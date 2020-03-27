最新消息：英國首相約翰遜確診感染新冠病毒
- 2020年 3月 27日
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英國首相府唐寧街10號宣佈，首相鮑里斯·約翰遜確診感染了新冠病毒，有輕微症狀。
本周，英國王儲查爾斯王子也被確診感染。
這些不斷確診的病例也反映著當下英國疫情的嚴重性。
首相鮑里斯·約翰遜前不久宣佈女友已經懷孕。現在尚不知道她的情況。
首相府說，約翰遜首相是在英格蘭首席醫療官克里斯·惠蒂的建議下接受檢測的。
首相約翰遜一直每天主持新冠病毒的疫情發佈會。現在他將開始自我隔離，但仍將主持英國政府的抗疫行動。
約翰遜在社交平台推特Twitter上發帖說：在過去的24小時裏，我出現了輕微的症狀，被確診了感染。我現在自我隔離，但是仍將通過視頻連線繼續領導政府的抗疫工作。
「團結一心，我們必勝！」
至今英國已經確診了11600個病例，死亡人數達578人。預估實際的感染人數應該遠遠超出這一數字。
跳過 Twitter 帖子 用戶名 @BorisJohnson
Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) 2020年3月27日
I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.
Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri
結尾 Twitter 帖子 用戶名 @BorisJohnson