最新消息：英國首相約翰遜確診感染新冠病毒

英國首相府唐寧街10號宣佈，首相鮑里斯·約翰遜確診感染了新冠病毒，有輕微症狀。

本周，英國王儲查爾斯王子也被確診感染。

這些不斷確診的病例也反映著當下英國疫情的嚴重性。

首相鮑里斯·約翰遜前不久宣佈女友已經懷孕。現在尚不知道她的情況。

首相府說，約翰遜首相是在英格蘭首席醫療官克里斯·惠蒂的建議下接受檢測的。

首相約翰遜一直每天主持新冠病毒的疫情發佈會。現在他將開始自我隔離，但仍將主持英國政府的抗疫行動。

約翰遜在社交平台推特Twitter上發帖說：在過去的24小時裏，我出現了輕微的症狀，被確診了感染。我現在自我隔離，但是仍將通過視頻連線繼續領導政府的抗疫工作。

「團結一心，我們必勝！」

至今英國已經確診了11600個病例，死亡人數達578人。預估實際的感染人數應該遠遠超出這一數字。