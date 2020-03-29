肺炎疫情：新冠病毒在英國傳播速度有多快

圖片版權 Getty Images Image caption 倫敦街上戴著口罩的民眾

英國繼王儲查爾斯王子確診感染新冠病毒後，首相鮑里斯·約翰遜及衛生大臣馬修·漢考克也陸續確診，王室成員和政府首腦染病讓英國疫情成為全球關注焦點。

英國首相約翰遜在致全國三千萬家庭的信函中警告稱，新冠疫情危機在好轉之前將變得更糟。

約翰遜首相在確診感染了新冠病毒後開始自我隔離，但他仍在主持英國政府的抗疫行動。約翰遜首相說，如有必要，英國可以採取更嚴格的限制措施。

截至周六（3月28日），英國確診病例已達17089宗，死亡人數1019人（周六有260人死亡），預估實際感染人數遠遠超出這一數字。

英國確診病例增長多快？

BBC記者卡夫（Robert Cuffe）和傑文斯（Christine Jeavans）報道，英國確診病例每三到四天就翻一番，死亡人數增長更快，每兩三天就翻一番。

而且，該數據並不是所有病例，僅僅是已確診的病例，因為病毒測試針對病情嚴重到需要住院的患者，而不針對症狀較輕的患者，因此實際病例數可能更高。

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專家預計，這些未確診的病例也會遵循類似模式：每隔幾天翻一番。因為病毒會繁殖，被病毒感染的人數也會增加。它們以恆定的速度增長，直到沒有更多人感染或減緩傳播的措施產生效果。

英國內閣大臣戈夫（Michael Gove）周五表示，本周末將為前線工作人員提供數百份測試，檢查目前是否有人染病。

他還表示，下周將大幅擴大檢測範圍，對救護車人員、護理人員等進行檢測。

目前，英國死亡病例的增長速度超過了確診病例，每2.5天翻一番。

截至周五，英國有759人因感染新冠病毒死亡。如果翻倍的速度持續，預計在接下來3天會有750人死亡，在那之後的2.5天裏會有1500人死亡。但對比其他國家，英國確診病例的增長速度如何？

英國與意大利

意大利是歐洲疫情最嚴重的國家，確診病例最多，死亡人數最多。

平均來說，意大利的死亡人數每3天增加一倍。但其前1000宗死亡病例增速較快，隨後增速放緩，這表明疫情在變化。

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在其他歐洲國家，早期死亡人數也是每兩到三天翻一番。西班牙較例外，該國死亡人數的增長速度遠遠超過其他任何地方，但目前並不清楚原因。

這是否意味著英國距離頂峰期只差幾周？不一定。每個國家有不同的醫療體系，採取不同措施控制病毒傳播。死亡人數既取決於病毒的傳播，也取決於人們在感染病毒後能夠獲得的治療。

每個國家的未來取決於政府和公民採取的行動。

隨著時間推移，感染率的微小變化會讓新感染人數大幅減少。科學家預計，每個感染者平均會傳染給2.5個人，以此類推，按這樣的速度增長一個月，會出現400多起新病例。

如果將感染率降低一半，意味著一個月後預計只有15宗新感染病例，減少了95%。疫情在韓國和中國的傳播路徑表明，減緩疫情蔓延是有可能的。

什麼時候能看到變化？

倫敦帝國學院教授弗格森（Neil Ferguson）表示，保持社交距離等任何措施產生效果都需要時間。

人們感染病毒、病毒潛伏、出現症狀、病情惡化、尋求醫院治療到確診時都攜帶病毒。在那之後，需要一段時間患者才會發展到需要重症監護的階段，有人倖存，有人離世。

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確診病例數量可以更早顯示措施是否有效，但這也只是指標之一，因為測試政策或測試能力的變化會改變確診病例數量。

而牛津大學教授貝根特（Colin Baigent）表示，封鎖政策正在起作用。

7000人死亡？

瑞秋·施拉德爾（Rachel Schraer），BBC健康記者

周五發佈的一篇論文預測，英國總共將有不到7000人死於新型冠狀病毒，這個數字遠遠低於政府模型估算的數字。

他們是怎麼得出這個數字的？為了得到預測，湯姆·派克教授使用中國死亡人數曲線軌跡來預測英國和其他國家疫情的進展。

但是研究病毒和流行病的專家警告，即使各國早期數據有相似之處，也不能想當然認為各國會遵循同樣的軌跡。

世界上有些事情是相通的，例如病毒在人體內多久會有傳染性，但之後疫情如何發展取決於各國採取的措施和時間。中國比其他國家更早實施了限制措施。

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