肺炎疫情：美國紐約州長稱「不想當武漢，不想被封城」
美國總統特朗普表示，隔離紐約州「沒有必要」。此前紐約州州長稱這樣做很「荒謬」。
特朗普說，最新決定是基於白宮新冠病毒特別工作組的建議做出的。
特朗普總統此前曾表示，他可能對紐約州、新澤西州和康涅狄格州的部分地區實施隔離，以減緩新冠病毒傳播。
紐約確診案例超過52000，佔全美確診病例的一半。
特朗普稱，美國疾病控制與預防中心（CDC）將向紐約、新澤西州和康涅狄格州發出強烈的旅行建議，而不是進行隔離。
美國疾病預防控制中心隨後發表聲明，敦促這三個州的居民，在14天內避免進行所有不必要的國內旅行。
該建議不適用於「關鍵基礎性設施」服務提供商，包括醫療人員和食品供應商。
特朗普在當地時間周六（3月28日）早些時候對記者談到紐約的局勢時說：「我們希望看到它被隔離，因為這是一個熱點……我正在考慮。」
他說，這樣做的目的是減緩該病毒向美國其他地區傳播。
「佛羅里達州遇到問題。很多紐約人都往那兒跑。我們不希望那樣。」
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紐約州長怎麼說？
紐約州州長安德魯·庫莫回答說，隔離紐約州將是「荒謬的」和「反美的」。
「如果說我們在地理上被限制離開，那就是封鎖。」
他說，紐約已經採取措施禁止大型聚會，並命令人們呆在家裏，但他反對任何「封鎖」措施。
「那樣的話，我們將成為中國的武漢，那根本不合理。」他告訴美國有線電視新聞網說，這將導致股市崩盤，美國經濟想要恢復過來，短則數月多則數年。
他說：「那會使金融業癱瘓。」
「我不知道法律上是否可執行。從醫學的角度而言，我不知道想要實現什麼。」
庫莫還表示，如果附近的羅德島政府繼續針對紐約人，威脅他們如不隔離檢疫將被起訴，他將起訴羅德島。
周五，羅德島州州長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）部署了國民警衛隊，攔停掛紐約牌照的汽車，以提醒他們該州的隔離措施。士兵們在沿海的度假社區挨家挨戶詢問最近是否有居民去過紐約市。
白宮曾表示，離開紐約市的任何人都應自我隔離14天。
美國最新消息是什麼？
美國的死亡人數超過1800人，人數仍然低於意大利和中國。但是紐約、新奧爾良、底特律和西雅圖都有病毒集中感染的熱點。
周六美國首次發現一名嬰兒感染新冠病毒，該嬰兒在芝加哥去世。
庫莫在新聞發佈會上說，由於疫情暴發，紐約將總統初選推遲兩個月，至6月23日。
他還表示，危機的頂點將在未來14到21天之內發生。而該州很快將需要30000台呼吸機，而由於需求激增，每台呼吸機的價格已上漲至45,000美元。
他補充說，特朗普已批准建造四家臨時醫院。
路易斯安那州對呼吸機的需求上漲一倍。州長約翰·愛德華茲（John Bel Edwards）表示，新奧爾良將可能在4月2日之前用盡呼吸機，如果新感染人數沒有減少，則可能在4月7日之前用盡病牀。
「這不是一個站不住腳的假設。而是將即將發生的事情。」
特朗普總統已命令底特律的一家汽車製造商生產更多的呼吸機。
紐約市的醫院正迅速耗盡醫療設備和個人防護裝備。美國大多數城市的市長表示，預計未來幾周，防護裝備將面臨嚴重短缺。
星期六，特朗普見證了美國海軍「安慰」號醫院船（USNS Comfort）從弗吉尼亞出發，駛向紐約，船上有1000張牀位。該船將停泊在曼哈頓的一個碼頭，以應對紐約預計出現的大量病患。
特朗普簽署了一項2.2萬億美元的救助法案，周五在美國國會通過，這是美國歷史上最大的財政刺激方案。