湖北解封，美國兩萬億紓困，韓國性侵案和本周更多重要故事

圖片版權 Getty Images Image caption 就像災難電影中的一幕，洛杉磯封城後，道路幾乎空空蕩蕩。

2020年3月第四周，肺炎疫情在歐美大爆發。中國疫情中心湖北省已經解封，武漢將在4月上旬解封。東京奧運會宣佈延後一年，震撼體壇。

此外，美國經濟受到重創，確診者也超過中國人數，本周參議院通過該國現代史上金額最高的兩萬億（兩兆）紓困方案，以刺激受創經濟; 韓國再次驚傳性侵案件，多名未來成女子受害的視頻在秘密的社交網路上散播，牽涉20多萬觀眾。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1.肺炎疫情：湖北解封

因為肺炎疫情，湖北省從1月23日以來便處於封鎖狀態，通往中國其他省市的公路、鐵路和航空都被切斷。中國當局宣佈從周三（3月25日）開始取消對湖北的離境管控，但省會武漢仍需要到4月8日才能恢復對外交通。BBC記者麥笛文（Stephen McDonell）來到北京西站，看到第一批從湖北出省的旅客已經抵達北京。

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情：被封鎖兩個月的湖北「解封」了

2. 肺炎疫情：無症狀感染者是否會導致第二次大爆發

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4月8日零時起，作為中國新冠肺炎疫情中心的武漢將解除「離漢（武漢市）離鄂（湖北省）通道」管控措施。這意味著從1月23日開始封城的日子即將結束。中國各地的官員主動帶頭出現在餐館就餐以拉動消費信心。人們開始摘下口罩到戶外踏春。一切似乎都在井然有序地復工復產，回歸正軌。

中國媒體《財新》援引中國疾控中心知情人稱，疾控部門隊伍暫緩撤退，是國家層面「對武漢、湖北情況暫時不放心」，讓防疫隊停留幾日，保持戒備。其中較令人擔心的是無症狀新冠病毒感染者的情況。如果確診病例零增長勢頭能夠保持並穩定下來，下一步疾控隊伍才能回撤。

3.N號房事件：韓國再曝大規模性犯罪醜聞，警方批准公布疑犯信息

繼去年夜店門醜聞席捲韓國娛樂圈之後，一場駭人聽聞的集體性犯罪醜聞再次在韓國引發地震。在這場被稱為「N號房」（Nth Room）的事件中，人們發現加密通訊應用Telegram上存在大量聊天群組，多名嫌疑人製作並分發非法拍攝的女性性剝削視頻和照片，很多女性甚至被稱為「奴隸」。

韓國總統文在寅已向受害女性表示慰問，並下令徹查該案件。目前，警方已查明有至少74名受害者，其中16人為未成年人。通過「N號房」觀看或散佈非法視頻的人數則超過26萬人。

4.肺炎疫情如何令中國「崛起大國」的光環黯然失色

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重疾老人絶望中從高處一躍而下，無人照看的兒童餓死在家，因投醫無門病死街頭的無名患者, 缺乏防護設備的醫護在社交媒體上吶喊求助。

新冠病毒肆虐下，突如其來一場危機似乎一夜間把這個崛起的大國打回了原形， 讓其僵化的官僚體制，嚴苛的信息管控等弊端暴露無遺，虛高的強國形象在公眾眼中瞬間倒下，公共衛生系統應急預警機制形同虛設。

5. 美國史上規模最大，兩萬億美元經濟刺激方案已知重點

圖片版權 Getty Images Image caption 紐約時代廣場戴口罩的街頭表演者

美國參議院當地周四（3月26日）凌晨通過了高達2萬億美元的經濟刺激法案，以紓困受疫情重創的美國經濟，並協助美國各地對抗肺炎疫情。該法案在參院獲得96票贊成，0票反對一致通過。

法案主要內容包括向大多數成年美國公民提供每位1200美元的資助，以及為小企業僱員提供幫助。年收入低於75000美元的個人將獲得每人1200美金的直接補助。家庭年收入不超過15萬美金的已婚夫婦將獲得2400美金補助，每個孩子額外獲得500美金補助。

6.新冠病毒全球確診超30萬，英國首相王儲確診

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在各國紛紛採取措施控制疫情的同時，好消息是共有92000人已經康復。為控制疫情，在疫情較為嚴重的西班牙，首都馬德里會展中心被改造成臨時醫院，設有5500個牀位。這是目前歐洲境內最大規模的方艙醫院。

英國王儲查爾斯和首相均已確診感染新冠病毒。