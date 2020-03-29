圖片版權 Getty Images Image caption 歐盟領袖周四舉行視頻會議。

「歐盟已經完蛋了，」反對歐盟的人暗笑，「即使面對新冠病毒，成員國也未能團結一致。」

歐盟領導人周四（3月26日）召開了保持社交距離的視像會議，他們顯然無法就分擔新冠病毒疫情帶來的債務達成共識。

德國總理默克爾正在柏林的住所，她接觸了一名確診醫生而要自我隔離。她公開承認，在使用財政工具上與其他國家並不同調。

領袖們惟一有共識的事情，就是責成財長去進一步研究，兩周後匯報。

兩周。

歐盟以往曾因作出艱難決定而得到認同。但在新冠疫情傳播和死亡數字不斷上升之際，兩周時間未免太長。

圖片版權 Getty Images Image caption 歐盟申根區一些國家重新實施出入境管制措施，波蘭與德國邊境車龍長達75公里。

平民正擔心自己和家人的健康，憂慮如何交租和在公司關門後如何糊口。歐盟領袖周四晚商議6小時，為會議結論的用字展開爭論，然後把最重要有關抗疫基金的重要結論延期，這種做法令一般人費解。

西班牙和意大利當然非常失望。它們是歐盟中最受疫情困擾而公共財政又很緊拙的國家。意大利在疫情前，本來已是歐盟中最親疑歐派的成員國之一。

意大利周四會議後政客們發出的推特充斥著粗言穢語。

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情：意大利死亡人數激增棺材停滿教堂

法國總統馬克龍據稱向其他領袖表明，疫情後引發的政治反應，可能會令歐盟走向終點。

新冠疫情無疑突顯了歐盟由來已久丶醜名遠播的困境。

首先，具備中央權力的「布魯塞爾」以及作出決策的國家政府或國會，關係一向緊張。以公共衛生為例，這是各國靠自己去做的事情，我們可以看到，不同的歐盟國家採取抗疫的全國性措施不盡相同。

第二點是經濟政策上的分歧。每當德國丶荷蘭等較富裕國家聽到「債務共享」、「團結一致」這些字眼時，領袖們都會擔心選民的看法，許多人會視為「北歐較富有的歐盟國家，要為南歐貧困國家買單」。

德荷兩國不太喜歡歐洲債券這回事，就算命名成新冠債劵，也不見得會令其回心轉意。

圖片版權 EPA Image caption 意大利倫巴弟大區的死亡人數大幅上升

歐盟委員會不能夠強迫各國領袖。

但我們也不能輕易就全盤否定歐盟的成效。

在2015年移民危機期間，歐盟國家互相關閉邊境，當時已有很多人預測歐盟撐不下去，但最終也撐過去了，如今也很有可能順利熬過去。

在新冠病毒危機中，也不能簡單地說歐盟完全不存在團結。

一個來自較富裕的北歐政客對我說，「當大家在說團結的時候到底具體是在說什麼？」

「奧地利、法國、德國都有對意大利運送保護裝備，德國也接收了意大利和法國的新冠病患者，這非常明顯地彰顯了團結。」

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歐盟領袖聯合訂購呼吸機，兩周前，他們同意封鎖申根地區關口，並在國界附近建立優先路線，讓運送食品及醫療物資的貨車不會受到出行限制影響。歐盟亦同意，與二十國集團的富裕國家一起投資疫苗研發，希望盡快讓世界各地有疫苗。

經濟方面，歐盟同意讓各成員國自由地就疫情出招支援商界，摒棄了過往歐盟國家嚴格的援助規定。

歐盟委員會亦暫緩歐元區內各國政府的債務，讓成員國盡可能先把錢投放在抗疫上面。

歐洲央行宣佈了價值7500億歐元的援助方案來購買債券，形容這是無限量地守護歐元。另外，央行亦指成員國對於使用2012年就應對金融危機所制定的「歐洲穩定機制」有廣泛共識，可以變成新冠危機緊急基金，不過可以預料成員國之間會就如何具備使用這筆資金的條件展開辯論。

畢竟，我們在討論歐盟。