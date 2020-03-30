肺炎疫情：特朗普延長美防疫措施時限

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普在美國東部時間3月29日稱，美國「死亡率的最高峰可能會在兩周內到來」。

美國總統特朗普（Donald Trump）宣佈，由聯邦政府發出的保持社交距離等關於新冠病毒指導政策的有效期將在美國全境延長至4月30日。

他此前曾表示，這些措施最早可能在4月中旬復活節時放寬。

特朗普在美國東部時間3月29日稱，美國「死亡率的最高峰可能會在兩周內到來」。他的這番言論似乎指的是美國的感染率峰值，一些人擔心，美國感染率達到最高峰時可能會使醫院不堪重負。

白宮醫學顧問安東尼·福奇（Dr Anthony Fauci）早前警告稱，新冠病毒可能會使多至20萬美國人死亡。

福奇表示，最終有數以百萬計的美國人感染病毒是「完全可以想象的」局面。

美國目前確診病例已經超過14萬例。

美國約翰斯·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）收集的數據顯示，截至29日晚間，美國共有2493人因為新冠病毒去世。

上周，美國新冠肺炎通報確診數字超過中國與意大利，成為全球確診病例最多的國家。

圖片版權 Getty Images Image caption 白宮醫學顧問安東尼·福奇（右）早前警告稱，新冠病毒可能會使多至20萬美國人死亡

特朗普說了什麼？

周日在白宮新冠病毒工作組記者會上，特朗普稱，保持社交距離等措施是「勝利之路」，他還表示，美國可以在六月前「穩健地走在復蘇的路上」。

在表示兩周內死亡率可能達到「頂峰」後特朗普說，「沒有什麼比在獲勝前便宣佈勝利更糟糕了，那樣會造成最慘重的損失」。

分析人士稱，特朗普口中的「死亡率」峰值可能指的是感染者數量。

特朗普表示，延長保持社交距離的決定是他在聽說「如果我們沒有做出這些努力，可能已經有2千2百萬人死亡」的情況後做出的。他還表示，如果死亡人數可以被限制在10萬人之內，「我們便一起做到非常好」。

他提及的2千2百萬人的數據曾出現在英國帝國理工學院（Imperial College London）發表於3月16日的一篇報告中。那篇報告的主題是新冠病毒的影響。

特朗普此前曾表示，4月10日至13日的復活節會是放開美國部分措施的「美好時機」。但29日他表示，復活節放寬限制「只是一種意願」。

「我希望我們可以過回我們之前的生活……但我們正在十分努力地工作，我知道的就是這些。我看到一些事情，看到一些數字，它們對我沒有意義。對我而言重要的是盡快戰勝這個事情，」他說。

當天特朗普還談到了醫療系統的應對。他稱，可以在五分鐘內獲得新冠病毒檢測結果的「快速測試」已被批准，醫生、護士和其他醫護人員都將可以被測試。

而抗病毒藥物羥氯喹（hydroxychloroquine）已經被用於紐約1100名患者的治療當中。

「讓我們看看效果如何，我們可能會有一些不可思議的結果，」他說。

特朗普表示，專家同時在研究輸血療法，即使用康復者的獻血治療病人。

器材短缺怎麼樣了？

周日早些時候，特朗普指責一些州的醫院「囤積」呼吸機、口罩及其他重要醫療器材。

「我們確實有囤積問題……包括呼吸機。醫院需要給出一部分，如果他們手上有太多，他們需要放出醫療器材和設備，」他說。

他還表示，醫院方面不能因為害怕幾周之後會出現問題便押著呼吸機不放，他指一些醫院「備貨充足」。

伴隨病毒傳播導致的需求激增，呼吸機的數量成為衛生領域人士面臨的一個主要問題。美國已經有許多州表示，他們很快將面臨沒有足夠的呼吸機治療新冠患者的局面。

新冠病毒會在攻擊人體肺部時造成嚴重呼吸系統問題，而呼吸機則可以幫助病人呼吸。

特朗普已下令底特律的通用機車（General Motors）生產更多醫療儀器以滿足需求。

與此同時，研發人員開發出了一項新的呼吸輔助設備，可以幫助新冠患者擺脫重症。這項設備由一級方程式賽車車隊梅賽德斯（Mercedes）打造，由該團隊與英國倫敦大學學院（University College London）的工程師合作開發而稱。

圖片版權 EPA Image caption 紐約當地確診例病已超過33,000宗，該市在中央公園建起了野戰醫院。

世界其他國家情況

目前，全球已有超過3萬3千人死於新冠肺炎。

過去一段時間，全球主要疫情狀況如下：

澳大利亞收緊人員流動限制，禁止兩人以上公眾聚會，並自周一起關閉遊樂場、戶外體育館及公園

韓國總統文在寅宣佈，向所有家庭戶發放緊急現金，但該國收入佔全國前30%水平的家庭不包括在內

英國首相約翰遜宣佈，約有2萬名前NHS工作人員回到崗位，幫助抗擊新冠疫情

西班牙周日錄得838例死亡病例，單日死亡病例數量突破新高，該國出台新限制措施，要求所有非緊要工作人員在接下來的11天時間裏待在家中

意大利在過去24小時錄得756例新增死亡病例，死亡病例總數達10799例，單日新增數量出現小幅下降

法國錄得292例新增死亡病例，死亡病例總數達2606例，該國調整鐵路服務，開始將東部疫情最嚴重地區的病人送至南部醫院收治

俄羅斯首都莫斯科出台新的嚴格限制措施，居民只可以因醫療緊急問題、緊要工作及購買食物及藥材等原因離開家門

停留在巴拿馬海岸的一艘荷蘭郵輪遊客周日被告知，運營商目前正在試圖「弄清楚」船上旅客可以在哪裏下船。這艘郵輪上有乘客感染新冠病毒，船上搭載旅客有上千人

以下是全球感染數據每日更新