翼政黨的意大利兄弟黨的兩名議員致函歐洲議會，表示他們對德國當局的數據有懷疑。

羅伯特·科赫研究就此對BBC表示，他們的統計符合世衛組織的標凖。

該研究所說，如果他們對死因有疑問也會做驗屍鑒定來確定死因。

但許多專家一致同意的是，隨著疫情的發展，在未來數天以及數周，德國新冠的死亡率可能會上升。德國老齡人口感染人數也會增加。

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