肺炎疫情：Zoom遠程會議軟件到底有多安全？

圖片版權 Zoom Image caption 許多人使用Zoom和家人、朋友、同事線上見面聊天或開會（Credit: Zoom）

新型冠狀病毒肺炎疫情全球泛濫，主要業務為提供遠程會議服務的軟件Zoom的使用量一夕之間暴增，成為數以百萬被隔離在家的人工作和社交的窗口。

英國首相約翰遜也在推特上發圖，顯示他通過Zoom軟件主持內閣會議的情形。

國家領導人利用Zoom遠程會議軟件主持內閣會議，引起一些人質疑這個軟件的安全性。

總部設在美國加州聖何塞（San Jose）的Zoom遠程會議軟件公司大聲辯護其軟件服務的安全性，表示安全性絶對毋庸置疑。

爭議在哪？

首先，約翰遜推特發了一張照片顯示他利用Zoom遠程會議軟件主持內閣會議。

接著有報道說英國國防部已經暫停使用該軟件進行遠程會議，但是國防部否認這個說法。

英國國防部對BBC表示，國防部從來沒有使用過Zoom進行高層安全會議，Zoom只是政府各部門之間的對話工具而已。

之後，內閣辦公室發言人又出來澄清政府立場：「在目前特殊情況下，維持有效溝通渠道非常重要，國家網絡安全中心的指導原則顯示，使用Zoom進行一般非保密性的對話沒有問題。」

言下之意，一般對話可以，機密性內容就可能存在疑慮，「並非100%安全」的說法讓Zoom公司火冒三丈。

Zoom接受BBC採訪時表示，該公司對待軟件安全性非常嚴肅，「從全球大型金融服務公司，到通訊服務公司，政府機關等，全世界有2000多個機構已經詳細檢驗過我們的技術，網絡和數據中心，這些公司都深具信心完全使用我們的產品。」

Zoom表示他們和英國國防部以及國家網絡安全中心保持密切聯繫，正凖備提交他們要求的文件，證明其軟件安全性，但是究竟涉及哪些文件和政府，三方面都說不清楚。

圖片版權 Zoom Image caption 遠程會議成為隔離生活中的新常態

安全紀錄

Zoom過去曾經有過許多不好的安全紀錄，包括會議參與者可能會受到網絡攻擊而離開會議，使用者收到虛假信息，屏幕分享出去後遭到綁架劫持，甚至還有使用者在不知情的情況下參與會議。

這些安全問題後來都得到修補，但一些專家仍然存有疑慮。

網絡諮詢顧問克魯利（Graham Cluley）表示：「Zoom過去安全紀錄毀譽參半，有些問題值的使用者深思，Zoom是否認真對待用戶的安全和隱私。」

他說，現在許多人是剛開始使用Zoom，也許並沒有充分了解這個軟件，也不知道怎樣才是最安全的設置，很多人根本沒有詳細閲讀使用條款和免責說明就全盤同意，到時候出現隱私和安全性問題就很難找到人來負責。

圖片版權 Zoom Image caption 中國移民美國的軟件工程師袁徵在美國創辦了Zoom

中國背景

可能很多人都是在肺炎疫情爆發封城隔離之後才開始聽到Zoom這個遠程會議軟件，但事實上Zoom已經發展成長了好幾年，去年其股票首次公開上市時市值達到150億美元，現在更上漲到385億美元。

Zoom是由移民到美國的中國軟件工程師袁徵在2011年創辦的，袁徵出生於山東，在中國完成碩士學位後於1997年到美國就職於WebEx公司，期間發展視頻會議軟件，後來該公司被思科（Cisco）收購。

袁徵2011年創辦了Zoom遠程會議軟件公司，因為Zoom的一些簡單容易使用的功能，包括變換會議背景的設置，其市場逐漸超越對手Skype和Microsoft Teams。

使用Zoom不需付費，但基本款限制三人以上參加的會議最長只能有40分鐘，但現在在肺炎疫情下，該公司已經暫時取消這個時間限制，好讓學校能夠讓在家學習的學生進行線上教學。

圖片版權 Getty Images Image caption 以前從來不接觸遠程會議軟件的人現在也開始下載使用

隱私隱憂？

Zoom遠程會議軟件收集大量資料用於分析其服務，並提供企業可用參考。

電子邊境基金（Electronic Frontier Foundation）對其安全問題進行研究，得出以下幾點結論：

在屏幕分享情況下，會議的主持人能夠監看參與者的活動，能夠得知Zoom視窗是否活躍或待機中。

管理員能夠掌握使用者的詳細活動資料，包括會議時間的排名順序。

如果有使用者錄音或錄影會議過程，管理員也能讀取其會議內容。

在會議進行期間，管理員能夠看到每個會議參與者的操作系統，IP地址，關於地點的信息和裝置的信息。

雖然有這些隱私隱憂，但在肺炎疫情迫使人們隔離在家的情況下，人們似乎並不在意分享這些個人信息。

社交媒體廣泛流傳的一段視頻顯示，一名參與遠程會議的女性忘記了同事們能夠看到她的畫面，而在會議途中去上廁所，搞得與會者很尷尬的情況。

還有就是zoombombing這一新詞應該很快就會登入字典，這個詞指的是其他Zoom使用者不請自來，突然使用Zoom軟件用屏幕向你分享色情圖片或冒犯性內容。

如果會議鏈接被公開分享，支持人又沒有設置屏幕分享限制的話，其他人就能夠主動參加會議並分享屏幕。