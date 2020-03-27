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周四（26日），美國的新型冠狀病毒肺炎確診數超過82000例，在全球各國中排名第一。

根據約翰霍普金斯大學的統計，美國的確診病例數已超過了中國（81782例）和意大利（80589例）。至今，新冠病毒在美國已造成超過1100人死亡。

美國在1月21日確診首例新冠病例，3月10日病例過千，3月18日過萬，近期多日的日增病例數過萬。

美國疫情跨過嚴酷的里程碑，同日，美國申請失業救濟的人數達到歷史最高點的330萬人。但總統特朗普表示，全國會"很快"復工。

在白宮簡報會上被問及激增的病例時，特朗普將其歸咎於新增的檢測。「我們檢測了極大數量的人。」

特朗普強調，美國需要早日復工。「我們的國家要回到原樣，國家以此為本，我認為那（復工）會很快發生。」他稱，社交疏離、洗手與避免握手等防疫措施仍需繼續。

他早前表示，希望美國可以在復活節（4月12日）復工，因為那是「美好的時間點」。

美國病例數超過中國

美國的新冠肺炎病例數超越中國，特朗普則對中國報告的病例數表示懷疑。「你不知道中國的數字是什麼，」他在記者會上說。

目前，中國的確診病例數並不計入檢測結果為陽性但不出現病症的感染者。

特朗普還透露，他將在26日當地時間晚間與中國國家主席習近平通話討論疫情。

出於對中國外交部發言人趙立堅「新冠病毒來自美軍」說法不滿，特朗普及多位美國高官近期多番稱Covid-19為「中國病毒」或「武漢病毒」。美國國務卿蓬佩奧堅持使用"武漢病毒"的稱呼，G7（七大工業國集團）峰會以未能簽署聯合聲明而告終。

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情：特朗普強調「中國病毒」

特朗普一再表示，以病毒發源地稱呼病毒很常見，他說，習近平從未要求他修改對病毒的說法。他同時強調，中方的「負面說辭」並不出自習近平。

總統可以下令所有人復工嗎？

根據美國憲法規定，總統並沒有權力要求民眾復工。

特朗普在3月初發出的防疫指引，要求民眾在15天內減少社交往來，但指引並不屬於國家命令，民眾可自願選擇遵守與否。

美國憲法明確規定，各州有權力維持公共秩序與安全，這意味著，各州的州長可以決定跟新冠病毒相關的各類限制。

目前，21個美國州要求居民留守家中，以防疫情繼續擴散。

特朗普早前已宣佈美國進入緊急狀態，啟動數百億美元資金用於防疫，以及動用《國防生產法》國有化工業生產，盡快產出所需的醫療物資。