圖片版權 AFP Image caption 民主黨眾議員在審議辯論紓困法案時自覺保持社交距離。此刻美國新冠確診人數已經世界第一。

美國歷史上最大規模的經濟紓困方案周五（3月27日）經特朗普總統簽字生效。

本周稍早，國會參眾兩院分別批准了這份金額達2萬億美元的經濟刺激計劃，以巨額投資迎接美國面臨的經濟和新冠疫情雙重挑戰。

周三公布的數據顯示美國失業人數突破330萬最高紀錄，而新冠肺炎確診人數周四累計確診人數過10萬，超過中國，成為世界第一。疫情已經擴散到全美50個州。

歷史性的簽字儀式在白宮舉行，但沒有邀請一位民主黨議員。不過，特朗普還是對民主、共和兩黨在此危急時刻能夠"以美國利益為重，擯棄前嫌，站到同一條戰線上"表示讚許。

這個刺激方案規模比以往類似的計劃至少大一倍；付諸實施後將"為美國家庭、勞工和商業機構提供它們迫切需要的賑濟"。

特朗普在簽署法案前還啟動了《國防生產法》（DPA）；該法賦予總統命令私營產業生產國防需求用品的權力。有了這種授權，特朗普總統可以命令通用汽車集團（GM）為聯邦政府生產醫用呼吸機。

呼吸機是治療新冠重症患者必不可少的器具，關係到患者的生死。

圖片版權 Getty Images Image caption 紐約時代廣場戴口罩的街頭表演者

年財政預算的一半

這份美國裏來最大規模的經濟刺激計劃法案周四（3月26日）凌晨在參議院以96票贊成，0票反對一致通過，周五在眾議院表決通過。

計劃的主要內容包括向大多數成年美國公民提供每人1200美元的資助，以及為小企業僱員提供幫助。

這份長達900頁的法案細節還沒有完全公布，但2萬億美元的投入金額已經相當於美國政府年度預算的一半。

圖片版權 Getty Images Image caption 就像災難電影中的一幕，洛杉磯封城後，道路幾乎空空蕩蕩。

美國共和與民主兩黨參議員投票前一直對法案中有關失業救濟的部分進行激辯，具體爭議條款包括向大多數美國成年人直接補助1200美元，以及幫助小企業支付員工工資等。

參議院最終通過的法案中包括退稅，貸款，用於醫院的花費和救援計劃。

年收入低於75000美元的個人將獲得每人1200美金的直接補助。家庭年收入不超過15萬美金的已婚夫婦將獲得2400美金補助，每個孩子額外獲得500美金補助。

具體到個人

如同英國的經濟緊急措施一樣，美國這筆紓困法案承諾為為企業，城市和州制定5000億美元的貸款計劃，為小型企業凖備3670億美元的基金，支付後者10周內需要的花費。

它還向航空公司和其他公司提供了5000億美元援助，向醫院提供1300億美元補助，並擴大失業保險覆蓋範圍。

大部分成年人將得到1200美元的支票，家庭內每個兒童將獲得500美元補助。

BBC經濟事務記者安迪·維裏蒂（Andy Verity ）認為，儘管此項紓困金額及規模巨大，仍不足以緩解美國由於新冠病毒導致各行各業停工所引起的經濟衝擊，因肺炎疫情停工也已經成為全球現象。

另據部分經濟學家分析，如果要防止大規模破產和失業，美國的公司企業可能還需要5倍於此的現金。