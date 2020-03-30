歐洲目前正處於新型冠狀病毒疫情大流行的中心，但是這片大陸上卻有一個國家，當局並沒有下令對日常生活作出重大改變。

白俄羅斯在很多方面都是一個奇特的國度。與歐洲其他國家乃至其鄰近的俄羅斯和烏克蘭相比，它走的是一條與眾不同的道路。

烏克蘭即將宣告進入緊急狀態，俄羅斯關閉了學校，取消了所有公眾活動，禁止所有航班進出國境，但是在此之際，白俄羅斯卻在很多方面都是一切如常。

邊境仍是開放的，人們還照常上班，甚至也沒有恐慌搶購衛生紙的事情。

圖片版權 Getty Images Image caption 在白俄羅斯，足球比賽仍然如常進行。

「不要恐慌！」

白俄羅斯總統亞歷山大·盧卡申科（Aleksandr Lukashenko）表示，他的國家不需要採取任何預防措施來對抗冠狀病毒的擴散。

「各種事情時有發生，最重要的是不要恐慌！」他在周二（3月24日）早上與中國駐明斯克大使會面時強調說。

白俄羅斯沒有關閉電影院或劇場，也沒有禁止任何公眾活動。

它是世界上所剩無幾的仍然未讓其足球聯賽停擺的國家之一。

白俄羅斯超級聯賽仍在進行，而且通過電視轉播讓鄰國俄羅斯對足球如饑似渴的球迷收看。

圖片版權 AFP Image caption 白俄羅斯總統亞歷山大·盧卡申科認為農場忙碌對防疫有益

「一台拖拉機將會治癒冠狀病毒」

盧卡申科總統還評論說，"一台拖拉機將會治癒冠狀病毒"，這已經在白俄羅斯引發很多討論，甚至在社交媒體上受到嘲笑。

盧卡申科指的是要在農場上老實辛勤地勞作。他還提到說，雖然他自己不喝酒，但是要試圖阻止疾病擴散，喝點伏特加也未必沒有用。

不過，很多普通的白俄羅斯民眾卻暗地裏擔心病毒的擴散，因為他們知道白俄羅斯國外都在發生什麼。

明斯克的一些年輕人和中小學生都假裝生病，以避免與人擠在課室裏。

為了緩和這種擔憂，大學將每天的上課時間後延一兩個小時，以避免學生在交通繁忙時段出行。

在明斯克的街上，人少了一些，人們也有意識到，年長的人面臨的風險更大。不過這種意識，絶少是來自當局。

盧卡申科總統說，沒有什麼好擔心的，因為進入白俄羅斯的所有國際旅客都有接受冠狀病毒的測試。

他聲稱：「每天有兩到三個人檢測呈陽性——這種情況他們會被隔離，然後在一個半星期到兩周之後離開。」

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「找出散播恐慌的歹徒」

盧卡申科強調說，擔憂和思覺失調是非常危險的，甚至可以說比病毒更危險，而他已經下令該國的特工組織白俄羅斯克格勃（KGB）「去找出散播恐慌的歹徒」。

到目前為止，白俄羅斯有86例新冠狀病毒確診病例和兩例死亡，不過官方並沒有確認這些死亡與該疾病有關。

白俄羅斯在很多方面都是一個奇特的國度。它是歐洲最後一個仍然保留死刑的國家，也似乎是歐洲唯一一個政府對新冠病毒疫情持放鬆態度的國家。

非常不尋常的是，平常尖銳批評政府當局的白俄羅斯反對派活動人士奧德萊·金（Andrey Kim），這一次卻贊同總統。

奧德萊·金在一條臉書（Facebook）帖文上寫道，盧卡申科是對的，因為他相信全國隔離將會「殺死白俄羅斯的經濟」，並且表示「事情已經顛倒了，而白俄羅斯現在是世界上唯一一個當局沒有被民粹主義左右而心懷國民福祉的國家」。

「我知道這樣說，我會被生吞活剝，但是我不能在一個全民瘋癲的狀況裏保持沉默。」

他說「瘋癲」的意思，是指世界其他地方都在採取各種行動對抗新冠病毒——而他認為，什麼都不做的白俄羅斯，恰恰是在保持理智。

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